Vacances d’été sur la route des explorateurs

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Trop souvent oublié, l’ouest de la province se découvre au gré des forêts, des multiples cours d’eau et des légendes liées à son territoire. Pour profiter pleinement d’une virée dans les Laurentides, l’Abitibi-Témiscamingue et l’Outaouais, le temps reste le meilleur allié. La nouvelle série Vacances d’été saura offrir quelques idées de voyages à planifier durant la période estivale.

En pénétrant dans la gare de Saint-Jérôme, on imagine l’animation qui régnait dans les salles où les hommes attendaient le train d’un côté et les femmes de l’autre. Quand le Canadien Pacifique l’a érigée en 1897, il n’était pas question que ces dernières prennent part aux discussions politiques.

La petite bâtisse où les messieurs étaient jadis autorisés à fumer le cigare est l’une de la petite dizaine de gares préservées dans la région. Aujourd’hui, un parc linéaire qui fait le bonheur des sportifs se trouve à l’endroit où roulaient autrefois les trains du Canadien Pacifique. Le trajet du P’tit Train du Nord s’étend de la gare de Saint-Jérôme — le kilomètre 0 — à Mont-Laurier, 234 kilomètres plus loin.

En plus de jouer un rôle majeur dans l’essor touristique des Laurentides, la voie ferrée a facilité celui des industries. Les gares étaient alors beaucoup plus que des lieux de passage. « Ce sont vraiment des gares qui ont permis le développement des villages tout le long parce que des villégiateurs s’y rendaient autant l’été que l’hiver », souligne Sabrina Riel, d’Histoire Archives Laurentides. Les terres les plus au nord des Laurentides n’ayant pas le potentiel agricole des Basses-Laurentides, le tourisme s’est rapidement imposé comme source de revenus.

Puis, les voyageurs ont peu à peu délaissé le train au profit de la voiture. La construction de l’autoroute entre Montréal et les Laurentides, dans les années 1950, a transformé à jamais le paysage et la vie des villageois, qui ne voyaient plus défiler les touristes dans leurs commerces comme à l’époque de la route 11. À Prévost, la gare est aujourd’hui un centre d’information touristique.

Cap sur l’Abitibi-Témiscamingue

Il faut compter environ quatre heures et demie pour parcourir près de 400 kilomètres qui séparent Tremblant de Val-d’Or. À visiter une fois dans sa vie, la Cité de l’or invite les visiteurs à descendre à 91 mètres de profondeur dans la mine Lamaque, en exploitation de 1935 à 1985. Chacune des salles laisse une forte impression, particulièrement celle « des pendus », surnom donné à la sécherie où les combinaisons des mineurs étaient sus… pendues. Une autre bonne raison de visiter toutes les sections : vous ne vous laisserez plus jamais berner par le cinéma après avoir soupesé le précieux métal : il est beaucoup trop lourd pour que quiconque puisse nonchalamment s’enfuir avec un sac rempli de lingots sur l’épaule !

De diverses origines, les mineurs étaient logés dans le village de Bourlamaque. Le visiter muni de l’audioguide (en location à la Cité de l’or) permet d’avoir un bon aperçu de la vie de l’époque. On apprend par exemple que le journal local publiait des articles en différentes langues afin que chacun puisse avoir accès à l’information.

L’influence des communautés présentes depuis cette époque est d’ailleurs toujours visible dans la région. À Val-d’Or, la Charcuterie du Nord célèbre plus de 80 ans d’existence. Le premier propriétaire, d’origine croate, a légué l’entreprise créée en 1939 à son petit-fils, jusqu’à ce que les parents de l’actuel propriétaire prennent le relais. La spécialité de l’endroit : les saucisses polonaises.

Près d’Amos, le parc national d’Aiguebelle est incontournable. Les phénomènes géologiques et géomorphiques des Abijévis, une chaîne de collines dont la roche d’origine volcanique remonte à l’ère précambrienne, rendent le secteur particulièrement excitant pour quiconque s’intéresse à ces disciplines. De niveau intermédiaire, le sentier La Traverse permet de traverser une passerelle suspendue de 22 mètres. Si les marmites de géants, ces cavités circulaires creusées dans le roc lors de la fonte des glaciers, piquent inévitablement la curiosité, les coussins volcaniques visibles à plusieurs endroits sont tout aussi fascinants, tout comme les lacs de failles. « Il n’y a que les volcans sous-marins qui créent des laves coussinées », explique le géologue Elzéar Belzile, résidant de la région qui ne se lasse pas d’explorer ce vaste terrain de jeux.

