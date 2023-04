Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Un aller-retour Montréal-Paris en avion équivaut à environ 1,5 tonne de CO2 par personne. Étant donné que chaque humain sur Terre devrait « dépenser » au maximum deux tonnes par an pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, un voyage en Europe engloutit à lui seul une bonne partie de notre budget annuel. Que faire pour au moins minimiser notre impact une fois sur place ?

« Prendre l’avion fait déjà exploser le bilan carbone du voyage », dit d’entrée de jeu Guillaume Cromer, qui oeuvre au sein d’Acteur Tourisme durable depuis plusieurs années. Il l’admet cependant : il est beaucoup plus facile pour un Européen d’explorer son continent en transport en commun que pour un Nord-Américain.

« Le premier conseil que je peux donner, c’est de rester le plus longtemps possible sur le territoire européen, dit-il. À partir du moment où on a posé le pied sur le continent, il est facile de se déplacer en train sans trop de stress. » Pour planifier ses déplacements, il recommande l’utilisation de l’application Trainline, qui agrège tous les trains.

Grand passionné de voyages sur rails, l’auteur Bart Giepmans fait partie des collaborateurs d’Eurail, qui permet de circuler à bord des trains exploités par différentes compagnies ferroviaires dans 33 pays. Le tourisme durable et le slow travel font partie de ses chevaux de bataille.

Selon lui, les voyageurs devraient se tourner de plus en plus vers ce qu’il appelle les « second best ». « Il ne faut pas toujours aller à Rome, à Amsterdam ou à Venise. Plusieurs autres destinations sont facilement accessibles en train. Il suffit d’aller une gare plus loin pour éviter la foule. Il y a tant de villes qui ne sont pas des capitales, mais qui sont intéressantes ! »

Non seulement aller piétiner les mêmes sites naturels que la masse et se rendre dans des villes déjà bondées pendant la haute saison contribue à aggraver le problème de surfréquentation, mais l’expérience du voyage en est inévitablement affectée. De plus en plus d’offices de tourisme incitent d’ailleurs les visiteurs à découvrir les attraits hors des périodes de pointe. Les compagnies aériennes tentent elles aussi de convaincre leurs passagers de voyager avant ou après l’été pour mieux profiter de leur séjour.

En plus de contribuer à préserver les lieux visités, « voyager un peu en dehors des grandes périodes permet aussi des rapprochements avec les gens du coin, croit Marie-Ève Vallières, conseillère, relations publiques et stratégie de contenu marketing chez Transat. Nous encourageons notre clientèle à choisir des destinations moins convenues et des moments moins achalandés si leur horaire le leur permet. »

Transat propose également de combiner avion et TGV en une seule réservation en atterrissant à Paris. « C’est possible de le faire pour 18 villes en France ainsi que pour se rendre à Bruxelles. » En cas de retard, le billet de train sera modifié sans frais supplémentaires.

Pourquoi pas la Slovénie ?

Directrice de Voyageurs du monde Canada, Aurélie Cartier voit pour sa part revenir année après année l’engouement pour les mêmes destinations. « C’est toujours la même chose chaque été : la Grèce, le Portugal, l’Espagne et la France. » À ses clients qui cherchent d’autres lieux, elle suggère notamment la Slovénie, destination écoresponsable par excellence. Elle remarque actuellement un regain d’intérêt pour la Croatie, alors que cet intérêt s’était un peu émoussé au cours des dernières années. « C’est une belle idée quand on cherche une destination un peu moins achalandée. »

Mme Cartier constate aussi un intérêt grandissant pour les voyages en train de la part des Québécois, mais surtout pour l’expérience. « Quand je dis à mes clients que c’est plus écologique, ils sont ravis, mais ce n’est généralement pas cet aspect qui les fait pencher vers ce moyen de transport au départ. »

Le grand retour des trains de nuit

Si les luxueuses croisières ferroviaires, comme celles à bord de l’Orient-Express, n’ont jamais cessé de séduire les globe-trotteurs bien nantis, les trains de nuit plus modestes avaient presque disparu des radars depuis l’arrivée des compagnies aériennes à très bas prix.

