L’Europe à moindre coût

Cap sur cinq destinations du Vieux Continent où notre dollar se porte bien.

« Découvrir le monde vaut mieux que rester », chantait Françoise Hardy, et cela s’avère même par mauvais temps économique, semble-t-il. En effet, pour plusieurs, le voyage de rattrapage annoncé l’an dernier se concrétise allègrement. De passage à Montréal, récemment, Anja Brokjans, directrice du marketing et des ventes du bureau canadien de l’Office national allemand du tourisme (ONAT), se réjouissait d’une augmentation de 253 % du nombre de nuitées de nos compatriotes au pays de Goethe l’an dernier par rapport à 2021. « La demande des Canadiens pour les voyages internationaux est énorme », confirme-t-elle.

Ainsi, peu importe que le prix des billets d’avion atteigne des niveaux stratosphériques, on part ! Cela dit, pour compenser, des voyageurs avisés pourraient jeter leur dévolu sur des destinations européennes estivales où notre dollar va loin. À leur intention, quelques suggestions.

1. Istanbul et la côte Turquoise

Puisse le séisme de février dernier en Turquie ne pas entraver un projet de séjour en ce pays : plus que jamais, il a besoin de touristes… Direction Istanbul la sublime qui, sous ses dehors d’Occidentale délurée, est profondément orientale. Ah, le bonheur d’explorer ses palais, de fureter dans ses bazars, de se faire récurer au hammam et de savourer kebabs et loukoums ! Survient un désir de mer ? On file sur la Riviera et la Lycie, dans les parages de Fethiye et d’Antalya. Bon à savoir : selon le comparateur Numbeo, le coût de la vie à Istanbul est près de 40 % moins élevé qu’à Montréal.

2. Coup double à Budapest

À l’instar d’Istanbul, la capitale de la Hongrie se répand sur deux rives, en l’occurrence celles du Danube. À Buda la bourgeoise, on visite le château, des thermes grandioses et des salons de thé historiques ; à Pest, on s’encanaille — façon de parler, ce quartier étant celui des bars occupant d’anciens squats (les romkocsma) et de la vie nocturne. Comment se comportent nos bidous par rapport au forint ? Voyons voir ce que révèle l’« indice Kempinski »… Ainsi, à Venise, une chambre d’entrée de gamme, en occupation double, dans cet hôtel de luxe coûtera 1129 $ la nuit du samedi 8 juillet prochain ; à la même date, à Budapest, l’hôtel Kempinski Corvinus nous demandera 318 $ pour une chambre de même catégorie. Nous voilà bien fixés quant à l’abordabilité de la ville !

Photo: iStock

3. Une surprise nommée Roumanie

Certes, on ne choisit pas une destination parce qu’elle représente une « bonne affaire », mais tant mieux si c’est le cas ! Ainsi, ce voisin de la Hongrie offre tout un dépaysement pour le même bas prix. Celui d’une architecture grandiloquente à Bucarest ; médiévale et classée à l’UNESCO à Sighisoara, ville natale d’un héros national qui inspira à Bram Stoker son Dracula ; sécessionniste à Timisoara, l’une des capitales européennes de la culture cette année ; ou encore, franchement rétro-tape-à-l’oeil dans les stations balnéaires de la mer Noire qui accueillaient, en d’autres temps, les apparatchiks… Bref, on en a pour ses lei à tous points de vue.

Photo: iStock

4. Le Portugal, la star ibérique

Depuis quelques années, villes et régions portugaises sont de tous les palmarès des meilleures destinations. (En 2022, c’était au tour de l’Alentejo de figurer dans la sélection du New York Times.) Et pour cause, ce pays a tout pour lui : mers et monts, villages pittoresques, riche histoire, culture dynamique, fine cuisine, grands crus… En prime, des villes comme Lisbonne, Évora et même Portimão, dans la très fréquentée Algarve, se révèlent entre 20 % et 40 % moins chères que Montréal, selon le comparateur Numbeo. Même les Espagnols, pourtant pas en reste côté splendeurs chez eux, vont en vacances chez leurs voisins !

Photo: iStock Photo: iStock

5. Berlin, encore et toujours

L’Allemagne n’est peut-être plus l’aubaine qu’elle était il y a une décennie,  mais toujours est-il que l’an dernier, le tarif moyen d’une chambre (122 $)y était encore près de 8 % inférieur au prix moyen européen, selon IHA/Groupe MKG. On pourrait donc jouer les Berlinois cet été sans trop craindre pour son portefeuille. Dans l’über épicentre de la “coolitude”, on trouvera treize happenings à la douzaine, de grands musées (la métropole se targue d’en compter davantage que de jours de pluie en une année), des marchés de toutes sortes, des vestiges de son histoire tumultueuse, sans oublier les strandbar, des bars de plage aménagés sur les berges de la Spree et si agréables durant les beaux jours. Envie de vert, de mer ? On prend l’ICE, le train régional, direction la forêt Noire, la Baltique, la mer du Nord, alouette ! Pour s’inspirer, on consulte (sur germany.travel) les offres de séjour respectueuses de l’environnement de l’ONAT — ce qui est tout naturel pour un pays d’un vert plus foncé que bien d’autres.

Photo: iStock

Faire escale gratuitement Postpandémie, Turkish Airlines fait partie des rares transporteurs aériens ayant repris leurs programmes d’escales sans frais, et le sien est formidable. En collaboration avec Touristanbul, il offre à ses passagers intercontinentaux en transit de 6 à 24 heures dans la métropole turque divers circuits comprenant notamment la Mosquée bleue, le palais de Topkapi et le grand bazar. Ils sont gratuits et incluent même un repas, selon la plage horaire. Voilà qui permet d’en voir plus au cours d’un même trajet !

