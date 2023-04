S’envoler vers le Vieux Continent sans escale

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Quand on dispose d’une à trois semaines de vacances, les vols directs nous évitent de passer trop de temps dans les aéroports. Voici quelques options au départ de Montréal.

Copenhague, Danemark

Du 1er juin à la mi-octobre, Air Canada offrira une nouvelle liaison sans escale vers la capitale danoise. « Nous étudions le marché scandinave au départ de Montréal depuis des années, explique Mark Galardo, premier vice-président à la planification du réseau et à la gestion du chiffre d’affaires. Notre partenaire de Star Alliance, SAS (Scandinavian Airlines System), nous donne accès non seulement à Copenhague, mais aussi à toute la Scandinavie. […] Nous remarquons un engouement pour toutes ces destinations en général. »

Au-delà de l’iconique petite sirène et des maisons colorées du canal Nyhavn, ce sont surtout le mode de vie et l’accessibilité aux pays voisins qui semblent séduire les vacanciers. « Nous n’avons jamais eu autant de ventes en Scandinavie que pour cet été, observe Aurélie Cartier, directrice de Voyageurs du monde Canada, qui propose un combiné de capitales scandinaves accessibles en train et en bateau au départ de Copenhague. Je ne sais pas si c’est le nouveau vol qui a suscité cet engouement, mais le fait de ne pas avoir à louer de voiture, de pouvoir visiter à vélo sur place et le côté rassurant y sont sans doute pour beaucoup. »

Durée du vol : environ 7 heures 45

À partir de 982 $

De Stockholm à Bergen sans voiture avec Voyageurs du monde :

à partir de 5700 $ pour 11 jours (sans le vol)

Lyon, France

Avec ses bouchons, son théâtre antique, ses traboules — passages piétons à travers des cours d’immeuble — et sa basilique Notre-Dame-de-Fourvière, la deuxième ville la plus visitée de France a de quoi tenir occupés les gourmands comme les passionnés d’histoire.

Lyon est aussi la porte d’entrée d’un superbe terrain de jeux. Qu’on préfère les vignes ou les montagnes, la région touristique Auvergne-Rhône-Alpes génère de nombreux points d’exclamation. Air Transat, qui propose sept liaisons directes vers la France au départ de Montréal pendant l’été, vient d’annoncer que ses vols vers Lyon seront désormais offerts toute l’année au départ de Montréal. « Nous allons la desservir l’hiver pour le tourisme de ski, mais aussi pour aller chercher toute la région des Alpes, très attrayante à la fin de l’été et au début de l’automne pour la randonnée, un peu en dehors du gros boom des vacances européennes, souligne Marie-Ève Vallières, conseillère en relations publiques et en stratégie de contenu marketing. C’est une bonne occasion de découvrir une région moins connue des Québécois. »

Un retard dans la livraison de ses nouveaux appareils a pour sa part entraîné Air Canada à retirer ce vol de son horaire pendant la période estivale. « Le vol de Lyon a été coupé de façon saisonnière, précise Mark Galardo, premier vice-président à la planification du réseau et à la gestion du chiffre d’affaires. Nous reviendrons en octobre. Lyon est une destination que nous souhaitons garder chez nous. »

Durée du vol : moins de 8 heures

À partir de 1543 $ en juillet

À combiner avec : Genève ou Zurich en train

Bruxelles, Belgique

Bruxelles fait partie de ces villes qui mériteraient de se hisser beaucoup plus haut dans la liste des destinations à voir absolument. Flâner dans les rues de cette ville-musée est l’occasion de découvrir les murales consacrées au 9e art et de voir briller la Grand-Place de jour comme de nuit. Et puis, comment résister à un coin de pays où les mitraillettes sont des baguettes garnies de viande, de frites et de sauce ?

« Multiculturelle, artistique et festive, Bruxelles est la ville aux 19 villages, résume la blogueuse Mélissa Monaco, faisant référence aux 19 communes qui composent la région. Elle a aussi un bon sens de l’autodérision et une drôle de fascination pour les statues qui tournent autour du pipi — nous en avons trois ! C’est aussi la capitale de l’Art nouveau. Cette année marque d’ailleurs le 130e anniversaire de ce style architectural. » Une programmation multidisciplinaire a été créée pour l’occasion.

Durée du vol : 6 heures 50

Avec qui : Air Canada ou Air Transat

À partir de 1297 $ en juillet

À combiner avec : Paris, Amsterdam ou Cologne en Eurostar

Londres, Royaume-Uni

Avons-nous vraiment besoin d’expliquer pourquoi Londres reste l’une des grandes favorites ? Entre la visite des musées (gratuits), des salons de thé, des pubs et des marchés, n’ayons pas peur de jouer les touristes en montant à bord des fameux autobus rouges à deux étages pour avoir un aperçu des classiques touristiques. Pour une expérience un peu décalée, on s’offre un repas à bord du Bustronome London, restaurant sur roues qui sillonne les rues de la ville. Les mordus de cinéma ne devraient pas, quant à eux, manquer la visite des studios Warner — The making of Harry Potter — sous aucun prétexte, qu’on soit fan ou non du sorcier star.

Plusieurs compagnies aériennes proposent des vols Montréal-Londres, dont British Airways, Air Transat, Air Canada. Air Transat offre aussi un vol direct depuis Québec pendant l’été.

Durée du vol : 6 h 30

À partir de 1300 $ cet été. Air Transat affiche des billets à 826 $ en septembre.

À combiner avec un séjour à Bath, reconnue pour ses thermes romains, où l’on va facilement en train et se découvre à pied.

D’autres nouveautés • Le 1er juin, Air Canada lancera une liaison Montréal-Toulouse en opération toute l’année. • Amsterdam, accessible par vol direct depuis Montréal avec Air Transat depuis l’été 2022, s’ajoute aussi à l’offre d’Air Canada cet été. • Air Transat vient d’annoncer qu’il est désormais possible d’aller à Marseille depuis Montréal sans escale toute l’année. « Nous nous intéressons aussi beaucoup à Nantes, glisse Marie-Ève Vallières. Nous allons prolonger la saison jusqu’à la mi-janvier, comme nous l’avons fait pour Marseille. Nous avons remarqué que la demande pour les provinces françaises est toujours très élevée, autant pour les vacanciers que pour l’énorme communauté d’expatriés des deux côtés de l’océan. »

Comment maximiser un vol avec escale ? S’il n’est pas possible de se rendre à destination par vol direct, Aurélie Cartier, de Voyageurs du monde, recommande de profiter du transit pour en découvrir une seconde. « Quand une escale est nécessaire, cela devient une raison pour passer quelques jours sur place. C’est quelque chose que nous poussons chez Voyageurs du monde. C’est aussi devenu une demande de nos clients. Par exemple, plusieurs vols vers l’Afrique passent par Amsterdam ou Bruxelles. […] Certaines compagnies aériennes offrent des escales gratuites, comme Turkish Airlines, à Istanbul. »