L’engouement actuel en Europe est, selon Bart Giepmans, directement lié à l’entrée en scène de Greta Thunberg, dont les déplacements ont été très médiatisés. « Grâce à Greta, un mouvement s’est créé pour voyager de manière plus écologique. […] En Europe, les gens veulent moins voler et voyager plus loin. Avec les trains de nuit, on peut parcourir de grandes distances. »

Le nord de l’Europe semble particulièrement priser ce type de voyage. « Il y en a de plus en plus. Chaque année, de 5 à 10 nouvelles lignes s’ajoutent. Plusieurs projets intéressants vont voir le jour au cours des cinq prochaines années. »

Leur popularité entraîne toutefois des inconvénients, comme la nécessité de réserver, car les places sont limitées. « Avec le laissez-passer Eurail, le voyage en train est compris, mais pas la réservation, précise Bart Giepmans. Il faut payer un montant supplémentaire. »

Pour bien profiter de ce type d’aventure, l’expert y va de quelques recommandations. « Voyager en train de nuit semble toujours très romantique, mais cela peut être aussi stressant. Je recommande de choisir une route où l’on peut partir tôt en soirée, pour avoir le temps de souper à bord. Pour vivre pleinement l’expérience d’un train de nuit, un trajet d’au moins 10 heures me semble idéal. On peut boire du vin ou prendre le petit-déjeuner dans les Alpes, par exemple. Ainsi, le voyage fait partie de l’expérience. On peut voir tellement de paysages différents en traversant quatre ou cinq pays ! »

Quelles sont les capitales les plus vertes ? Le site European Best Destinations dresse des classements selon différents thèmes. Voici la liste des capitales les plus vertes concoctée en 2022 selon différents critères, dont la qualité de l’eau et de l’air et les transports en commun :

1. Ljubljana, Slovénie 2. Helsinki, Finlande 3. Lahti, Finlande 4. Stockholm, Suède 5. Copenhague, Danemark 6. Oslo, Norvège 7. Nimègue, Pays-Bas 8. Amsterdam, Pays-Bas 9. Berne, Suisse 10. Grenoble, France

Compenser son voyage ou pas ? Tous les experts semblent s’entendre sur la question : acheter des crédits carbone sans réduire à la source est vain. Les programmes de compensation ne se valent pas tous non plus. Mieux vaut faire ses devoirs et s’assurer que des vérifications sont faites. Guillaume Cromer, lui, suggère de plutôt soutenir une association environnementale, comme le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Voyages en train 101 Infos, conseils et aide-mémoire pour bien profiter d’un voyage en train en Europe. • Eurail propose 10 laissez-passer différents qui permettent de s’arrêter dans plus de 30 000 gares. Ce n’est pas toujours la meilleure option selon le type de voyage envisagé, mais c’est à considérer si plusieurs contrées sont au programme. • Bien planifier est la clé pour des voyages en été. « Certaines routes sont toujours populaires, surtout vers le sud, pour aller à la mer. Je recommande toujours d’emprunter les lignes secondaires », dit l’auteur Bart Giepmans, aussi collaborateur d’Eurail. • Les voyageurs qui souhaitent garder une part d’improvisation peuvent toujours le faire en utilisant les trains ruraux. « C’est évidemment plus rapide avec les trains à grande vitesse, concède M. Giepmans, mais il faut alors planifier les déplacements. Il est encore possible d’être spontané, mais cela dépend du pays. En Espagne et en France, on compte plus de trains avec réservations obligatoires. » • Un exemple de trajet possible sans la contrainte de tout réserver ? « On peut partir de la Sicile et aller jusqu’au nord du cercle polaire sans réservation obligatoire, sur 4500 kilomètres, avec le laissez-passer Eurail, dit Bart Giepmans. Les distances sont grandes en Scandinavie. Il faut compter cinq jours et 18 trains. » • Les réservations ne débutent pas au même moment dans tous les pays. « Pour certains trains, il est possible de le faire six mois à l’avance, alors que pour d’autres, c’est trois mois. » • « En général, voyager en train est plus écologique, dit Bart Giepmans, mais certains trains roulent encore sur le diesel, ce qui ne l’est pas. »

Les trains de nuit à prendre, selon Bart Giepmans • Milan-Sicile, Italie. « Le train est direct. Le trajet prend près de 20 heures. On traverse toute l’Italie, et le train va sur un bateau. Il est aussi possible de partir de Naples, de jour. » • Londres-nord de l’Écosse. « On quitte Londres le matin pour se retrouver dans les Scottish Highlands. » • Stockolm-Abisko, dans le cercle solaire. « C’est un parc naturel de la Suède. On voit la montagne suédoise et la Norvège. À faire pour le soleil de minuit ! » • Paris-Vienne. « Le voyage de nuit a lieu trois fois par semaine. » • D’autres idées, en vrac : Amsterdam-Zurich-Vienne, Bruxelles-Berlin, à partir de la fin mai, et Paris-Nice.

