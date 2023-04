Jour après jour, au rythme du canot

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le Québec est le paradis du canot-camping, que ce soit sur un lac ou sur une rivière. C’est l’assurance de plonger dans des régions reculées et de s’immerger au coeur de paysages grandioses.

Le canot-camping peut être tout à la fois contemplatif et actif. Passer une ou plusieurs nuits sur place, en immersion prolongée, offre un total dépaysement au Québec et la chance d’observer la faune sauvage au fil de sa progression. Mais qui choisit de pratiquer le canot-camping en autonomie doit être sensibilisé aux règles du Sans trace : on rapporte tous ses déchets et on s’assure que les autres visiteurs vivront une expérience de la même qualité que celle qu’on souhaite vivre. Voici quatre destinations pour découvrir l’arrière-pays du Québec au fil de l’eau.

Parc national Opémican, Abitibi-Témiscamingue

Joyau du dernier-né des parcs nationaux qui l’est tout autant, le circuit de canot-camping vers l’île aux Fraises, à la frontière entre le parc national d’Opémican et la ZEC Kipawa, est tout bonnement exceptionnel. Départ du secteur de la rivière Kipawa pour trois jours dans l’arrière-pays du Témiscamingue. Ici, les vastes étendues d’eau sont bordées de grands pins rouges et blancs qui se dressent entre les feuillus. Un univers envoûtant fait sur mesure pour le canot-camping. La prolifération d’îles permet d’accoster le temps d’un pique-nique à l’abri du vent. L’expérience peut s’avérer délicate à cause des bourrasques qui peuvent se lever sur les vastes étendues lacustres, comme le lac Kipawa, et rendre ardue la progression de l’embarcation. Pour se rendre au lac White, il faut exécuter un portage sur une distance de 200 mètres (ça fait partie du trip !) sur une passerelle de bois. On transporte ainsi ses effets — canot, barils et sacs à dos — pour rejoindre le dédale de petits lacs qui s’enchaînent. Premier campement sur un emplacement désigné, lieu de transition entre le lac White et le lac Kipawa, 2000 km de rives et une superficie de 330 km2 ! Le lendemain, direction l’île aux Fraises, qu’on rejoint par l’île McKenzie, l’une des plus grandes postées sur le lac, où se succèdent forêt laurentienne et forêt boréale. Les promontoires naturels, au-dessus de l’eau cristalline, en font une halte providentielle. Il n’est pas rare que le circuit s’achève avec le chant envoûtant des huards en fond sonore, manière de terminer l’expérience en beauté dans la baie de Dorval à l’accueil de Laniel.

Infos pratiques : on peut louer son canot au Centre de services de la pointe Opémican ou au poste d’accueil de Laniel. Les circuits sont ouverts à partir du 17 juin.

Rivière Bonaventure, Gaspésie

La pureté de ses eaux est légendaire. Et la beauté de ses berges sauvages est à couper le souffle. Vous êtes au coeur de la baie des Chaleurs, dans l’un des plus beaux lieux pour canoter au gré du courant. L’entreprise renommée Cime Aventures propose plusieurs forfaits en canot-camping, dont La Populaire, une descente autoguidée d’une journée sur une magnifique section de la rivière. Le circuit de 18 kilomètres comprend quelques petits rapides (classe I et II) qu’on passe aisément même si on n’est pas un pro de l’eau vive. Des patrouilleurs parcourent la rivière pour s’assurer que tout se passe pour le mieux. Chemin faisant, on découvre des fosses à saumon, des cascades rafraîchissantes, et des secteurs parfaits pour une baignade et un arrêt pique-nique. Tout est pris en charge par l’entreprise, y compris la navette qui permet de se rendre à la mise à l’eau. Une magnifique expérience, parfaite pour les familles actives, avant d’entreprendre une expédition de quelques jours offerte aussi sur la Bonaventure.

Infos pratiques : on peut également descendre la rivière en kayak simple ou double. Tout l’équipement, canot compris, est fourni. D’autres forfaits sont proposés sur place. Cime Aventures offre aussi la location d’emplacements de camping, de prêt-à-camper, de cabines et de yourtes.

Parc national de la Jacques-Cartier, région de Québec

Qu’on choisisse une paisible traversée en eau calme ou une exaltante descente en eau vive, le canot-camping est la meilleure façon d’admirer les paysages époustouflants de cette exceptionnelle vallée glaciaire. La Jacques-Cartier est d’ailleurs la seule rivière du Québec à être inscrite sur la liste des rivières du Patrimoine canadien. Une raison de plus de la découvrir au fil de l’eau. Les canoteurs un peu expérimentés peuvent s’offrir une descente de deux jours avec nuit en camping depuis la Jetée (kilomètre 29) jusqu’au Centre de découverte et de services (kilomètre 10). Cette section de la rivière Jacques-Cartier est parsemée d’eau calme et de rapides de classe I à III, et permet de saisir toute la beauté des falaises d’une hauteur de 500 mètres qui s’élèvent de part et d’autre dans la vallée. Le R III, marqué comme dangereux sur la carte de la SEPAQ, se trouve au kilomètre 16 ; si on loue son embarcation au parc, on n’est pas autorisé à le franchir en canot. On peut alors aisément faire un portage pour cette portion sur le rivage. Le parc offre un service de navette pour se rendre au lieu de mise à l’eau.

Infos pratiques : on trouve tout l’équipement nécessaire au Centre de location nautique situé au kilomètre 10 du parc. Aussi disponibles : kayaks et mini-rafts. L’activité est accessible dès le 18 juin.

Parc régional Kiamika, Laurentides

Se sentir seul au monde en région éloignée : c’est souvent ce que recherchent les amateurs de canot-camping. Direction les Hautes-Laurentides, au nord-est de Mont-Laurier, pour découvrir ce plan d’eau de 60 km2, constellé d’une quarantaine d’îles bordées de plages de sable. Ses amples paysages et son écosystème composé de peuplements forestiers exceptionnels, protégés par une réserve de biodiversité, en font un paradis pour les canoteurs autonomes. Cinquante-huit emplacements de camping rustique, d’une capacité d’une à cinq tentes, permettent de se composer un itinéraire dans l’un des trois secteurs du réservoir : secteur du Barrage (plus achalandé), de la Montée-Miron et Kilby, plus intime. Les secteurs du Barrage et Kilby offrent également des sentiers de randonnée.

Infos pratiques : on peut louer son embarcation sur place, sauf à l’accueil du Barrage. Service de transport des bagages possible.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.