Des expériences extraordinaires à vivre au Québec

À l’occasion de la sortie de Testé et approuvé 2. Le Québec en plus de 100 nouvelles expériences extraordinaires, nous avons demandé à notre collaboratrice, qui a dirigé ce collectif de sept autrices, de nous faire partager ses trouvailles dans différentes régions. Parfait pour rêver à l’été !

Pagayer dans la plus grande héronnière du monde en Montérégie

Communément appelé « les îles de Sorel », l’archipel du lac Saint-Pierre ravit tant les amateurs d’activités nautiques que ceux d’ornithologie. C’est l’endroit idéal pour observer les hérons et pagayer entre les îles, dont les noms semblent tous porter des histoires : l’île d’Embarras, l’île aux Corbeaux, l’île aux Foins, l’île Plate, l’île du Curé, l’île Saint-Amour… Environ 300 espèces d’oiseaux et une trentaine d’espèces de plantes rares peuvent être observées.

« La Réserve mondiale de la bio-sphère du lac Saint-Pierre est une réserve naturelle inscrite officiellement au registre de l’UNESCO depuis l’an 2000, écrit Isabelle Marjorie Tremblay dans l’ouvrage. Elle est reconnue comme lieu de développement durable et d’apprentissage pour améliorer les relations entre les humains et leur environnement. Elle abrite 50 % des milieux humides du Saint-Laurent et 20 % de ses marais ! »

Située à Sainte-Anne-de-Sorel, la Maison du marais offre la location de canots et de kayaks simples ou doubles pour s’aventurer dans les chenaux de façon autonome. Pour échapper au vacarme des bateaux motorisés, il suffit de bifurquer dans un sentier aquatique étroit. « C’est un véritable trésor caché à seulement une heure de Montréal », rappelle l’autrice.

S’émerveiller au cirque et dormir haut perché dans le Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent

Coup de coeur de Marie-Ève Blanchard, le Cirque de la Pointe-Sèche, à Saint-Germain-de-Kamouraska, prend vie l’été dans un amphithéâtre naturel des plus originaux. « En soirée, après une courte balade à travers la forêt, un sentier nous mène à trois étages d’anciens conteneurs maritimes reconvertis en salle et qui ceignent une vaste paroi rocheuse de 60 pieds, raconte-t-elle. […] La troupe évolue tant au sol que sur cette spectaculaire scène verticale naturelle où cordages, ancrages et poulies permettent des mouvements de haute voltige. »

Après s’être émerveillé des prouesses des acrobates et des musiciens, il est possible de passer la nuit dans Les Perchoirs du cirque, pour la plupart suspendus ou accrochés à même une paroi rocheuse, entre fleuve et montagne. « Ils s’intègrent parfaitement à la nature, et leur fenestration offre des vues à couper le souffle sur le fleuve et les étoiles », observe l’autrice et journaliste.

Oser l’apnée nordique aux Escoumins, sur la Côte-Nord

Grande sportive, Anne Pélouas est revenue enchantée de son aventure dans les eaux glaciales des Escoumins — elles frôlent le point de congélation, même en plein été ! Observer les baleines et écouter leur souffle depuis la rive, devant le Centre de découverte du milieu marin aux Escoumins, ne lui suffisait pas : elle a eu envie de plonger dans l’estuaire du Saint-Laurent pour les voir de plus près.

Destinée aux personnes de 14 ans et plus, cette expérience convient aux plus téméraires… et aux plus motivés. « Il faut tout de même enfiler une combinaison isothermique, des mitaines, des souliers d’eau et une cagoule en néoprène, souligne-t-elle. Le costume ultramoulant nous transforme littéralement en hommes ou femmes-grenouilles et rend la marche jusqu’à l’eau un brin pataude. Il ne reste plus qu’à enfiler les palmes, le masque et le tuba, à prendre en main notre lampe sous-marine, puis à quitter la terre ferme pour l’univers aquatique. »

L’apnée nordique est possible à la base de plongée Les Escoumins, dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, sur réservation de juin à septembre. « Ces fonds marins colorés reconnus pour leur richesse en biodiversité n’ont rien à envier à ceux de destinations tropicales ! » conclut l’autrice.

Des pictogrammes évocateurs Pour nous aider à repérer rapidement les aventures qui nous siéent le mieux, des pictogrammes se trouvent en haut de chacune des pages. En plus du nombre de piments, qui indique le niveau d’adrénaline d’une activité, des icônes nous informent notamment de la saison où l’activité est possible, de l’admissibilité des chiens et de l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite.



Testé et approuvé 2. Le Québec en plus de 100 nouvelles expériences extraordinaires

Collectif dirigé par Marie-Julie Gagnon qui réunit Marie-Ève Blanchard, Jennifer Doré Dallas, Sarah-Émilie Nault, Anne Marie Parent, Anne Pélouas et Isabelle Marjorie Tremblay, Parfum d’encre, Montréal, 2023, 304 pages



Le livre sera en librairie le 5 avril. À noter que le premier tome a été mis à jour et sera disponible à la même date.

