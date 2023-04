Vacances d’été dans l'Ouest canadien

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Entre les montagnes aux pics enneigés, les îles méconnues et celles piétinées par les hordes de photographes du dimanche qui les exhibent comme des trophées sur les réseaux sociaux, l’Ouest canadien suscite une foule d’images qui font tantôt rêver, tantôt lever les yeux au ciel. Dans le cadre de notre série Vacances d'été, nous avons pris part à un voyage organisé en petit groupe par Discover Canada Tours pour redécouvrir les classiques de la Colombie-Britannique et de l’Alberta et emprunter quelques sentiers moins fréquentés.

Il y a deux façons d’aborder les clichés : en les rejetant en bloc et en se privant, du même souffle, du caractère exceptionnel qui a mené à leur fabrication, ou en les embrassant tout en restant conscient de leur fragilité (et, accessoirement, de notre seuil de tolérance). Ce qui nous a séduit dans l’itinéraire concocté par l’entreprise de Vancouver est cette volonté de présenter des lieux méconnus sans pour autant négliger les grands classiques. Les Rocheuses restent les Rocheuses. Difficile de les ignorer !

Du centre-ville au milieu de nulle part

Le voyage débute dans la métropole de la Colombie-Britannique, devant Canada Place. Meghan, notre guide-chauffeuse des 10 prochains jours, a l’habitude d’avaler les kilomètres dans sa province natale et ses voisines. Ce qu’elle ne sait pas encore à ce moment, c’est qu’un wapiti en rut peut déstabiliser même la plus expérimentée des G.O.

Quelque 390 kilomètres séparent Vancouver de Kelowna. De courtes escales dans la vallée du Fraser, au sud-ouest de la province, permettent de se dégourdir les jambes. Un kilomètre de marche pour voir les chutes du Bridal Veil Falls Park, un café à Hope — vous saviez que Rambo y a été tourné ? — et un repas sur le pouce plus tard, la vallée de l’Okanagan déploie ses vignes et ses promesses. Voilà une région où il faut absolument revenir pour prendre le temps de déguster ses vins, de se sustenter à ses meilleures tables et de contempler son lac jusqu’à plus soif. Beaucoup moins fréquentée, sa voisine, la vallée de Similkameen, vaut aussi le détour. Mais pour le moment, des wapitis nous attendent (ou pas).

Dès l’aube, le lendemain, le petit groupe composé de Canadiens, d’Américains et d’Australiens remonte à bord du minibus. Cap sur l’Alberta ! Impossible de ne pas s’arrêter pour contempler les eaux de couleur cyan du lac Kalamalka, au sud de Vernon. Toujours en Colombie-Britannique, le site historique du dernier crampon, planté par le Canadien Pacifique à Craigellachie le 7 novembre 1885, rappelle l’importance du chemin de fer dans l’histoire du pays.

Photo: Marie-Julie Gagnon

En traversant le parc national des Glaciers, qui fait le bonheur des alpinistes, on comprend aisément pourquoi la recherche d’un passage à travers la chaîne Selkirk s’est révélée aussi ardue à l’époque de la construction du lien transcontinental. C’est grâce au major A.B. Rogers, un ingénieur spécialisé dans la localisation de chemin de fer, que le tunnel Connaught a pu être creusé en 1916. Un lieu historique national permet d’en savoir davantage sur le col nommé en l’honneur de son découvreur.

Bienvenue en Alberta

Traverser la frontière albertaine signifie devoir ajouter une heure à sa montre. Juste assez longues pour grimper à la recherche des plus beaux points de vue, les escales aux lacs Louise et Moraine confirment que toutes les photos du monde ne vaudront jamais le spectacle de la réalité. D’en bas comme d’en haut, Banff s’avère tout aussi charmante malgré la cohue.

Dans le parc national de Jasper, les chutes Athabasca ne laissent pas indifférent, tout comme Maligne Canyon, bordé par un sentier. Si, comme nous, vous visitez le secteur à la fin de l’été, soyez prévenus : les wapitis ignorent tout de la notion de consentement et n’hésitent pas à manifester bruyamment leurs intentions. Aucun passager — ni guide-chauffeuse — n’a été blessé, la fuite s’étant avérée la meilleure option en cas de drague insistante.

En remontant vers la Colombie-Britannique, après une brève escale au populaire mont Robson, le Chun T’oh Whudujut Provincial Park, forêt ancienne qui se trouve à l’est de Prince George, apparaît comme un havre de paix.

Le moment fort de ce circuit reste la traversée de l’Inside Passage à bord d’un traversier de BC Ferries. De Prince Rupert, où le surprenant Museum of Northern British Columbia présente les richesses de la côte Nord-Ouest à travers l’art et l’archéologie, il faut compter environ 16 heures pour atteindre Port Hardy. La croisière se fait tout en douceur entre fjord et (rares) villages. Sans wifi ni réseau de cellulaire, on imagine les explorateurs russes, britanniques, français et espagnols qui l’ont sillonné au XVIIIe siècle.

Photo: Marie-Julie Gagnon

De Port Hardy, un autre traversier nous emmène le lendemain à Alert Bay, village de la petite île Cormorant, territoire de la Première Nation Namgis. À deux pas de l’emplacement de l’ancien pensionnat de St. Michael, l’U’mista Centre préserve la mémoire et l’héritage des Kwakwa̱ka̱wakw. La visite donne un aperçu de leurs luttes pour retrouver les regalia, vêtements de cérémonie traditionnels éparpillés dans des musées et collections privées des quatre coins du monde après le bannissement du « potlatch » — « donner » en français — en 1885 et pour se réapproprier culture et traditions après sa levée en 1951.

Après avoir exploré Victoria et repris un traversier vers Vancouver, le compteur du minibus affiche près de 3200 kilomètres supplémentaires. Les passagers, eux, essuient leurs larmes en se promettant de se revoir. Heureusement, une histoire de wapiti n’est jamais bien loin pour raviver les sourires.

Notre journaliste était l’invitée de Discover Canada Tours, d’Air Transat et de Destination BC, qui n’ont eu aucun droit de regard sur ce texte.

Les plus • Ne pas avoir besoin de conduire ni de s’occuper de la logistique. • L’occasion de côtoyer des voyageurs de différentes origines et générations. • Des moments libres malgré les journées chargées. • La possibilité d’ajouter des activités et excursions (coûts supplémentaires).

Les moins • Les visites se font en anglais. • Peu de spontanéité. • Beaucoup de route.

Dans notre carnet de notes • Nom du circuit : Coastal BC Inside Passage Rockies. Les groupes sont composés d’un maximum de 20 personnes. • Durée du séjour : 11 jours et 10 nuits. • Coût : à partir de 3649 $ par personne en occupation quadruple (sans les repas ni le transport jusqu’à Vancouver). • Sur l’île de Vancouver, Telegraph Cove, un ancien village de pêcheurs, est un bon point de départ pour des aventures d’écotourisme. Il est toutefois très populaire en plein coeur de l’été. • À Campbell River, le Elk Falls Provincial Park est le paradis de la pêche au saumon. • Les probabilités de croiser un ours étant grandes à peu près partout, répéter tout son répertoire de karaoké est fortement recommandé lors des randonnées. • Se munir d’une provision de barres tendres achetées à l’épicerie évite de faire des achats impulsifs — et exorbitants — dans les boutiques des sites touristiques. • Air Transat propose des vols directs toute l’année vers Vancouver au départ de Montréal.

