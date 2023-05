Nouveaux chalets Horizon en location à la SEPAQ

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La perspective d’acheter ou de construire son propre chalet en fait certes rêver plusieurs, mais, par chance, l’offre en location est abondante et variée. Et depuis jeudi dernier, de nouveaux hébergements peuvent être réservés en ligne pour cet été dans plusieurs parcs de la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ).

Plusieurs chalets Horizon tout neufs se sont ajoutés à l’offre de location dans plusieurs parcs nationaux, notamment dans les réserves fauniques de Matane, de Portneuf et de Rimouski. Le refuge des Mines Madeleine, dans le parc national de la Gaspésie, est quant à lui transformé en chalet pouvant accueillir huit personnes.

Au design moderne, les chalets Horizon de la SEPAQ comptent deux ou trois chambres et sont toujours conçus pour s’harmoniser avec leur environnement. Fenestration abondante pour y laisser pénétrer lumière et nature, aire de vie principale ouverte à hauts plafonds, poêle à bois, deux ou trois divans pour se prélasser sans fin, hall d’entrée pensé pour pouvoir y ranger l’équipement de sport, de chasse ou de pêche : ces chalets sont conçus avec un souci de fonctionnalité et de confort. Ils sont par ailleurs presque entièrement faits de bois du Québec et privilégient l’utilisation de l’énergie solaire, affirme la SEPAQ.

D’autres nouveautés

Parmi les autres nouveautés de l’été à la SEPAQ, deux refuges du parc national du Lac-Témiscouata ont aussi été transformés en camps rustiques. Aux parcs nationaux du Mont-Tremblant, du Mont-Orford, du Fjord-du-Sagnenay et au centre touristique du Lac-Simon, ce sont de nouveaux prêts-à-camper qui s’ajoutent. De nouveaux sites de camping ont également été aménagés aux Grands Jardins et à la réserve faunique de Matane.

Réservation en ligne pour cet été, mais aussi pour l’automne et l’hiver prochains. Premier arrivé, premier servi.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.