San Francisco au fil des « cable cars »

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

À mi-chemin entre le tramway et le funiculaire, les emblématiques cable cars restent l’un des meilleurs moyens de visiter San Francisco, 150 ans tout rond après qu’ils ont gravi leurs premières collines. Visite guidée d’un wagon à l’autre dans le cadre de notre série Vacances d’été.

Difficile d’imaginer Paris sans tour Eiffel, Londres sans Big Ben et San Francisco sans cable cars. Après avoir presque disparus — plus d’une fois — du paysage urbain, les antiques wagons disputent au pont du Golden Gate le titre convoité d’icônes de la ville aux pentes abruptes. En un siècle et demi, ils ont fait face à la concurrence du tramway classique, au grand tremblement de terre de 1906, au terrible incendie qui a suivi et, plus récemment, à une pandémie qui les a mis au garage durant 16 mois.

Ancien chercheur d’or et inventeur de génie, Andrew Hallidie a inauguré le premier tronçon de voiture câble le 2 août 1873. Pas moins de 23 lignes ont ensuite sillonné la quarantaine de collines de San Francisco à la grande époque des tramways à traction. Cette période dorée a pris fin dès 1892, avec l’arrivée des cousins électriques, moins coûteux à exploiter. À l’heure de célébrer le 150e anniversaire des cable cars, il ne reste plus que trois lignes toujours en activité, dont la California Street line, la plus ancienne d’entre elles, ouverte en 1878.

Des monuments en mouvement

Délaissés par les locaux, les vieux tramways tirés par des câbles enfouis sous le bitume sont pris d’assaut par les touristes. Il faut dire que San Francisco est l’une des rares métropoles où l’on peut ainsi voyager à bord d’authentiques pièces de musée reconnues depuis 1964 comme des monuments historiques nationaux. La ville californienne, qui a été l’une des premières à s’ouvrir aux voitures autonomes, est aussi la dernière au monde à faire circuler, sept jours sur sept, un système manuel plus que séculaire de véhicules tractés.

« On trouve encore en Europe ou en Asie des funiculaires qui permettent de gravir des collines en étant tiré par un câble. Mais il n’y a nul autre endroit au monde où ce système de traction est encore utilisé en pleine rue, avec une vingtaine de wagons circulant sur la même ligne. C’est assez exceptionnel », me confie l’ancien journaliste Rick Laubscher — lauréat d’un Emmy Award pour son reportage sur l’assassinat du militant Harvey Milk — qui dirige aujourd’hui Market Street Railway.

Cet organisme à but non lucratif chargé de maintenir en vie le précieux héritage d’Andrew Hallidie se prépare à fêter comme il se doit le sesquicentenaire des cable cars de San Francisco. Pour marquer le coup, d’anciennes voitures ayant cheminé sur des rails depuis longtemps disparus vont être remises en circulation. On pourra notamment embarquer à bord d’un vieux wagon en bois de la mythique ligne O’Farrell, Jones&Hyde Streets qui a inspiré un poème à Gelett Burgess en 1901. Pour la toute première fois, l’atelier de menuiserie où sont restaurés les cable cars va également ouvrir ses portes au public, de juillet à novembre.

Un combat permanent

Le clou des festivités est prévu pour le 2 août prochain, avec une reconstitution du premier trajet effectué par Andrew Hallidie aux commandes d’un tramway à traction par câble dans la descente de Clay Street. L’événement sera aussi l’occasion de rendre hommage à Dianne Feinstein. Au début des années 80, la première femme élue à la mairie de San Francisco a bataillé fermement et appelé à la rescousse quelques vedettes, dont Mick Jagger et Tony Bennett, afin de trouver les fonds nécessaires pour sauver un réseau de cable cars alors en piteux état.

« On tient facilement pour acquis que les voitures par câble de San Francisco circuleront à tout jamais. Mais on a encore entendu, durant la pandémie, des voix s’élever pour appeler à leur fermeture définitive. Et on a encore dû se battre âprement pour les remettre en marche et retrouver les horaires d’avant-pandémie », rappelle Rick Laubscher. « Les cable cars coûtent cher à faire fonctionner. Mais elles permettent de découvrir San Francisco d’une façon vraiment unique. Et il est essentiel, à nos yeux, de continuer à lutter pour les faire tourner. »

Des arrêts à ne pas manquer Les trois lignes encore en activité passent par quelques-uns des lieux les plus emblématiques de San Francisco. Le meilleur moyen d’en profiter est de télécharger l’application MuniMobile pour acheter une passe d’une journée à 13 dollars (un billet simple coûte 8 dollars), afin d’alterner les trajets en cable cars et les promenades à pied autant de fois que souhaité. Westin St. Francis Desservi par les lignes Powell-Hyde et Powell-Mason, le mythique hôtel domine Union Square du haut de ses imposantes tours. Point de rendez-vous incontournable, le St. Francis et sa fameuse horloge mécanique ont vu défiler les grands de ce monde, d’Élisabeth II à Louis Armstrong, en passant par Hemingway qui y a convaincu Ingrid Bergman de jouer dans l’adaptation de Pour qui sonne le glas. Si vous avez la chance d’y dormir, l’hôtel offre un forfait qui inclut notamment deux billets de cable cars. Chinatown Impossible de visiter San Francisco sans faire un tour sous les lanternes rouges du plus ancien quartier chinois d’Amérique du Nord. La ligne California Street vous transporte au coeur du Chinatown. Descendez au niveau de Grant Avenue, où le chef étoilé au Michelin Ho Chee Boon a ouvert, en 2021, les portes de son restaurant, Empress by Boon. On y déguste une cuisine cantonaise moderne dans un cadre non moins exquis. Autre bonne table du quartier, le restaurant Z&Y sert de savoureuses spécialités du Sichuan sous les ordres du chef Lijun Han. Cable Car Museum Situé à l’angle des rues Washington et Mason, où les lignes Powell-Hyde et Powell-Mason se séparent pour emprunter des voies différentes, le musée gratuit retrace la longue et riche histoire des tramways à traction de la ville. D’anciens wagons y sont exposés. Mais le plus impressionnant est de voir fonctionner à grand bruit les immenses roues sur lesquelles sont tendus les câbles qui permettent de faire tourner l’ensemble du réseau de San Francisco.

