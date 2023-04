Des vacances à la ferme

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’offre touristique dans nos campagnes ne se cantonne plus à des repas champêtres, à des activités ou à l’autocueillette. Dans plusieurs régions, il est maintenant possible de combiner vacances et séjour à la ferme afin de côtoyer le quotidien des producteurs, de renouer avec la terre et de se bâtir des souvenirs impérissables.

L’amour sincère que la nutritionniste, rédactrice et conférencière Julie Aubé voue à l’agrotourisme date de nombreuses années. Elle y a consacré des livres, des activités, et en est une des plus ferventes défenseures. Pour elle, la multiplication des offres de séjours à la ferme à travers le Québec est une excellente nouvelle. « Au-delà des magnifiques produits que l’on peut y trouver et du plaisir que l’on peut ressentir au sein de ces beaux paysages, un séjour à la ferme permet de s’attacher à un lieu, à des gens, à des souvenirs, dit-elle. Se réveiller au son des animaux, voir le soleil se lever sur les champs, vivre au même rythme que les fermiers, ça change notre perspective. On n’est plus le même mangeur après de telles expériences, on s’approvisionne autrement. »

Caroline Delorme, directrice du marketing et des partenariats à Terroir et Saveurs du Québec, un organisme qui assure la promotion de l’agrotourisme et du tourisme gourmand dans la province, voit elle aussi d’un bon oeil l’engouement pour ce type de vacances. « Depuis la pandémie, on sent émerger un réel désir du public de se rapprocher de la terre et de savoir d’où viennent les produits qu’il consomme. Le tourisme à la ferme prend alors tout son sens. »

La ferme, grandeur nature

Au même titre que d’autres offres touristiques, les séjours à la ferme peuvent prendre toutes sortes de directions, de la formule de type camping au gîte quatre étoiles. Par exemple, dans Chaudière-Appalaches, le Domaine La Charmante, qui se spécialise dans la permaculture, la production de miel et de savons artisanaux, dispose de deux petits pods rustiques en plein bois. Tandis que dans la même région, le Domaine de l’Oie toquée, créé par le chef Gaston Couillard, propose une expérience tout confort avec un gîte et des repas champêtres courus.

Autre région, autres propositions. Dans Charlevoix, le camping Le Genévrier jouxte une ferme très prisée par les gourmands, la Laiterie Charlevoix, à laquelle on doit les fromages 1608, le Hercule et le Fleurmier. Mais il est aussi possible de séjourner dans le joli gîte à la Ferme Ambrosia, spécialisée en élevage de canards en liberté.

Continuons notre balade à travers le Québec avec des suggestions diverses. Les amateurs d’activités de bien-être seront ravis à Farouche, une ferme nordique nichée à Tremblant (Laurentides) qui offre des séjours de glamping associés à des bains nordiques et à des séances de yoga. À la ferme Au pied levé de Magog (Estrie), ce sont les jardins, une panoplie d’animaux, des chambres douillettes et une bonne table qui attendent les visiteurs. Pour ceux qui aiment voyager sans prendre l’avion, le Vignoble Carpinteri (Bas-Saint-Laurent) ressemble quant à lui à s’y méprendre à un domaine viticole italien prestigieux. Mais il est aussi possible, avec un petit budget, de stationner sa roulotte ou son VR dans des dizaines de fermes du Québec grâce à l’application Terego.

2 régions, 2 fermes, 2 expériences

Comment se passe un séjour touristique dans une ferme ? Nous avons été à la rencontre d’agriculteurs comme le propriétaire (et chef) de La Rabouillère, en Montérégie, pour le savoir. Créée en 1992 et vouée initialement à l’élevage de lapins doublé d’une table champêtre, cette ferme a progressivement diversifié son cheptel et ses activités. Boutique, sentiers de randonnée, hébergement haut de gamme dans un loft (de 2 à 6 personnes) et une maison (jusqu’à 12 personnes), piscine extérieure, animaux de fantaisie (lamas, ânes, cochons et poneys miniatures, canards, poules colorées, etc.) ; tout a été mis en place pour accueillir comme il se doit des touristes.

« Nous recevons effectivement beaucoup de familles citadines qui souhaitent vivre une expérience authentique tout en jouissant de leur confort habituel et d’autonomie, indique Jérémie Pilon, chef propriétaire à La Rabouillère. Certaines d’entre elles viennent ici depuis plus de 20 ans et sont devenues des amies. »

Parce qu’à La Rabouillère, on ne fait pas que voir et goûter. Il est aussi possible d’y nourrir les animaux, de rentrer le foin et de déplacer des troupeaux. « C’est un lieu magique pour les enfants, qui peuvent aller chercher des oeufs pour le repas, passer du temps avec des chèvres, des moutons, des lapins », explique M. Pilon, qui a pour projet d’ajouter deux yourtes à son offre d’hébergement.

Photo: Les couleurs de la terre

Petit tour à présent aux Couleurs de la terre, une ferme de la Mauricie spécialisée en culture de la pomme de terre (35 variétés) depuis 1997 et qui a eu la bonne idée de promouvoir ses produits sous forme de frites et de poutines, ainsi que de petits plats cuisinés à base de ce tubercule. À tel point, d’ailleurs, qu’à la suite de la visite d’un tiktokeur et du battage médiatique qu’il a déclenché en décrétant que c’était à cet endroit qu’on mangeait les meilleures poutines au Québec, le petit comptoir gourmand de la ferme a reçu plus de 70 000 visiteurs l’été dernier !

Parallèlement à ce succès estival inattendu, la famille Claveau-Fradette mène une vie d’agriculteur normale. Elle a cependant converti l’ancien chalet qu’elle occupait ponctuellement en gîte (jusqu’à 5 personnes) depuis 2022. « Il est planté en plein coeur de notre verger, alors quand il y a de l’action à la ferme, nos hôtes voient tout ! s’exclame Patricia Claveau. Mais nous les invitons aussi à suivre notre “programmation” s’ils le désirent. » Cette dernière va de l’alimentation des animaux à la récolte des pommes de terre, des légumes, des fruits ou des oeufs dans le poulailler. « Cela nous permet de faire découvrir notre métier, et à nos invités de savoir ce qu’ils mangent, poursuit l’agricultrice. Et les enfants adorent être derrière le volant du tracteur, profiter des animaux, du boisé et de la rivière. » Dépaysement assuré !

