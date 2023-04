Hébergements insolites: pour être dépaysé sans s’envoler

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Depuis quelques années, le secteur du tourisme déborde d’imagination pour offrir des hébergements différents, aussi originaux que douillets, pour passer la nuit dans un cadre nature. Voici les nouveautés et tendances estivales qui ont retenu l’attention de notre collaboratrice, du chalet flottant à la cabane d’oiseaux.

Hébergements flottants

Les petits chalets flottants Mwak sont les derniers-nés de ce type d’hébergement. Situés sur la baie Cliff, avec une vue imprenable sur les falaises et le lac Waconichi, isolés en nature et pourtant à seulement vingt minutes de la petite ville de Chibougamau, ils permettent d’apprécier pleinement la tranquillité de l’endroit. Pour y accéder, on emprunte une chaloupe ou un kayak et on apporte avec soi bagages et nourriture. Le soir, enrobé par les flots du lac et coupé de toute civilisation, le chalet-hôtel offre les plus belles nuits de sommeil et les plus doux réveils.

Les futures yourtes flottantes de la Pourvoirie du Lac Saint-Pierre, à Saint-Ignace-de-Loyola, devraient aussi faire fureur cet été dès leur ouverture, le 30 juin. Situées dans l’archipel du Lac Saint-Pierre, à une heure et demie de Montréal, elles permettront d’apprécier un paysage bucolique composé de plusieurs petites îles à l’embouchure du fleuve Saint-Laurent. Le cadre est idyllique pour des vacances bien méritées, dans le confort d’une yourte tout équipée et accessible par chaloupe.

Sur les sites de location comme Monsieur Chalets, on retrouve aussi ce type d’hébergement. La « Flottante 2 » est un bon exemple de ces hybrides entre un bateau et un chalet, offrant tout le confort désiré, avec une apparence rustique, le tout recouvert de lattes de bois. Situé à trente minutes de Québec, à Sainte-Brigitte-de-Laval, grâce à ses grandes baies vitrées, il offre une vue spectaculaire sur les montagnes avoisinantes et le lac. Pour les amateurs d’hébergements écologiques, il est muni de panneaux solaires et fonctionne au propane.

Du nouveau du côté des dômes

Dormir dans une bulle, avec toutes les commodités qu’offre une chambre d’hôtel luxueuse : si les premiers prototypes de dômes étaient plutôt rustiques, aujourd’hui l’offre est plus soignée.

Expérience Équinox est un toute nouvelle offre d’hébergement en dômes dans la région de Lanaudière. Disponible en location depuis le 1er mars, les deux dômes sont les premiers hébergements de ce genre de la région. En pleine nature, tout près de Saint-Donat, profitez de l’air pur tout en vous prélassant dans votre spa privé. Réchauffez-vous grâce au foyer extérieur tout en admirant le coucher de soleil sur les montagnes. Après avoir admiré le spectacle des étoiles, glissez-vous sous les draps douillets de votre lit confortable d’où vous pourrez continuer à contempler le ciel de l’intérieur de votre chambre.

La région d’Eeyou Istchee Baie-James se situe à huit heures de route de Montréal, au nord du lac Saint-Jean. Moins fréquentée par les vacanciers que les autres régions du Québec, elle offre pourtant de très belles options d’hébergements insolites, telles que les magnifiques dômes de Chibougamau-Aventure. Luxueux, avec cuisinière, frigo, salle de bain et revêtement en toile géodésique, chacun possède un spa privé sur sa grande terrasse en bois. Après avoir profité de la vue spectaculaire sur le lac Caché, vous avez le choix entre plusieurs activités de plein air : kayak, paddle, pêche, baignade, vélo ou randonnée.

Cabines en hauteur et nids douillets

De la cabine haut perchée qui domine la forêt à celle posée à même le sol, en forme de tonneau, les expériences sont aussi diverses qu’originales !

Quelque part dans la forêt de Petite-Rivière-Saint-François, dans Charlevoix, d’étranges cabanes à l’apparence futuriste s’élèvent à dix mètres dans les airs ! Les cabines Uhu du Repère Boréal , tout nouvellement construites, offrent une expérience nature qui allie vue spectaculaire et confort cinq étoiles. On monte les escaliers d’une tour en bois et on pénètre dans la petite habitation aux angles obtus qui révèle une cuisine complète, une toilette, un comptoir avec des tabourets, une douche moderne, un plancher en céramique et un lit queen. La fenestration donne une vue à presque 360 degrés sur le majestueux fleuve Saint-Laurent.

Dormir dans une cabane d’oiseaux, est-ce possible ? Oui, grâce aux nichoirs géants du parc nature de Pointe-aux-Outardes. Ici, on a poussé l’expérience en décorant les petits chalets comme des nids d’oiseaux ! À la fois confortable et original, chaque hébergement est unique. Que ce soit la colorée Le Grand Pic ou la cabane de la Chouette lapone, elles sont équipées et conçues dans une optique 100 % écoresponsable. De plus, elles sont nichées dans un refuge à oiseaux, qu’il fait bon visiter, tout en se trouvant à deux pas des rives du Saint-Laurent.

Pour l’illusion de vivre dans un tronc d’arbre, séjournez au chalet « L’Épervier » , situé à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, offert sur le site Monsieur Chalets. La forme de cet hébergement insolite rappelle une bûche ! On y entre par une grande baie vitrée et on découvre à l’intérieur un décor chaleureux aux murs circulaires et une petite cuisine aux équipements modernes. Ce micro-chalet comporte même une laveuse, sécheuse, une télé et un foyer. Profitez du spa avec vue sur la rivière pour bien terminer la journée dans un cadre nature des plus invitants.

