Délicieuse escale à Istanbul

À l’occasion d’un séjour en Turquie ou d’un voyage vers l’un des 128 pays desservis par Turkish Airlines, une escale à Istanbul est tout indiquée pour les amoureux d’histoire culinaire.

Pour inciter les voyageurs à découvrir Istanbul, le transporteur turc offre le programme Escale à Istanbul. Le concept est simple : les passagers de la classe économique ont droit à une nuitée gratuite dans un hôtel quatre étoiles, et ceux de la classe affaires ont droit à deux nuitées dans un hôtel cinq étoiles. Il suffit d’en faire la demande au moins 72 heures avant le premier vol. Ainsi, nous profitons pleinement de notre halte dans la métropole turque, qui s’ajoute à notre itinéraire de voyage.

À notre arrivée, nous nous posons à l’hôtel Çırağan Palace Kempinski, dont une partie des chambres est située dans l’ancien palais du sultan Abdulaziz, le 32e de l’Empire ottoman, en poste de 1861 à 1876. De là, la vue sur le Bosphore et sur la partie asiatique d’Istanbul est tout simplement spectaculaire. Cette perspective reflète d’ailleurs bien la magie de cette ville unique, à cheval entre l’Europe et l’Asie.

Lors d’une croisière sur le Bosphore, notre guide, Hakan Yilmaz, nous raconte comment l’Empire ottoman s’étendra au fil des siècles des Balkans jusqu’à l’Afrique du Nord, en passant par l’Europe centrale et l’Asie occidentale. Il n’est donc pas étonnant que la cuisine turque soit si riche en saveurs et en histoire.

Joindre l’utile au délectable

Le temps d’une escale, nous misons surtout sur les classiques, comme les majestueuses mosquées bleues et Hagia Sophia, situées l’une en face de l’autre dans la péninsule historique de la ville. À noter que Hagia Sophia, alias Sainte-Sophie, a été une basilique chrétienne du IVe siècle jusqu’à la conquête de Constantinople par l’Empire ottoman, en 1453.

Un passage au bazar d’épices, non loin de là, est incontournable. L’endroit fourmille de vendeurs qui attirent les passants avec leurs produits colorés et parfumés à souhait. Ça vaut le coup de s’arrêter prendre un thé turc pour regarder les gens passer.

Partout dans la ville, il y a des marchands ambulants. Ils vendent principalement des épis de maïs grillés, des marrons chauds et des simit, ces pains en forme de bagel garnis de graines de sésame, mais à la texture et au goût complètement différents. On les repère facilement à l’odeur !

Certains établissements préservent avec soin les traditions culinaires et le savoir-faire datant de plusieurs siècles. C’est le cas des restaurants Matbah, près de Hagia Sophia, et Tuğra, au Çırağan Palace Kempinski, qui s’inspirent de la cuisine ottomane pour concevoir leurs plats. Et puis il y a des chefs comme Deniz Temel, au restaurant Alaf, qui s’amuse à interpréter à sa façon les plats typiques de différentes régions turques.

Sur la table, un plat d’artichauts magnifiquement présentés attire notre attention. Les feuilles, placées en couronne, entourent une sauce crémeuse à l’artichaut, au fromage et à l’huile d’artichaut confit. La salade de pois verts fait tout autant d’effet. Les pois crus sont disposés en monticule sur un mélange de fromage frais et de pistaches. C’est croquant, frais et moelleux à la fois.

Au dessert, le chef n’a pas fini de nous épater. Il nous sert un piment séché et frit, dans une sauce rouge foncé aux allures d’une salsa épicée. Mais au centre du piment se cache une onctueuse tartinade de chocolat. Et la fameuse salsa au fond de l’assiette est un coulis de mûres noires. Voilà une gourmandise étonnante, à l’image de cette escale !

Notre journaliste était l’invitée de Turkish Airlines.

Bon à savoir • Turkish Airlines offre trois vols directs par semaine entre Montréal et Istanbul. Dans la classe affaires, le service Chefs à bord propose une expérience culinaire digne des grands restaurants. Le menu comprend des mets et des vins typiques de la cuisine turque qui cherchent à mettre les voyageurs en appétit avant leur arrivée en Turquie. • Lors d’une escale de 6 à 24 heures à Istanbul, au cours d’un voyage vers une destination internationale, vous pouvez profiter du service gratuit TourIstanbul, qui offre huit circuits de découverte. À faire absolument ! • Le hammam est un soin du corps classique de l’Empire ottoman. Ce bain traditionnel turc consiste en une exfoliation complète accompagnée d’un nettoyage et d’un massage du corps. Celui qu’on offre au Çırağan Palace Kempinski est divin ! • Une croisière sur le Bosphore en compagnie d’un guide professionnel permet aux passagers d’en apprendre plus sur l’histoire fascinante de cette ville singulière, en plus de leur en mettre plein la vue ! • Les mi-saisons sont à privilégier pour visiter la ville. Mars à mai, au printemps, et septembre et octobre, à l’automne, sont les mois idéaux pour profiter d’une météo clémente et d’un achalandage touristique moindre.