Photo: Marie-Julie Gagnon

Des Premières Nations à Hollywood

À Duhamel-Ouest, le lieu historique Obadjiwan–Fort-Témiscamingue témoigne des quelque 6000 ans de présence autochtone. Érigé en 1720 dans la partie la plus étroite du lac, le fort se trouvait à un endroit stratégique, alors que le canot était le principal moyen de transport en été. « Quand les voyageurs [nom donné à ceux qui transportaient les marchandises dans les postes de traite] se déplaçaient dans la région, ils ne pouvaient pas nous manquer, explique la guide Angela Hunter. C’était le centre commercial. Le seul magasin de la région. »

Plus jeune site de la SEPAQ, le parc national d’Opémican, à Témiscaming, plaît aux amateurs d’histoire comme de plein air. « Il y a trois sections dans le parc, explique France Lemire, consultante en développement de plein air. Celle de la rivière Kipawa est plus “aventures”. » Non loin de là se trouve le domaine Topping — privé —, qui a jadis appartenu au propriétaire des Yankees de New York, aussi l’époux de l’actrice américaine Lana Turner. Les films de la Paramount Pictures tournés dans les années 1920 près de la rivière Kipawa ont valu à ce secteur le nom de « Rapides Hollywood ».

Près du centre de découverte, le secteur de la Pointe-Opémican est particulièrement riche en histoire. L’exposition extérieure propose de remonter le temps jusqu’à l’époque glaciaire. Des bâtiments historiques peuvent également être visités, comme un atelier de forge. Bien qu’il soit toujours interdit de se baigner dans la baie à cause des décennies d’activités industrielles l’ayant contaminée, la plage a aussi de quoi dépayser. Des emplacements de prêt-à-camper se trouvent également dans le secteur.

L’Outaouais si proche, si loin

Disons-le d’emblée : la route qui mène vers l’Outaouais depuis le Témiscamingue n’est pas la mieux entretenue au Québec… ni la plus achalandée. Dans le Pontiac, le parc des chutes Coulonge, à Mansfield-et-Pontefract, nous redonne le sourire. La variété de son offre a de quoi étonner : dans cette forêt de pins centenaires où l’histoire de la drave est mise à l’honneur, il est possible de s’élancer au-dessus d’un canyon en tyrolienne et d’admirer le paysage depuis la paroi rocheuse grâce à une via ferrata, à mi-chemin entre l’escalade et la randonnée.

À Chelsea, où étirer le temps semble la seule option pour profiter pleinement des confortables Loft du Village, le parc de la Gatineau nous convainc aisément de refaire le trajet dans l’autre sens à la première occasion.

Peut-on passer par l’Outaouais sans s’arrêter au plus grand chalet en bois rond au monde ? Le Fairmont Le Château Montebello reste un classique dont on ne se lasse pas. Juste à côté, le Domaine Mackenzie, où le 10e premier ministre du Canada a passé près de 50 ans, se visite avec un guide-interprète, histoire de profiter pleinement des lieux et des mille et une anecdotes entourant l’hôte et sa famille. Tout sauf banal !

Où manger • Dans les Laurentides, Ekki Sushi Tremblant, chez Bel Air Tremblant, n’a rien à envier aux restos japonais de la métropole. • À Ville-Marie, au Témiscamingue, Le Ste-Anne est incontournable. • À Chelsea, en Outaouais, L’Orée du bois et Roberto Pizza Romana ne déçoivent pas.

Informations pratiques • La Route des explorateurs représente une boucle de plus de 1500 kilomètres. Elle est née du désir des trois régions de faire découvrir l’ouest de la province sur les traces des explorateurs, mais également de ceux qui les ont précédés. • Mieux vaut effectuer ce voyage pendant l’été, car de nombreux parcs et attractions touristiques sont fermés le reste de l’année. Le parc national d’Opémican accueille par exemple les visiteurs de la mi-juin à a mi-octobre. • Des marchés ont lieu dans certaines localités les fins de semaine de l’été. Celui de Val-David, dans les Laurentides, a lieu tous les samedis.

