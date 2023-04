Une escale en Islande au fil de l’eau

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Située à mi-chemin entre l’Amérique du Nord et l’Europe, l’Islande a beaucoup à offrir aux visiteurs, même pour des séjours de courte durée. Plusieurs compagnies aériennes proposent ainsi des arrêts sur l’île volcanique allant de plusieurs heures à quelques jours. Des paysages à couper le souffle aux produits de la mer ultrafrais, Reykjavik est définitivement un incontournable lors des voyages estivaux outre-Atlantique.

Prendre le temps pour soi

À peine a-t-on foulé le sol de l’Islande que l’excitation est à son comble. Dans le hall de l’aéroport international de Keflavík, les publicités pour les lagons, qui tapissent allégrement les murs, intriguent. Bienfaits pour la peau, relaxation ultime, cadres impressionnants… Les spas thermaux islandais jouissent en effet d’une réputation qui les précède. Qu’en est-il vraiment ? Les Blue Lagoon et Sky Lagoon sont-ils à la hauteur de leur renommée ? La réponse ne pourrait pas être plus limpide : oui !

Situé à quelques encablures du plus grand aéroport du pays insulaire, dans le géoparc de Reykjanes, le Blue Lagoon est sans doute celui que tout le monde a en tête à l’évocation de l’Islande, avec son bleu glacier vaporeux inédit plongé dans un décor de basalte noir escarpé quasi extraterrestre. Touristes et locaux s’y baignent dans un mélange — bénéfique tant pour l’âme que le corps — d’eau de mer et d’eau douce naturellement riche en silice, en algues et en minéraux à 38 degrés Celsius. Pendant qu’on découvre à son rythme les recoins du lagon, on en profite pour laisser poser les gommages et autres masques conçus à partir d’ingrédients que l’on obtient sur place et adaptés à chaque type de peau.

Photo: Amélie Revert

Le Sky Lagoon mérite lui aussi toute l’attention des globe-trotters. À quelques minutes en transport du centre de Reykjavik, celui-ci se confond entièrement avec la terre façonnée par la lave, la mer imposante et le ciel changeant. Ballet de gris, de bleu, de vert… Avec une telle palette, on ne saurait trouver de lieu plus apaisant et propice à la méditation. Et c’est d’autant plus vrai que ce spa en sept étapes donne directement sur l’Atlantique Nord avec un panorama lointain sur la ville.

Une promenade à Reykjavik

La municipalité la plus peuplée d’Islande, avec plus de 136 000 habitants, est la capitale la plus septentrionale du monde. Elle se trouve à quelque 250 kilomètres au sud du cercle polaire arctique et est bordée par une baie, d’où elle tire son nom qui signifie « baie des fumées ». La température moyenne l’été y oscille autour des 10 degrés, ce qui en fait l’endroit rêvé pour échapper un instant aux canicules continentales à répétition.

Reykjavik surprend d’abord par l’atmosphère paisible qui y règne, une vraie force tranquille, certainement conférée par l’immensité de l’océan. C’est donc avec plaisir que l’on prend une bouffée d’air frais le long du rivage afin de contempler les différentes perspectives qui se présentent à nous, dont les montagnes voisines et le port, et d’observer les scènes de vie autour du Voyageur du Soleil, dit Sólfar en islandais. Cette sculpture en acier de Jón Gunnar Árnason créée en 1990 représente un bateau en hommage aux Vikings, le peuple qui colonisa l’île dès le IXe siècle. Plusieurs phares, comme le Höfði Lighthouse, le Ingólfsgarður Lighthouse et le Grótta Island Lighthouse valent aussi le coup d’oeil.

Photo: Amélie Revert

L’été est par ailleurs la saison idéale pour les sorties en mer. Celles-ci promettent des rencontres spectaculaires avec les baleines (à bosses et rorquals communs notamment), les dauphins et les oiseaux marins (comme les macareux) qui ont élu domicile en Islande à cette période. Les excursions en embarcation pneumatique proposées par Special Tours, au départ du port de Reykjavik, sont vraisemblablement parmi les meilleures puisqu’elles se font en petits groupes, plus intimes que les croisières traditionnelles, et sont sécuritaires à la fois pour les passagers et la faune. Attention toutefois à bien se couvrir, car même si des combinaisons flottantes chaudes sont fournies, il fait toujours beaucoup plus froid que ce que l’on pense sur l’eau.

Le bonheur dans l’assiette

Celles et ceux qui apprécient les produits de la mer seront comblés par ce que l’on peut manger en Islande, et particulièrement à Reykjavik. Les poissons et crustacés y sont d’une fraîcheur presque jamais vue — ou plutôt goûtée — car ceux-ci passent directement de l’océan aux cuisines. Le Reykjavik Fish Restaurant reçoit en toute sobriété les gourmands qui se régalent d’extraordinaires fish and chips à la morue, soupes et autres plokkfiskur, un ragoût de poisson typiquement islandais.

L’expérience gastronomique au restaurant familial Matur og Drykkur est enfin un incontournable. On le retrouve dans une ancienne usine de poisson salé et on s’y délecte d’une cuisine de saison locale et inventive avec un parfait accord mets-vin. Si l’agneau islandais est le roi du menu dégustation, on peut aussi s’initier au tartare de viande de cheval, aux algues de l’Atlantique et à la meringue de betterave.

Bon à savoir S’y rendre • La compagnie aérienne Icelandair, qui relie l’Amérique du Nord à l’Europe via l’Islande, permet à ses passagers de sélectionner l’option « Stopover » lors de la réservation des billets d’avion. Il est donc possible de choisir une escale pouvant durer jusqu’à 7 jours, sans aucuns frais supplémentaires. • À noter que la période propice au soleil de minuit est de juin à juillet, tandis que l’on peut observer des aurores boréales de l’automne au début du printemps. • Sur place, en fonction de la durée du séjour et du budget, on se déplace en navette, en autobus ou en taxi. La location de voiture est également possible si l’on envisage d’explorer les alentours, comme le Cercle d’or, la péninsule de Snaefellsnes, la lagune glaciaire de Jökulsárlón ou encore les fjords de l’ouest de l’île. Se reposer • Le complexe du Blue Lagoon accueille deux établissements : le Silicia Hotel et le luxueux Retreat Hotel. Ils proposent tous les deux des chambres avec vue sur le paysage volcanique et trois restaurants. • De leur côté, les amateurs d’aventures citadines préféreront un hébergement sur la très prisée rue Laugavegur, où l’on trouve toutes sortes de boutiques de seconde main, bar, cafés et restaurants.

