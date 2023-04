Vélo, rando et produits locaux dans la Vallée-de-la-Gatineau

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La Vallée-de-la-Gatineau, de la municipalité de Low jusqu’à Maniwaki, abrite de jolies adresses et des parcs régionaux où s’amuser et divertir nos papilles. Récit d’un long week-end printanier.

Célébrer le retour du vélo

Les journées commencent à se réchauffer dans la vallée. Les températures à la hausse et les sentiers dégagés nous incitent à emprunter la véloroute des Draveurs pour notre première sortie de l’année, celle qui fait le plus grand bien ! C’est aussi l’occasion d’admirer le printemps qui s’installe confortablement partout dans la région. Situé entre Blue Sea et Messines, ce tronçon du sentier transcanadien s’étend sur 72 kilomètres plutôt plats.

En fin de journée, nous arrêtons aux Fruits du Sommet, une entreprise familiale aux opérations multiples. En plus de l’autocueillette et des produits dérivés des fruits de leurs récoltes, ils conçoivent des huiles essentielles à partir des résidus de conifères de leur entreprise de coupe forestière. Les odeurs qui émanent de leur petite usine de production rappellent le spa ou une marche en forêt.

De vrais bijoux

Si le parc de la Gatineau est sans aucun doute le plus connu de l’Outaouais, le parc régional du Mont Morissette est possiblement le secret le mieux gardé de la région. Situés dans la municipalité de Blue Sea, ses 13 kilomètres de sentier ont de quoi nous divertir toute la journée. Nous la terminons en grimpant jusqu’au sommet de la tour d’observation de 18 mètres de haut. De là, la vue panoramique sur la Vallée-de-la-Gatineau est sublime.

Puis, il n’y a rien de tel qu’une journée de randonnée bien remplie pour nous ouvrir l’appétit. Dans le coin, la bonne adresse est L’Huile d’Olive, au bord du lac des Trente et Un Milles, dans le Village Majopial. Ce complexe récréotouristique comprend notamment des chalets à louer, deux auberges et une marina.

Aux fourneaux de L’Huile d’Olive, le chef exécutif Marc Gervais cumule 35 ans d’expérience dans le métier. Natif de Gatineau, il a pour mission de mettre en valeur les producteurs de sa région dans son menu qui évolue au fil des saisons. Ce qui attire surtout les passants dans ce restaurant plutôt isolé des grands centres, c’est sa cave à vin. Sommelier depuis 2009, le chef Gervais prend plaisir à nous aider à choisir une bouteille de vin qui accompagnera notre repas à merveille.

L’art de bouger et de bien manger

Visiblement, le rituel de la fin de semaine est de bouger, puis de très bien manger. La journée suivante débute donc sur les flancs du mont Sainte-Marie. Connue pour le ski en hiver, cette montagne propose également des sentiers de randonnée à l’année.

Pour casser la croûte, direction la ferme Boréal du côté de Low. Dans l’objectif de se rapprocher de la terre, la propriétaire Christa de Benedetti s’est installée ici en pleine pandémie. La maraîchère suit les principes de la permaculture, une approche agricole globale et adaptée aux écosystèmes naturels locaux. Dans sa boutique, nous mettons la main sur ses populaires marinades et sur les produits de ses voisins agriculteurs, en plus de nous sustenter d’un succulent potage et d’une pointe de tarte salée aux légumes de saison.

Non loin de là, Anne-Marie Laplante, de la ferme Thuya, est une agricultrice passionnée. Dans sa ferme, elle élève des poules, des porcs et quelques vaches, en plus de faire pousser quelques légumes. Au fil de l’été, elle organise quatre repas en plein air. Sur place, il est aussi possible de mettre la main sur ses délicieuses pizzas cuites au four à bois et garnies des végétaux et de la viande de sa ferme.

Repus et dégourdis, nous rentrons avec le sentiment d’avoir découvert un vrai bijou à nous offrir plus d’une fois par année.

Bon à savoir • Pour la location de vélos, de kayaks, de canots et de planches à pagaie, l’entreprise Carpe Diem a tout ce qu’il vous faut. Il est aussi possible de louer un microchalet ou une tente suspendue. • Pour faire le plein de produits fins et de plats à emporter du restaurant L’Huile d’Olive, l’épicerie du même nom à Maniwaki est une très bonne adresse à visiter à votre arrivée et à votre départ de la région. • Le Laurette Lodge, dans la collection d’Hébergement BB, est un bel endroit pour les familles et les groupes d’amis. La grande salle à manger et le coin véranda à la façon d’un café sont parfaits pour des repas des plus conviviaux.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.