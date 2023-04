Brooklyn, l’autre face de New York

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Lorsque vient le temps de planifier une escapade à New York pour la longue fin de semaine de Pâques, on pense souvent à Manhattan. D’autres arrondissements valent cependant le détour, voire le séjour en entier, et particulièrement celui de Brooklyn. Visite guidée.

La meilleure façon de découvrir une ville est de se perdre dans ses rues. C’est parfois comme cela que l’on fait de belles rencontres, que l’on tombe sur des coins de paradis. Et c’est d’autant plus le cas à Brooklyn, puisque cette partie de New York, située à l’ouest de Long Island entre l’East River et l’océan Atlantique, offre une vue incroyable sur son célèbre voisin Manhattan. Le panorama le plus connu est sans doute depuis Dumbo, petit quartier délimité par les emblématiques ponts de Brooklyn et de Manhattan. Au pied du Jane’s Carousel, on observe les imposants gratte-ciel de l’autre rive, puis on emprunte la promenade du Brooklyn Bridge Park vers le sud pour admirer le Financial District. De jour comme de nuit, la balade vaut vraiment le coup. Il y a même une succursale de Shake Shack, chaîne de restauration rapide typique de la mégapole, où l’on peut commander d’excellents burgers pour un pique-nique urbain.

Plus au nord, à quelques encablures du Queens, on retrouve le quartier en pleine métamorphose de Greenpoint. Si l’on remonte West Street puis Commercial Street, plusieurs espaces verts — WNYC Transmitter Park, Newtown Barge Playground, Greenpoint Landing Esplanade et Manhattan Avenue Street End Park — révèlent la magnificence des édifices de Midtown.

Si le temps le permet, Brooklyn est également doté de plages. À Williamsburg, on se prélasse jusqu’au coucher du soleil sur le sable de Charlotte Beach au son des clapotis du fleuve et des sirènes qui ne s’arrêtent jamais. Le réseau de métro se rend aussi à Coney Island, très populaire auprès des locaux et des touristes pour le charme suranné de Luna Park, sa promenade en bois et son immense plage avec, en prime, les très fameux hot-dogs de Nathan’s.

Une destination artistique

D’un point de vue culturel, Brooklyn n’a rien à envier à ses voisins. Au contraire. Les amateurs d’art se verront ainsi ravis d’arpenter les salles du Brooklyn Museum, qui accueille régulièrement des expositions d’envergure. En ce moment, l’établissement reçoit même, jusqu’au 7 mai, Thierry, Mugler : Couturissime, conçue par le Musée des beaux-arts de Montréal et qui voyage à travers le monde. Avis donc à ceux qui l’auraient manquée au Québec. La riche collection permanente compte, pour sa part, photographies, objets d’art décoratifs, art contemporain, art européen ou encore art autochtone.

Photo: Angela Weiss Agence France-Presse

En ce qui concerne les galeries, le choix est tout aussi effervescent et intéressant. À noter, entre autres, Marvin Gardens, Transmitter et Clearing à Bushwick ; Pierogi et Soloway à Williamsburg ; Higher Pictures Generation et A.I.R. Gallery à Dumbo.

La programmation des différentes salles de concert et clubs est, bien sûr, à surveiller pour tout noctambule qui se respecte. Baby’s All Right, House of Yes, Pete’s Candy Store, Union Pool, Trans-Pecos, The Lot Radio, Alphaville ou encore Kings Theatre… impossible de ne pas y trouver son compte !

En outre, Brooklyn compte plusieurs salles de cinéma indépendantes — Film Noir Cinema et Nighthawk Cinema — et même un espace de projection en plein air avec vue sur les immeubles de Manhattan, le Skyline Drive in NYC.

Celui qui est gourmand

Rentrons dans le vif du sujet : visiter Brooklyn, c’est aussi la promesse d’une délicieuse et enivrante expérience. Côté assiette, le restaurant Hart’s, dans le quartier de Bedford-Stuyvesant, est un incontournable. Sa minuscule salle accueillant une poignée de convives, il est fortement conseillé de s’y prendre tôt pour réserver. On s’y délecte notamment d’une tartine aux palourdes, son plat signature, accompagnée d’impeccables cocktails et de vins nature.

Photo: Hart's

Un passage à New York sans pizzas n’en serait pas vraiment un, tant les pizzerias sont nombreuses… Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les budgets ! Si la réputation du Roberta’s (Bushwick) n’est plus à faire, le restaurant Lucali (Boerum Hill) a sérieusement le vent en poupe avec ses calzones. Pour emporter, on pense à Salsa (Greenpoint) et à Vinnie’s Pizzeria (Williamsburg).

À Bushwick, deux adresses sont à retenir, tant pour les plats que pour l’ambiance et le décor. Il y a d’abord The Turk’s Inn, reconnaissable à plusieurs mètres à la ronde grâce à une devanture blanche et rouge. On y mange de très bonnes spécialités moyen-orientales dans une atmosphère ultra-kitsch. Quant au restaurant Mesa Azteca, on y savoure plusieurs spécialités culinaires mexicaines et des margaritas sur la terrasse animée de l’arrière-cour.

Pour les becs sucrés, la pâtisserie Peter Pan (Greenpoint) est à essayer d’urgence, malgré la file d’attente. En effet, tout le monde s’y précipite pour ses beignes et son café filtre franchement pas chers et tout aussi enchanteurs.

Qu’il s’agisse de bien commencer ou terminer sa soirée, Hotel Delmano (Williamsburg) est l’endroit idéal. Le bar, super-élégant et chaleureux, est parfait pour siroter un cocktail maison et déguster quelques huîtres. On peut aussi rester jusqu’à pas d’heure au George Jack’s Tap Room, un dive bar sans prétention où on se réjouit que les consommations soient tout à fait abordables.

Rêver en grand

En ce qui a trait au logement, deux quartiers remportent la mise en matière d’emplacement et d’accessibilité : Williamsburg et Boerum Hill. Le premier foisonne d’hôtels haut de gamme. The Williamsburg Hotel sort particulièrement du lot pour son service à la clientèle royal et ses chambres aérées à la décoration très soignée, dont certaines sont pourvues de balcons. Mention très spéciale pour la Skyline Suite à aire ouverte et complètement fenestrée, d’où on peut contempler en toute discrétion à la fois Manhattan et Brooklyn depuis son bain, sa douche ou son lit.

Photo: The Williamsburg Hotel

Enfin, dans Boerum Hill, le Ace Hotel Brooklyn propose à ses clients des chambres et des suites au décor moderne avec une touche de design scandinave dans un confort enveloppant. Peut-être même que certains auront la chance de pouvoir observer la statue de la Liberté à leur fenêtre, qui sait… Le plus de l’établissement est sans aucun doute le sublime bar tout en bois, auquel on aime s’attarder pour prendre un dernier verre et discuter avec les autres visiteurs, tout comme son personnel fort sympathique.

