Jasper en quatre sorties plein air

Dans le nord de l’Alberta, la petite ville de Jasper forme un excellent point de chute pour explorer l’immense parc national du même nom. Et malgré la vastitude du territoire protégé, il y a fort à voir sans trop s’éloigner. Dans le cadre de notre série Vacances d’été, nous vous proposons des activités en plein air pour voir du pays sans quitter le pays.

1. Dans les pas d’Edith Cavell

Nommé en l’honneur d’une infirmière britannique exécutée par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, le mont Edith Cavell est célèbre pour avoir figuré un temps sur les billets de dix dollars, mais aussi pour ses parois d’escalade grandioses. En 1977, Pierre Elliott Trudeau a d’ailleurs escaladé ce mont de 3363 m par sa face est.

C’est cependant sa face nord qu’on peut admirer lorsqu’on emprunte le ravissant sentier des Prés-Cavell (5 h de marche). Modérément abrupt, celui-ci offre des points de vue privilégiés sur le glacier Angel en plus de traverser des prés de fleurs sauvages subalpines, avant de s’enfoncer dans une forêt de conifères.

Au pied de ce mont, un lac vert laiteux semble avoir eu une infusion de menthe, quand on l’observe depuis un belvédère situé au bout du sentier du Passage-du-Glacier (1 h de marche). Mieux vaut cependant ne pas s’aventurer au pied de la falaise, car, en 2012, un bloc de glace de la taille d’une maison s’est détaché de la paroi. Et en ces temps de changements climatiques, on se doit de redoubler de prudence…

Pour une randonnée guidée : jasperhikesandtours.ca

2. Un petit canyon qui fait voir grand

L’été, le lac Medicine, à une vingtaine de kilomètres de Jasper, est complètement rempli d’eau, le long de ses 7 km bien encaissés entre des sommets rabotés par d’anciens glaciers. Mais l’automne, ce lac peu profond ressemble davantage à une vaste mare de boue, avant de se remplir de nouveau au printemps suivant. Que se passe-t-il donc ici ?

Pareil à une vaste baignoire qui se vide lentement à cause d’un bouchon mal enfoncé, le lac Medicine voit ses eaux s’écouler progressivement, au cours de l’été, dans un vaste réseau de galeries souterraines. Plusieurs convergent vers la rivière Maligne, qui s’est frayé, depuis des millénaires, un chemin dans le karst et le calcaire friables du sol, ce qui forme, par endroits, un impressionnant canyon de 50 m de profondeur.

Aujourd’hui, une série de six ponts et de sentiers faciles fort bien aménagés (75 min aller- retour) encadrent le canyon, offrant autant de points de vue en plongée sur les chutes, les cascades et autres rideaux d’eau ruisselante. Au début du printemps et durant l’hiver, le canyon se fait encore plus spectaculaire quand ses parois s’ornent de pans de glace et de stalactites glacées, et lorsque le lit gelé de la rivière peut s’explorer, crampons aux pieds. Il va falloir revenir…

3. Mouliner autour du lac Pyramid

« Hello, bear ! » lance à tout bout de champ la guide Elissa Cummings, une bouteille de gaz poivré à la ceinture, lorsqu’elle emprunte les virages des sentiers de vélo de montagne menant au lac Pyramid. Malgré la proximité de la ville de Jasper, les grizzlis rôdent parfois dans les environs, et on ne voudrait surtout pas tomber face à face avec l’un d’eux. Qu’on se rassure : comme on dit là-bas, « les grizzlys sont de vrais Canadiens : ils veulent la paix et la tranquillité ! ». Il suffit de ne pas les surprendre et, pour ce faire, de signaler bruyamment sa présence.

En moulinant un tant soit peu aux abords du lac Pyramid, on croise bientôt des embranchements qui permettent des apartés cyclables vers de vastes ouvertures panoramiques avec points de vue imprenables sur les Rocheuses, mais on peut aussi poursuivre sur un chemin de terre pendant quatre heures et accéder au sommet du mont Pyramid (2707 m), avec une portion en randonnée pédestre. Au départ de Jasper, on compte aussi 150 km de sentiers de vélo de montagne pour tous les calibres cyclistes, et qui forment un foisonnant réseau de chemins pittoresques.

Le sentier du lac Pyramid s’emprunte depuis un stationnement à la lisière de la forêt, non loin de l’école francophone Desrochers — étonnante présence dans cette ville albertaine d’à peine 4600 âmes.

Pour des randonnées guidées : journeybikeguides.com

4. Des étoiles sans réserve

Si le mont Mégantic, au Québec, est au coeur de la première réserve internationale de ciel étoilé à avoir vu le jour (et la nuit) au monde, celle du parc national Jasper est au deuxième rang des plus vastes de la planète et elle a été désignée comme telle en 2011 par la Société royale d’astronomie du Canada. Son isolement dans le nord de l’Alberta offre la promesse de cieux particulièrement exempts de pollution lumineuse et bien pourvus en étoiles scintillantes, mais aussi en aurores boréales, quand les conditions s’y prêtent.

D’une superficie de 11 288 km2, le parc national Jasper dispose d’une multitude de sites qui permettent de s’en mettre plein la vue, mais aussi d’un planétarium et d’un télescope, aménagés sur l’ancien court de tennis de l’hôtel Fairmont Jasper Park Lodge. Tous les soirs, on y passe en revue les constellations visibles sous nos latitudes et on offre des animations et des explications sur les légendes autochtones liées à la voûte céleste, en compagnie d’un astronome.

Pour attraper au vol des fragments de ciel étoilé, on peut aussi prendre part aux ateliers de Mike Gere, un pro de la photo qui propose des promenades nocturnes de 2 h en plein air. Et bien qu’il porte lui aussi une bonbonne de gaz poivré en permanence à la ceinture, il n’a jamais eu besoin de s’en servir…

En vrac • Air Transat relie Montréal à Calgary de trois à sept fois par semaine, d’avril à octobre. De l’aéroport, compter cinq heures de voiture pour gagner Jasper par la promenade des Glaciers, l’une des plus belles routes panoramiques du monde. • À Jasper, le Bear Hill Lodge propose de l’hébergement rustico-chic en « cabanes en bois rond » de luxe ou en suites aménagées avec brio. • Pour un filet de wapiti ou de bison, ou pour une poutine à l’igname, le Downstream Restaurant Lounge est l’un des restos les plus réputés de Jasper. • Plus d’infos : jasper.travel et parcs.canada.ca/jasper

