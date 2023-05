Préparer tout de suite ses vacances au soleil

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Alors que plusieurs sont encore en train de planifier leurs vacances estivales, les voyagistes nous invitent déjà à regarder à l’horizon et à réserver le plus tôt possible nos escapades au soleil pour l’hiver prochain.

Les derniers mois l’ont démontré : plus que jamais, les prix grimpent vertigineusement, plus on s’approche de la date du départ. Tant Transat que Vacances Air Canada font des campagnes de promotion qui incitent les vacanciers à réserver leurs forfaits Sud plusieurs mois à l’avance.

Directrice de #Jesuisvoyageur, une division de l’agence Voyage 1001 destinations, Gitane Charron observe que les effets de l’offre et de la demande sont plus visibles qu’auparavant. « Si quelqu’un veut voyager pendant une période achalandée comme Noël ou la semaine de relâche, le plus longtemps possible à l’avance est le mieux, estime-t-elle. C’était déjà vrai avant la COVID, ça l’est encore plus maintenant. »

Chez tous les voyagistes consultés dans le cadre de cet article, les destinations les plus prisées restent celles accessibles par vols directs, particulièrement le Mexique, la République dominicaine et Cuba. Parmi les destinations qui montent, Gitane Charron mentionne Curaçao, dans la mer des Caraïbes. « À mon avis, Curaçao va revenir en force cet hiver. Nous avons aussi des demandes pour la Guadeloupe et la Martinique, mais seul le Club Med y propose la formule tout inclus. La plupart des gens vont opter pour la location d’appartements dans ces destinations. »

Sortir des classiques

Le sud des États-Unis fait aussi partie des grands favoris. Depuis 2022, Air Transat a ajouté des liaisons vers San Francisco et Los Angeles toute l’année à son offre, en plus d’Orlando, de Fort Lauderdale et de Miami, en Floride. « C’est un marché très important pour nous », précise Bernard Côté, directeur des relations publiques et des médias sociaux chez Transat.

Des villes d’Amérique centrale et du Sud gagnent aussi en popularité. « Il y a un appétit d’explorer le Sud de façon un peu plus aventurière dans des destinations comme le Panama et la Colombie, observe M. Côté. Il y a moyen de sortir des forfaits et d’aller au-delà des plages en optant pour un vol sec. »

En plus d’Antigua, de la Barbade et de Nassau, toutes accessibles par vol direct, Selma Filali, directrice principale du marketing et du commerce électronique à Vacances Air Canada, recommande les îles Turques-et-Caïques, dans la mer des Caraïbes. « La côte nord et la côte sud-ouest offrent des sites spectaculaires pour la plongée libre et sous-marine. »

Ce qui se démarque cette année chez Sunwing ? L’engouement pour les voyages de groupes. « Nous avons déjà beaucoup de réservations pour l’hiver prochain, entre décembre 2023 et avril 2024, souligne Lyne Chayer, directrice générale de Sunwing Québec. […] Nous voyons aussi le retour des groupes : corporatif, mariage, intergénérationnel… Des entreprises invitent même leurs employés avec leur conjoint. On ne voyait pas ça avant la pandémie. »

Voyager autrement

Loin des voyagistes classiques, Vaolo, plateforme de promotion de l’offre de la fondation Village Monde, concocte pour sa part des forfaits sans les vols de plus courte durée — généralement de deux nuits —, qu’on peut greffer à un séjour plus long. Par exemple, au Costa Rica, on trouve autant des formules pour deux personnes avec déjeuners au Ylang Ylang Beach Resort, établissement situé à Montezuma, dans la péninsule de Nicoya, à partir de 432 $ la nuit, qu’à l’auberge La Amistad–Asoprola, aux portes du parc international de La Amistad, à partir de 74 $ la nuit. Dans chacun des cas, une activité à faire dans le secteur est comprise.

« L’offre de Vaolo est structurée autour des hébergements, explique le cofondateur, Jean-Sébastien Noël, mais ce sont les expériences que nous mettons surtout en avant. C’est notre tentative de ralentir le voyageur, de soutenir l’économie locale et de favoriser les rencontres. L’activité proposée est soit gérée par l’hébergement lui-même, ou alors à proximité, et a été trouvée par un de nos explorateurs, qui s’est rendu dans la région. »

Lancé en 2017, Vaolo répertorie aujourd’hui 12 000 expériences dans 82 pays. Encore plus que le lieu, ce sont les actions posées qui sont déterminantes dans le choix d’une proposition. Par sa seule présence, un hébergement villageois peut par exemple contribuer à freiner l’exode rural.

Contracter ou non des assurances ? La pandémie l’a démontré : personne n’est à l’abri d’un imprévu. Même pour des vacances au soleil, contracter des assurances permet d’avoir l’esprit plus tranquille. « Les voyagistes les plus populaires comme Transat, Sunwing et Air Canada offrent des protections à partir d’une cinquantaine de dollars qui permettent soit de faire une modification, d’annuler et d’obtenir un crédit voyage ou d’avoir un remboursement en argent. » À ceux qui choisissent de ne pas souscrire une assurance, elle fait désormais signer une décharge. « Les gens s’imaginent que s’ils sont malades, la compagnie aérienne aura pitié d’eux, mais ce n’est pas le cas, affirme Gitane Charron. Plusieurs pensent aussi être déjà bien couverts. Quand un client hésite, je lui donne une liste de points à vérifier. Mais ça reste une décision personnelle. »

Repérer les hôtels écoresponsables Depuis plus d’une dizaine d’années, Transat permet aux voyageurs soucieux de l’environnement de repérer plus facilement les hébergements engagés dans une démarche durable grâce aux certifications qu’elles ont obtenues. Vacances Air Canada a aussi créé une section « Éco-Hôtels » sur son site Web, et Sunwing vient tout juste de lancer sa Collection écoresponsable. « Nous constatons qu’il y a une demande de plus en plus grande », observe Lyne Chayer.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.