Des nouveautés plein air pour l’été

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le Québec se prépare activement à accueillir les visiteurs en quête de nature et de découvertes inspirantes. Voici quelques nouveautés dignes de mention.

Outaouais : Camp Fortune

La station de ski innove cette année avec ses tyroliennes Sommet à Sommet, des parcours aériens inédits qui courent le long de 1,3 km à travers les collines de la Gatineau. L’aventure débute par une ascension en télésiège jusqu’en haut de la piste Marshall pour filer ensuite, à toute allure, vers le sommet de la piste McDonald. Le point d’orgue de cette expérience riche en adrénaline est un saut dans le vide de 15 mètres. Même si l’expérience est totalement sécuritaire, elle est optionnelle : on peut choisir d’emprunter les escaliers pour descendre de la plateforme. Pour vire l’aventure au complet, il faut compter une heure et demie d’exploration. Le Camp Fortune propose aussi 20 km de sentiers pour le vélo de montagne et la randonnée pédestre.

Régions du Québec : Navette Nature

Les « Nana » viennent de lancer leur nouvelle programmation bonifiée pour amener en transport collectif les amateurs d’écotourisme dans sept régions administratives du Québec. Certaines destinations incontournables sont toujours desservies dans plusieurs parcs nationaux, comme ceux du Mont-Tremblant, d’Oka ou de la Yamaska. Cette année, l’entreprise, engagée dans le développement durable et la lutte contre les changements climatiques, propose des activités dans de nouvelles destinations : parc des Montagnes noires de Ripon, parc d’escalade et de randonnée de la Montagne d’Argent, ou encore Montebello Vélo de montagne. Quelque 75 sorties sont prévues du 17 juin au 15 octobre. En outre, 18 sorties gratuites sont offertes en partenariat avec la Ville de Montréal dans trois parcs-nature de la métropole (Cap-Saint-Jacques, Bois-de-Liesse et Pointe-aux-Prairies). Le tarif s’échelonne de 30 $ à 60 $ selon la destination (tarifs enfants offerts).

Cantons-de-l’Est : Bora Boréal

Inédits et pleins de charme : de nouveaux chalets flottants sont offerts à la location à Bury, dans le Haut-Saint-François. Alors qu’ils sont bien plantés sur la glace du lac en hiver, ceux-ci flottent au gré des vagues légères à la belle saison. Ces hébergements de type glamping s’apparentent à des maisons-bateaux cernées par une nature opulente. Offerts à la location dès le mois de juillet, ils pourront accueillir jusqu’à six personnes (animal de compagnie compris). On peut se rendre à son hébergement en embarcation non motorisée, dont la planche à pagaie.

Gaspésie : Chute à Philomène

Au coeur de la Matapédia, la Coopérative de solidarité innove avec un circuit de via ferrata, opéré avec l’entreprise Parcours Aventures. À mi-chemin entre l’escalade et la randonnée assurée sur paroi rocheuse, cette activité invite les amateurs d’adrénaline à découvrir les grandioses paysages gaspésiens, dont la chute de 33 mètres de hauteur, à travers ponts de singe, passerelles suspendues et tyroliennes. Un belvédère avec plancher en verre promet un moment fort dans l’expérience. Sentiers de marche et tables à pique-nique sont accessibles à tous.

À lire Cyclotourisme, escapades champêtres, cyclosportives ou, encore, balades urbaines : le livre Randonnées à vélo en Amérique du Nord. 50 itinéraires de rêve recense toute l’offre vélo aux États-Unis et au Canada : l’Ouest américain de canyon en canyon, l’Île-du-Prince-Édouard à travers les dunes, ou encore la Sierra Nevada ou la Great Smoky Mountain. La portion consacrée au Québec comprend des parcours spectaculaires le long du fleuve et autour du lac Saint-Jean notamment. Illustrée par une prolifique et remarquable iconographie, dont des infos pratiques, cette bible du vélo en Amérique du Nord est une source d’inspiration inépuisable pour organiser ses prochaines aventures sur deux-roues. Publié cette année chez Ulysse.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.