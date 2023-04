Auberges de jeunesse: le fleuve comme trait d’union

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le monde des auberges de jeunesse est en pleine transformation. Au Québec et en Ontario, un nouveau collectif est né d’un désir commun : celui de dépoussiérer la formule tout en ramenant la sociabilité au premier plan.

Bye bye HI, bonjour Saintlo

À l’auberge Saintlo Montréal — connue jusqu’à récemment sous le nom d’Auberge internationale de jeunesse de Montréal —, un nouveau poste a été créé il y a quelques mois : créateur d’expériences. À mi-chemin entre un concierge et un animateur, le responsable des activités a la mission de dynamiser l’offre afin de favoriser les rencontres.

Voilà un exemple concret des changements effectués par les aubergistes du collectif Saintlo, créé il y a un an et demi pour allier leurs forces et s’émanciper de la Fédération internationale des auberges de jeunesse (Hostelling International), dans laquelle ils ne se reconnaissaient plus. On ne révolutionne pas ici la formule — les auberges ont toujours proposé des activités —, mais on cherche des manières plus adaptées de répondre aux besoins des voyageurs d’aujourd’hui, qui ressortent de la pandémie avec un plus grand besoin d’intimité tout en recherchant les occasions de tisser des liens. « Notre promesse, c’est de l’hébergement sociable, ce qu’on n’a pas avec Airbnb ou les hôtels », souligne Kathleen Murphy, directrice du marketing.

Il ne s’agit pas non plus de nouvelles auberges, mais bien de propriétés qui ont choisi de travailler ensemble autour de valeurs communes, dont l’écoresponsabilité. « Ce sont les mêmes auberges qui étaient avant sous la bannière HI, confirme Mme Murphy. Pendant que les auberges étaient fermées, il fallait repenser notre marque. […] Le modèle de membership ne fonctionne plus forcément. » Ne plus faire partie d’une association offre une plus grande flexibilité pour mettre de l’avant des idées nouvelles et « créer une marque plus vibrante et colorée », dit la directrice du marketing.

À Saintlo Montréal, des espaces de travail collaboratif ont notamment été aménagés. Les pièces communes, dont le bar, ont subi une cure de jouvence. Kathleen Murphy souligne que même si les familles et les personnes plus âgées sont toujours les bienvenues, la clientèle âgée entre 18 et 35 ans est celle que le collectif cherche surtout à attirer.

Explorer le Bas-Saint-Laurent autrement

À Rivière-du-Loup, Vincent Bérubé dirige l’auberge de jeunesse depuis trois décennies. Très impliqué dans son milieu, il a résidé dans nombre de propriétés similaires au Canada et en Europe. Selon lui, le modèle traditionnel est dépassé. « L’association Hostelling International a fait beaucoup de choses, mais depuis 25 ans, elle est deux vagues en arrière. » Sécuritaires, les auberges membres de HI ne mettent toutefois pas toute l’expérience au coeur de leurs priorités.

Photo: Saintlo

La pandémie a également transformé les habitudes des voyageurs, croit Vincent Bérubé. « Il y a une demande pour une expérience différente, particulièrement depuis la COVID-19, dit-il. Le voyage n’est pas seulement de se rendre dans une ville, d’aller dans sa chambre et de se promener seul. Avoir une interaction dans une auberge va être déterminant. »

Les dortoirs ont aussi été réaménagés à l’auberge de Rivière-du-Loup au cours des dernières années. Les chambres comptent maintenant de quatre à six lits, sauf dans une, qui en a conservé neuf. Des chambres individuelles sont aussi offertes.

Le petit plus de l’auberge ? « Nous essayons de faire un lien avec les gens de la place. Par exemple, nous allons amener des visiteurs à des matchs d’impro. Nous nous sommes aussi entendus avec la Ville pour utiliser le parc d’à côté. Nous pouvons y jouer à la pétanque et pratiquer des activités, mais c’est surtout pour la convivialité. Nous avons une vingtaine de tables à pique-niques. »

L’auberge se trouvant à deux kilomètres de la gare de train, les voyageurs qui ne souhaitent pas conduire peuvent aisément en faire leur camp de base. Sur place, des vélos sont mis gratuitement à leur disposition. « Toutes nos décisions sont prises en fonction du tourisme durable », souligne Vincent Bérubé, qui considère comme important de « changer nos communautés ».

Griffon aventure en Gaspésie

Souvent citée en exemple pour ses implications environnementale et communautaire, l’auberge Griffon Aventure, à quelques minutes du parc Forillon, propose de nouvelles options d’hébergement en plus des chalets et des dortoirs : tentes prospecteurs, emplacements pour véhicules récréatifs, camping sous les arbres…

Photo: Saintlo

Comme son nom l’indique, les excursions sont au coeur de l’expérience proposées. Le canyonisme (ou canyoning) propose par exemple de suivre un parcours forgé par des milliers d’années d’écoulement des eaux tantôt en randonnée, tantôt à la nage. Face à la mer, le bar est l’endroit où rencontrer d’autres voyageurs après une journée de plein air.

À propos du collectif Saintlo • Le trait d’union des auberges du collectif : le fleuve Saint-Laurent, d’où son nom. • Les destinations : Montréal, Ottawa, Sainte-Anne-des-monts (Gaspésie), L’Anse-au-Griffon (Gaspésie), Québec, La Malbaie (Charlevoix) et Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent). • Prix d’une nuitée en dortoir : à partir de 35 $. • Il est possible de réserver pour toutes les auberges sur le site du collectif.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.