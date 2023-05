Hôtel Nomad à Québec: objectif zéro émission

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

À deux pas du Château Frontenac, le premier hôtel certifié Biosphère à Québec est aussi carboneutre depuis 2021. L’établissement de 16 chambres décorées selon différents thèmes s’est fixé l’objectif d’atteindre le zéro émission en 2027. Comment, concrètement, se vit l’aventure en coulisses à l’hôtel Nomad ?

Dès qu’on pousse la porte du Nomad, on se retrouve propulsé au XIXe siècle. L’atmosphère feutrée rappelle le passé bourgeois de l’opulente demeure. Un fauteuil recouvert de velours rouge trône près de la réception. L’escalier monumental d’origine craque sous nos pas. Puis, des éléments ici et là nous ramènent lentement vers le XXe siècle : de vieilles valises empilées, des livres, une Underwood, un buste de caribou arborant un foulard à carreaux, le mobilier et la musique qui résonne dans la pièce commune avec vue sur le Château Frontenac, où nous prendrons notre petit-déjeuner. Chaque élément a été choisi avec soin. Les nombreux allers-retours dans le temps restent harmonieux et le confort, lui, est bien du XXIe siècle.

Depuis qu’Olivier Donzelot et Romuald Georgeon ont fait l’acquisition de l’ancien Château Fleur de Lys à la fin de 2013, il n’y a pas que l’apparence et le nom du lieu qui ont changé. Là où, en 1876, Florence Adélaïde Allan White, alors la fille de l’homme le plus riche du Canada, avait pris ses quartiers, les moindres détails ont été scrutés afin de tendre vers la durabilité.

Les obstacles ont cependant été nombreux depuis que le couple franco-suisse a transporté ses pénates de ce côté-ci de l’Atlantique. Plutôt que de se laisser abattre par le néant créé par la pandémie, le tandem y a vu l’occasion de repenser le positionnement de l’entreprise et d’accorder ses valeurs à celles de ses propriétaires.

Des petits gestes à la certification

Pour Olivier Donzelot, le tourisme durable est d’abord d’une affaire de gros bon sens. « La certification, c’était une continuité logique », dit-il. Le processus s’est effectué sur plusieurs mois. Les 85 éléments cochés sur une liste de 480 possibles — par exemple, les thermostats intelligents — répertoriés par Biosphère ont été minutieusement vérifiés. « Nous avons aussi un volet social important, dit-il. Nous sommes six personnes à travailler à l’année et nous payons une grosse partie de l’assurance collective. »

Pour le tandem, il s’agissait d’abord d’une gestion saine. D’origine européenne, le couple a, au départ, simplement reproduit des comportements qui faisaient déjà partie de leur vie. « Comme je le dis souvent à la blague, quand tu vois un papier en Suisse, tu le ramasses même si ce n’est pas le tien, raconte Olivier Donzelot. Le tri est dans notre ADN, tout comme l’économie d’énergie. Nous étions tous les deux sensibilisés. Nos premières démarches durables, c’était seulement du bon sens et la gestion de bon père de famille. »

Conscient de la fine ligne qui sépare l’écoblanchiment d’une communication nécessaire pour faire connaître ses bonnes pratiques, le copropriétaire, qui a gravité dans l’univers du marketing pendant une trentaine d’années, distille les informations à propos de l’engagement de l’entreprise avec parcimonie depuis le début de l’aventure. « Je préfère en dire moins que trop. J’ai parlé de la carboneutralité environ six mois après l’avoir atteinte. »

Autre changement majeur au cours des derniers mois : la plupart des réservations se font maintenant en direct. « Nous avons réussi à nous émanciper des OTA [Online Travel Agency]. Aujourd’hui, nous n’en sommes dépendants qu’à 20 %. »

Après s’être retrouvé privé de ses clients américains, qui représentaient alors 80 % des visiteurs avant la pandémie, l’hôtel Nomad a cherché à se faire connaître des Québécois. « Nous continuons l’histoire, affirme Olivier Donzelot, mais nous souhaitons réécrire quelque chose qui est plus en phase avec ce que nous sommes aujourd’hui. »

