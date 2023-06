Carnet voyage

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Actualités, nouvelles offres touristiques, incontournables, tendances, coups de coeur… Deux de nos collaboratrices expertes en tourisme se relaient à la plume dans cette nouvelle rubrique hebdomadaire pour vous informer de ce qui se passe ici et ailleurs dans le monde du voyage.

C’est reparti !

L’été 2023 sera celui de la culture et des festivals. C’est du moins ce qui ressort du sondage réalisé pour Événement attractions Québec et dévoilé le 23 mai. Près des trois quarts des Québécois — 73 % — envisagent de participer à une activité culturelle, à un festival ou à un autre événement. Les régions qui suscitent le plus d’intérêt sont Québec, Montréal, Charlevoix, les Laurentides et la Gaspésie. Mieux vaut donc opter pour un autre coin du Québec si l’on recherche le calme cet été… ou alors s’y rendre avant ou après la haute saison. Parmi les festivals qui piquent ma curiosité : Contre-Courant, dans les Hautes-Laurentides, qui appelle à redécouvrir la nature par l’art et propose des spectacles en forêt, sur l’eau ou à la ferme. La revanche des villes ? Un autre sondage, celui-là mené par la Chaire de tourisme Transat en avril, a révélé que les Français, les Ontariens et les Américains du nord-est des États-Unis comptaient privilégier les séjours urbains lors de leurs escapades dans la province. Montréal risque de retrouver enfin son animation estivale pré-COVID. Pour s’inspirer, on consulte Québec vacances.

Un cinquième hôtel Marriott à Montréal

Parmi les nouveautés montréalaises, on ne peut passer à côté du design d’inspiration Art déco de l’hôtel boutique HONEYROSE. Portez attention au mobilier pastel, aux fleurs qui bordent le bas des murs menant aux chambres et à la superbe vue depuis la piscine. Il s’agit de la cinquième adresse du groupe Marriott dans la métropole, et elle se trouve dans le Quartier des spectacles. L’établissement de 143 chambres de l’enseigne Tribute Portfolio ainsi que les restaurants Muze Lounge Terrasse et COMMODORE, pilotés par le chef exécutif Gregory Faye, ont ouvert leurs portes à la fin mai. Ici aussi les touristes cohabiteront avec les Montréalais, qui auront notamment accès au studio Essentrics du 15e étage et à la boutique MFLEURS, à la mezzanine. Une collègue vous fera d’ailleurs visiter plus en détail cet établissement samedi prochain dans ces pages.

Photo: Photo fournie par l'établissement

Gainsbourg toujours

Si, comme moi, vous attendez impatiemment l’ouverture de la Maison Gainsbourg à Paris, prévue le 20 septembre, sachez que l’exposition Serge Gainsbourg. Le mot exact, présentée à la Bibliothèque publique d’information (BPI) du Centre Pompidou, est prolongée jusqu’au 3 septembre. Ceux qui prévoient passer par la Ville Lumière cet été peuvent l’inscrire à leur carnet ! On y va surtout pour fouiner dans sa bibliothèque (ah bon, un livre d’horoscopes ?), zieuter les brouillons de ses chansons et se vautrer un instant dans son univers créatif. On en profite pour découvrir l’exposition consacrée à l’architecte Norman Foster — l’Ombrière du Vieux-Port de Marseille, c’est lui — en écoutant le balado créé pour la visite.

Photo: Christian Simonpietry Sygma via Getty Images

Ponant célèbre ses 35 ans

Alors que de nombreuses compagnies de croisières vantent les vertus de leurs bateaux plus écolos, mais toujours plus gros, la compagnie française Ponant continue de miser sur de petits navires tout en cherchant à réduire son empreinte environnementale. Depuis 2021, le Commandant Charcot, premier vaisseau de haute exploration polaire hybride électrique propulsé au GNL, sillonne l’Arctique et l’Antarctique. Trois ans auparavant, six yachts de 92 cabines et suites équipées de pots catalytiques avaient permis de diviser par quatre les émissions polluantes de No x , l’un des principaux gaz responsables de l’acidification des océans. Bien sûr, ce type d’expérience a un prix. Mais comment ne pas rêver en s’imaginant naviguer à travers les îles du Pacifique ? Reste maintenant à discuter avec sa conscience pour déterminer si le voyage en avion pour se rendre à destination annule l’impact de ces innovations… et si toutes les régions du monde devraient être explorées par les touristes.

Photo: Ponant

Pas nouveaux, mais encore tout beaux La vue sur Coal Harbour de l’hôtel Westin Bayshore, à Vancouver, et les Aka Ramens parfaitement relevés de Maruhachi (auparavant Marutama Ramen), dans le Westend. Deux adresses qui méritent franchement d’être (re)découvertes. Même après des dizaines de visites en Colombie-Britannique, le West End, entre le parc Stanley et le centre-ville, m’apparaît encore idyllique.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.