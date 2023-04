Vacances d'été à Scottsdale: l’art dans le désert

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

À une vingtaine de minutes de Phoenix, Scottsdale propose une expérience bien différente de la capitale de l’Arizona. La vieille ville se découvre aisément à pied, et les galeries d’art y pullulent. Entre une randonnée à travers les cactus et une escale à la résidence d’hiver de l’architecte Frank Lloyd Wright, boire un milkshake entouré des fantômes de Zsa Zsa Gabor, Janet Leigh et Tony Curtis semble la chose la plus naturelle au monde. Découverte de cette destination dans le cadre de notre série Vacances d’été.

Difficile de dire, lors de notre visite, quelle oeuvre, entre une sculpture composée de poupées Barbie marinant dans des pots remplis de liquide coloré et une toile tapissée de fèces d’éléphants, frappait le plus l’imaginaire. La première — qui représente un arbre de Noël, nous l’apprendrons plus tard — trônait au centre du restaurant AZ/88 et la seconde, signée par le peintre britannique Chris Ofili, ornait l’un des murs du SMoCA, le musée d’art contemporain*.

Enregistrant une forte croissance de sa population depuis le début du siècle, la ville compte maintenant quelque 240 000 habitants. En déambulant tranquillement dans ses rues, on comprend aussi vite qu’un taureau poursuivi par un cowboy pourquoi cette destination touristique est prisée. Les occasions d’émerveillement sont nombreuses.

L’art public est partout à Scottsdale — plus de 1000 oeuvres sont disséminées un peu partout dans la ville — et de nombreux événements culturels ponctuent le quotidien des habitants. Audacieux et engagé, le SMoCA propose quant à lui des expositions résolument modernes et mise sur l’éducation.

Même si le personnage emblématique du Far West américain nous nargue, lasso à la main, à l’angle des rues Main et Scottsdale, aller au-delà des clichés s’avère plus facile qu’on pourrait le croire. Certaines oeuvres en sont aussi inspirées, de ces clichés, comme Horseshoe Falls, qui reprend la forme du fer à cheval grâce à de véritables fers à cheval empilés. L’oeuvre de Michael Maglich produit aussi une bruine où peuvent venir se rafraîchir cyclistes et piétons. Une application de réalité augmentée permet par ailleurs de rencontrer Wendy Raisanen, curatrice des collections et des expositions de Scottsdale Public Art, qui raconte des anecdotes sur l’oeuvre. Il suffit de braquer la caméra de son téléphone sur les créations bonifiées pour découvrir les informations complémentaires proposées par l’application.

Photo: Marie-Julie Gagnon

De Bing Crosby à Frank Lloyd Wright

L’une des principales raisons de visiter Scottsdale est sans doute l’esprit mid-century modern qui hante toujours de nombreux lieux, dont l’iconique hôtel Valley Ho. Plusieurs célébrités ont défilé dans ses longs couloirs depuis son ouverture en 1956, dont Bing Crosby. C’est ici que Robert Wagner et Natalie Wood ont festoyé après leur mariage. « Quand les stars d’Hollywood ont commencé à venir, les paparazzis ne les suivaient pas, raconte la guide Ace Bailey, dont l’entreprise Ultimate Art Cultural Tours propose des visites de l’établissement. Nous pouvons présumer que bien d’autres célébrités y sont restées, mais on n’en a conservé aucune trace. »

Photo: Marie-Julie Gagnon

Incontournable pour tous les amateurs d’architecture, Taliesin West, qui abrite la Frank Lloyd Wright Foundation, est considéré comme le plus grand chef-d’oeuvre de l’architecte du musée Guggenheim. Construit par Lloyd Wright et ses apprentis avec des roches et du sable du désert afin qu’il s’intègre à son environnement, le bâtiment horizontal était à la fois la demeure de l’architecte, son studio et son laboratoire d’architecture. Site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2019, la résidence peut être visitée avec une application mobile ou un guide en chair et en os.

Dans un tout autre style, Cattle Track Arts Coumpound, caché dans un quartier résidentiel, a des allures de caverne d’Ali Baba. Depuis les années 1930, des artistes de tout acabit se sont succédé dans cet atelier multidisciplinaire. Bien que l’endroit ne paie pas de mine, on trouve ici certains des créateurs les plus influents au monde. Les projets fous s’y succèdent, qu’il s’agisse de créer un magazine haut de gamme en édition ultralimitée, le design d’un hôtel ou les costumes du prochain film de Disney. Le genre de lieu où l’on entre sans attente et d’où l’on ressort avec des étoiles dans les yeux.

Photo: Marie-Julie Gagnon

*À noter que l’exposition dans laquelle Popcorn Tits, toile de Chris Ofili créée avec des bouses d’éléphants, était présentée est maintenant terminée. Le restaurant AZ/88 expose à chaque fin d’année une installation artistique pour Noël.

Ce reportage a été réalisé grâce à une invitation d’Experience Scottsdale, qui n’a eu aucun droit de regard sur ce reportage.

Quelques adresses • Andaz Scottsdale Resort Bungalows : superbe propriété sise au pied de Camelback Mountain. Son restaurant, Weft Warp Art Bar + Kitchen, arbore des oeuvres et des meubles en partenariat avec Cattle Track Arts, en plus de proposer des plats savoureux. • The Spa at the Boulders Resort : pour des soins de qualité inspirés par la nature environnante. • Platform 18 : pour siroter un cocktail dans une luxueuse voiture inspirée des trains Pullman avec des images de paysages projetées dans les (fausses) fenêtres. • The Mission : des saveurs d’Amérique latine dans un décor signé par un designer local. • Merkin Vineyards : dans la vieille ville, ce restaurant mise sur des saveurs et des vins de l’Arizona. • Native Art Market : l’endroit où dénicher des souvenirs réalisés par des membres des Premières Nations.

Infos pratiques • Air Canada propose des vols directs vers Phoenix à partir de Montréal. • Les possibilités de randonnée sont nombreuses dans les environs, notamment à la McDowell Sonoran Preserve. • Pour en savoir plus sur le désert et sa flore, rendez-vous au Desert Botanical Garden, à Phoenix. • La température oscille autour de 28 degrés en mai. • Un autre bon moment pour se rendre à Scottsdale est en novembre, à l’occasion de l’événement Canal Convergence, consacré à l’art interactif.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.