Trois destinations tendance pour un road trip en VR

Vous êtes amateur de caravaning ? Savez-vous déjà où vous partirez en vacances l’été prochain ? Voici quelques idées tendance en 2023 pour votre prochain road trip !

Nous avons demandé à Martin Gauthier, directeur adjoint du centre Voyages CAA-Québec de Trois-Rivières, qui aide les caravaniers dans la réalisation de leur itinéraire, de nous parler des endroits prisés cette année par les adeptes de véhicules motorisés. Voici ses suggestions.

La Côte-Nord pour 10 jours de vacances : la route des baleines

Depuis la pandémie, un grand nombre de Québécois ont découvert la Côte-Nord pour leurs vacances. Les magnifiques paysages et les grands espaces sont encore populaires cette année. La fin de la route 138, qui mène au village Kegaska, est le point d’arrivée le plus populaire du road trip sur la Côte-Nord. Il constitue en tout 1315 km à parcourir de Montréal, soit plus de 15 heures de route. Bien entendu, la fin de la route 138 n’est pas le seul but du voyage, même s’il est son point d’arrivée avant de prendre le chemin du retour.

La Côte-Nord est un lieu de prédilection pour les longues virées routières longeant le fleuve, en raison de ses nombreux attraits et de la variété des paysages, qui rendent la traversée si captivante. Plusieurs campings sont accessibles le long de la route 138 et accueillent les véhicules récréatifs, même ceux de grande taille. La route des baleines, qui longe le fleuve, permet d’observer parfois ces cétacés de la fenêtre de votre VR. Certains campings, comme le Tadoussac ou le Bon-Désir, offrent une vue imprenable sur le fleuve ou le fjord du Saguenay. Une belle occasion de faire du kayak de mer et de voir les grands cétacés de plus près.

Photo: Marc Loiselle

Les Maritimes pour deux semaines de vacances : la Cabot Trail en Nouvelle-Écosse

Les Maritimes, tant la Nouvelle-Écosse que le Nouveau-Brunswick ou l’Île-du-Prince-Édouard, séduisent par leurs routes panoramiques longeant la mer, la beauté des plages, les grands espaces et leurs attraits gourmands. La Cabot Trail est sans nul doute la route la plus convoitée des Maritimes. Située en Nouvelle-Écosse, elle traverse le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton sur 298 kilomètres, offrant aux voyageurs des vues spectaculaires sur la vallée et la côte tout au long du trajet. Le chemin est toutefois sinueux et comporte des pentes parfois abruptes à négocier. Il est faisable si on conduit un gros VR, en prenant son temps, mais il est aussi possible de laisser sa caravane dans les campings situés sur le chemin de la route et de prendre ensuite son auto pour explorer le coin. Vous pourrez ainsi atteindre plus facilement les villages pittoresques de pêcheurs ou un des nombreux sentiers de randonnées pédestres. Plusieurs terrains de camping sont situés à Baddeck, dans la partie inférieure de la piste Cabot, ou à Chéticamp, par exemple, au terrain de camping de la Plage Saint-Pierre. Ce qui vous permettra de prendre de magnifiques photos panoramiques !

La Nouvelle-Angleterre pour une semaine et plus : du mont Washington aux plages de la baie de Cape Cod

La Nouvelle-Angleterre demeure une destination estivale chouchou des vacanciers. Avec ses attraits montagneux, ses villes historiques côtières et ses plages de sable blanc, les États du New Hampshire, du Maine et du Massachusetts, notamment, ont plusieurs choses à offrir pour un séjour mémorable.

Après avoir emprunté la route 89, qui traverse le Vermont et ses montagnes, direction I-93, puis la 302, une route qui permet de traverser la forêt nationale de White Mountain et qui offre des paysages spectaculaires. On arrive au New Hampshire, où on laisse son VR dans le stationnement au pied du parc du Mont-Washington, qui est le plus haut sommet du nord-est des États-Unis, avec ses 1917 mètres d’altitude. Le choix s’offre alors à vous de le gravir à pied (ce qui n’est pas à la portée de tous), ou de parcourir le chemin menant au sommet en auto ou à bord du pittoresque train Cog Railway. Des points de vue à couper le souffle vous y attendent.

Une bonne nuit de sommeil dans un des campings des parcs nationaux de la région vous permettra de descendre ensuite vers la côte, une traversée d’environ deux heures et demie, pour visiter la ville de Portland, dans le Maine. Il est préférable de se trouver un camping à l’extérieur de la ville et ensuite de prendre son véhicule ou l’autobus pour se rendre à Portland, car la ville ne permet pas de circuler aisément avec son VR. Vous y trouverez un joli village de pêcheurs au cachet unique, où les bonnes tables servant des fruits de mer frais et délicieux sont légion ! Profitez-en pour faire une petite croisière à bord du traversier Casco et pour découvrir une des îles presque inhabitées de la baie de Casco. Des excursions nature qui valent vraiment le détour.

L’escapade vacances pourra ensuite se terminer sur la baie de Cape Cod, dans le Massachusetts, pour profiter des belles plages de sable blanc du Cape Cod National Seashore et de la baignade, si vous n’êtes pas trop frileux !

Photo: Greta Georgieva Visit MA

Conseils pratiques • Il est déjà temps de réserver vos terrains de camping pour l’été. Plusieurs endroits prisés affichent rapidement complets. • Le club automobile CAA propose à ses membres des itinéraires de voyage, y compris les suggestions de camping, les aires de repos, les stations d’essence sur le chemin et bien d’autres informations pertinentes. Cet outil planificateur, numérique ou en version papier, se nomme TripTik. • L’itinéraire du TripTik tient compte de certains règlements routiers, par exemple que plusieurs grandes villes (notamment Montréal, Baltimore, New York) interdisent les matières dangereuses dans leurs tunnels. La quantité de propane qui est transporté dans les véhicules récréatifs est donc lourdement réglementée, si on s’y aventure. • Plusieurs villes, comme Portland, Boston ou New York, interdisent la circulation de gros VR dans leurs rues. Il est préférable de réserver des campings en périphérie. Les sites de tourisme de la région sont de bonnes ressources. • Pour trouver des endroits où vider ses eaux usées, se référer aux sites des municipalités traversées. En cas de pépin, un abonnement à un service de dépannage et de bonnes assurances, valables aussi aux États-Unis, sont des incontournables lorsqu’on prend la route !

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.