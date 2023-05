(Re)découvrir Chelsea

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

En Outaouais, une entrepreneure locale revitalise en grand une destination touristique à l’orée du parc de la Gatineau. Une destination à ajouter à nos carnets d’adresses pour une escapade de week-end… ou plus !

Un pub, un café, une maison de vacances, des lofts, une boutique, une distillerie en chantier… Non, la femme d’affaires Manuela Teixeira ne chôme pas, et pour cause : elle est en train de créer tout un hameau au coeur de Chelsea, un village situé à 20 kilomètres d’Ottawa.

« Chelsea a toujours été une destination touristique, dit-elle, mais qui avait un petit côté chasse gardée puisque c’étaient des gens d’Ottawa qui venaient y faire du ski, qui y avaient un chalet. »

En 2008, la fille d’immigrants portugais, déjà établie dans la région, achète le Chelsea Pub dans l’idée d’en faire une microbrasserie. Seulement voilà, la réglementation municipale exige alors qu’elle acquière également un terrain voisin pour assurer un nombre de places de stationnement suffisant au commerce. Et c’est ainsi qu’au fil des ans, Manuela Teixeira achète, dans un même périmètre à distance de marche du parc de la Gatineau, des bâtiments décrépits ou abandonnés pour leur donner un peu, beaucoup, énormément d’amour. L’un devient la Maison bleue, proposée à la location ; l’autre, le café Biscotti cie. Un autre encore abrite la boulangerie du village et La Petite Grocerie, à la fois magasin général proposant des produits d’artisans locaux et réception des Lofts du village. En 2024, ce bâtiment devrait être remplacé par un nouveau, qui accueillera une épicerie et un petit hôtel de 20 chambres.

Toutes neuves et se déclinant soit en appart’hôtel, soit en location à moyen et à long terme, les deux phases des Lofts visent à faire en sorte que les touristes côtoient des résidents. Parce que, pour créer une vraie expérience de séjour durable en un lieu, encore faut-il que des gens y vivent, n’est-ce pas… « Je crois beaucoup à la mixité des clientèles, qui stimule justement l’économie locale », dit la native des Açores.

Art de vivre et patrimoine

Aujourd’hui évalué à plus de 30 millions de dollars, son superbe développement résidentiel, commercial, culturel et récréotouristique a fait boule de neige, ce qui a donné un nouveau souffle au village. « Les gens ont commencé à suivre le mouvement et à embellir leur propriété », souligne celle qui se dit sensible à la beauté, à l’histoire et à la valorisation patrimoniale. Son Square s’inspire d’ailleurs d’un réaménagement torontois particulièrement réussi, le quartier historique The Distillery, qui a redonné vie à une ancienne distillerie, un temps l’une des plus grandes du monde.

Si la microbrasserie du début de l’histoire de l’entrepreneure n’a jamais vu le jour, une distillerie est en chantier et devrait être fin prête à recevoir les visiteurs à l’automne. Édifice phare d’une grand-place en devenir, déjà enserrée par les commerces portant la griffe Teixeira, elle se doublera d’un écomusée qui portera sur Chelsea.

« Il y a tellement de belles histoires à raconter ! s’exclame Manuela Teixeira. Par exemple, j’ai en main une pétition de 1918 lancée par des femmes du village pour qu’on arrête de vendre de l’alcool à leurs maris, qui buvaient trop ! Et puis, au temps de la Prohibition, Chelsea était un vrai petit Chicago… »

La future place centrale sera dotée d’une scène, où des artistes pourront se produire, et ce sera un lieu de rassemblement, où tisser des liens avec la communauté, à l’instar de tout le projet, en vérité.

Des expériences à vivre en passant par Chelsea • Pratiquer la randonnée et le vélo de montagne dans le parc de la Gatineau, qui compte plus de 250 kilomètres de sentiers à explorer. Le Centre des visiteurs donne sur le chemin Scott, juste en face ou presque de la Maison bleue et du café Biscotti cie. • Faire du kayak et de la planche à pagaie sur les lacs du parc, dont Meech, le lac de tous les désaccords, mais c’est là une autre histoire. Au Square, les Nomades du parc louent planches et vélos. • Se prélasser sur la plage O’Brien, au lac Meech, à 5 kilomètres du village. • Se détendre au Nordik Spa-Nature. À essayer : la macération dans la pénombre et l’eau saturée de sel du bain Kalla, où l’on flotte comme dans la mer Morte. Cap aussi sur le sauna russe : on y sue à grosses gouttes, mais on s’y fait rafraîchir par des branches de bouleau trempées dans de l’eau glacée et posées gentiment sur nos épaules par un maître du rituel Arboreal Aufguss. • Savourer la fine cuisine de saison du restaurant Les Fougères. • Trinquer au Bella Ciao ! Aperitivo. C’est le nouveau produit de la Distillerie du Square, en vente sous peu à la SAQ. Son Gin du Jardin primé, à base de baies de genièvre et de poivre clavalier de la région — un poivre rare et sauvage du Québec au parfum d’agrumes —, y est déjà.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.