Le plein air accessible

Créé en 1979 pour favoriser le développement de l’accessibilité des établissements, des activités et des services touristiques et culturels au Québec, l’organisme à but non lucratif Kéroul accompagne de nombreuses entreprises dans l’obtention de la cote « accessible ». « Kéroul a été créé à la base pour l’accessibilité motrice, soit pour les gens en fauteuil roulant, explique Faustine Maréchalle, la responsable des communications et du marketing de Kéroul. Mais l’accessibilité, c’est bien plus large que ça. Quand nous donnons la cote "accessible", cela signifie que ce l’est à tous. Une personne en fauteuil roulant, même seule, pourrait avoir une bonne expérience. » Elle ajoute que les lieux certifiés conviennent aussi aux familles avec de jeunes enfants en poussette et aux personnes âgées. « Nous évaluons le stationnement, l’entrée, les services, l’hébergement, le bloc sanitaire… Nous entrons dans les détails parce que chaque personne a un besoin particulier. »

À la fois brochure et site Web, Le Québec pour tous rassemble les fiches des 2000 établissements certifiés. « Tout le monde a droit à la nature et au voyage », dit Mme Maréchalle. Toutefois, comme il y a « plus de demandes que d’offres », mieux vaut réserver le plus tôt possible.

La cote « accessible » de Kéroul a été mise en place grâce au Programme d’accessibilité des établissements touristiques (PAET) du ministère du Tourisme géré par Kéroul.