Halte dans le jardin secret d’une aventurière

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Aux Jardins de Métis, une nouvelle exposition permet de faire plus ample connaissance avec celle qui a créé ce havre de beauté : Elsie Reford.

Elle avait du panache, un bénéfice lié à son appartenance à l’élite anglo-montréalaise. Elle avait de l’audace, mais ne la devait qu’à elle-même. Elle s’appelait Elsie Reford, et elle nous a légué les Jardins de Métis, qu’elle a créés à Grand-Métis, en Gaspésie, entre 1926 et 1958. Lieu historique national du Canada et site patrimonial du Québec, le domaine accueille les foules chaque été.

Aux commandes des Jardins, l’historien Alexander Reford a voulu rendre hommage à son aïeule à l’occasion de son 150e anniversaire de naissance. Dans la foulée des célébrations amorcées l’an dernier, l’arrière-petit-fils lançait, il y a quelques semaines, un beau livre aux Éditions Umamium : Elsie Reford – 150 objets de passion. Il annonçait aussi la tenue, dès juin, d’une nouvelle exposition à la Villa Estevan, au coeur des Jardins : En vogue. Elsie Reford et la mode. À l’instar de l’ouvrage et de l’exposition permanente Elsie vue par…, elle reconstituera le fil d’une vie riche à tous égards.

Photo: William Notman & Son Collection les Amis des Jardins de Métis

« Les vêtements d’Elsie Reford permettent de mieux la connaître. Ils mettent en lumière son intérêt pour la politique et la nature, ainsi que sa fascination pour le XVIIIe siècle et son art de vivre », est d’avis Philippe Denis, chargé de cours et chercheur en patrimoine de la mode à l’École supérieure de la mode de ESG UQAM et muséologue invité aux Jardins.

Vêtements et politique ? Bien sûr… Attachée qu’elle était à l’Empire britannique, Elsie Reford encourageait le commerce anglais. « Les plumes d’autruche qu’arborent plusieurs de ses chapeaux au début du XXe siècle correspondent à son parti pris en faveur de la guerre économique que l’Angleterre et la France se livraient à l’époque quant à l’élevage de ces oiseaux en vue de la production de plumes et de leur commerce », soutient M. Denis.

Une femme et son époque

Née en 1872 à Perth, en Ontario, Elsie Meighen arrive à Montréal avec sa famille vers l’âge de 10 ans. Huit ans plus tard, elle part étudier à Paris, à Vienne et à Dresde les arts d’agrément, soit la diction, la danse et autres disciplines censées faire d’elle une « femme du monde ». Violoniste accomplie, elle donne des concerts, puis elle épouse, à 22 ans, celui qui deviendra le plus jeune président du Montreal Board of Trade, Robert W. Reford.

À son devoir de mère — elle aura deux fils — s’ajoutent des activités philanthropiques liées à la santé des femmes, une vie mondaine qui sert ses causes et la cofondation du Cercle canadien des femmes de Montréal. Elle a pour mentor le gouverneur général Lord Grey et reçoit chez elle, rue Drummond, les personnalités de son temps parmi lesquelles un certain Henri Bourassa, fondateur de ce journal. Leurs points de vue diamétralement opposés sur l’Empire devaient donner lieu à de vifs échanges, car, apprend-on dans le beau livre, à la suite d’une soirée, M. Bourassa écrit, dans son mot de remerciement daté de 1912 : « Je ne suis on ne peut plus confus quant à mes élans de verbosité ardente. J’estime néanmoins que je me devais de parler avec franchise. »

Ses étés, Mme Reford les passe dans le camp de pêche que son oncle, George Stephen, fondateur du Canadien Pacifique, met à sa disposition : la Villa Estevan. Elle capturera précisément 1052 saumons en 36 ans de pêche dans la rivière Mitis et s’initiera, en autodidacte, à l’horticulture. Aujourd’hui, les jardins qu’elle a créés sont composés de quelque 3000 espèces et variétés de plantes, dont le pavot bleu de l’Himalaya qui fait la renommée du lieu.

Selon M. Reford, son arrière-grand-mère était manifestement une femme passionnée. « Les projets qu’elle a entrepris ont tous, sans exception, été menés de main de maître du début à la fin, dit-il. L’aménagement de ses jardins à Grand-Métis est un excellent exemple du degré d’exigence qu’elle s’imposait. »

Témoignant d’une autre de ses passions, la mode, la nouvelle exposition réunit une vingtaine de pièces vestimentaires datant de 1892, année de son mariage, jusqu’aux années 1950, auxquelles s’ajoutent plusieurs accessoires et objets. « Certains sont particulièrement exceptionnels en raison de leurs matières, de leurs styles ou de leurs provenances », souligne M. Denis.

Racines au Festival international de jardin En vue de la 24e édition du Festival international de jardin, qui aura lieu du 24 juin au 1er octobre prochain, architectes-paysagistes et concepteurs étaient invités à présenter un projet ayant pour thème Racines. Cent trente-quatre propositions en provenance de trente-deux pays ont été soumises au comité de sélection, qui en a retenu cinq. Le public est donc convié à venir voir également ces créations monumentales immersives, qui imaginent des lendemains responsables grâce aux bons enseignements des sages d’hier.

Le jardin dans l’assiette Après avoir admiré les Jardins, pourquoi ne pas les déguster ? Le restaurant Villa Estevan Lodge, dans le bâtiment patrimonial qui était autrefois le camp de pêche de la famille Reford, promet la découverte de la région et de ses territoires dans une cuisine locale du terroir issu d’une agriculture biologique et raisonnée, avec un menu carte blanche de quatre services concocté par le chef Frédérick Boucher. Ouvert du 13 juin au 26 août, du mardi au samedi, pour les services du dîner seulement. Réservation obligatoire, de même que l’achat d’un billet d’entrée au Jardin de Métis. À l’entrée du Jardin, il y a aussi le café-bistrot Le Bufton qui offre pâtisseries maison, cafés, bières de microbrasserie, sandwichs et salades. Menu 100 % local créé par le même chef que le Villa Estevan Lodge. Ouvert du 3 juin au 1er octobre. Aucune réservation nécessaire ni d’achat de billet d’entrée au Jardin de Métis.

