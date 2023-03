Séjours de rêve en pleine nature !

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Vous rêvez de la belle saison et de vos vacances estivales ? Les pourvoiries du Québec proposent des forfaits diversifiés qui vont bien au-delà du camp rustique pour pêcheurs et chasseurs d’expérience. Avec des offres incluant de l’hébergement luxueux, des jeux gonflables, des activités d’interprétation de la nature et même des attraits gastronomiques, le plein air n’a jamais été aussi séduisant !

Selon la responsable des communications de la Fédération des pourvoiries du Québec, Josiane Lavallée, la clientèle visée par les pourvoyeurs a bien changé depuis quelques années : « Les propriétaires d’établissements ont su adapter leur offre avec des forfaits accessibles et attrayants pour le grand public, avec pour conséquence de changer l’image des séjours en pourvoiries », affirme-t-elle.

Les activités estivales proposées, comme les sports nautiques entre autres, donnent à ces pourvoiries des airs de camps de vacances. « Comme elles sont situées sur le bord d’un lac, en plus de la baignade, on propose des activités de planche à pagaie, de kayak, de motomarine, incluses dans les prestations. Quelques pourvoiries offrent aussi des modules et des jeux gonflables sur l’eau pour attirer les familles. Les forfaits permettent de profiter du site à la journée ou à la semaine, avec l’hébergement compris. » En plus, des sports nautiques, des activités de mycologie et d’interprétation de la nature, des sentiers pour les randonnées pédestres sont aussi offerts dans plusieurs pourvoiries.

Tendances actuelles

« Depuis quelques années, on note une tendance marquée pour tout ce qui touche au bien-être, avec l’offre de spa, bassin à remous, massage et autres soins ; les hébergements plus luxueux ou le glamping ont la cote, les services de restauration et les activités culinaires pullulent, et finalement, quelques autres développent le créneau du tourisme autochtone », explique Mme Lavallée. Avec cette offre élargie, la pourvoirie 2.0 est plus près de l’hôtel de luxe tout compris que du camp rudimentaire, à la différence qu’elle se situe toujours en nature dans un cadre idyllique et qu’elle continue d’offrir des activités de chasse et de pêche.

Que recherchez-vous ?

Que vous soyez amateur de sports nautiques ou plutôt d’activités reposantes, vous trouverez la destination vacances qui vous conviendra le mieux parmi les 340 membres répertoriés sur le site de Pourvoiries Québec. En voici quelques-unes qui se distinguent par leur offre. Mais quel que soit votre choix, il est déjà temps de réserver pour avoir de la disponibilité en période achalandée.

Hébergement insolite et activités familiales

Pourvoirie Pignon rouge Mokocan , Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière. Pour initier les jeunes à la pêche, quoi de mieux qu’une belle journée en canot sur un lac ensemencé de truites, pour s’exercer à attraper le repas du soir ? La pourvoirie fournit les embarcations, les gilets de sauvetage et même les appâts. Il suffit d’apporter vos cannes à pêche et de trouver votre emplacement sur le très beau lac Mica pour profiter de la journée. Des hébergements insolites tels qu’une yourte, des dômes géodésiques et des coolbox offriront un nid douillet et original aux familles.

Pourvoirie Némiskau , La Tuque, Mauricie. Située sur un site enchanteur, cette pourvoirie a une offre plus que complète. Les familles seront ravies d’y trouver plusieurs jeux aquatiques gonflables ainsi qu’une gamme d’activités telles que le canot et le kayak, des visites guidées en forêt, et même des activités d’interprétation pour découvrir l’histoire du peuple atikamekw. Ajoutez à cela des services de massothérapie, des saunas et des bassins à remous, ainsi qu’une offre de restaurant gastronomique, et vous avez là tout ce qu’il faut pour passer des vacances de rêve ! Certains chalets sont équipés pour les personnes à mobilité réduite. Les chiens sont acceptés sur le site.

Pour fins gastronomes

Pourvoirie La seigneurie du Triton, Lac Édouard, Mauricie. Cette pourvoirie luxueuse plaira tant aux amateurs de plein air qu’aux épicuriens. Grâce à une offre gastronomique aussi diversifiée que délicieuse, les vacanciers pourront prendre congé de cuisine pendant leur séjour. Que ce soit une boîte à lunch gourmet pour le pique-nique ou un souper gastronomique servi à l’auberge centrale, vous trouverez de quoi vous sustenter avec leur fine gastronomie. La pourvoirie propose aussi tous les midis un shore lunch préparé par le chef de la place, qui grille sur le barbecue les poissons que vous avez pêchés et vous les sert sur la plage, avec des accompagnements.

Pourvoirie Mekoos , Mont-Laurier, Laurentides. Vous y trouverez tout le confort douillet pour passer des vacances sans complications. Les chalets en bois rond sont équipés de toutes les commodités pour vous faire un bon repas, certains ont même l’électricité. Des forfaits tout inclus sont aussi offerts comprenant les repas. Que ce soit pour un brunch copieux, un souper quatre services raffiné ou un shore lunch sur la plage, vous vous régalerez de leur cuisine préparée à partir de produits frais de la région.

Tourisme autochtone

Pourvoirie des lacs à Jimmy, Essipit, Côte-Nord. Située sur le territoire innu d’Essipit, cette pourvoirie est l’occasion de découvrir les beautés de la nature à travers le regard de la nation innue. Partez avec un guide chevronné pour aller observer l’ours dans son état naturel. Voyez comment le guide s’y prend pour gagner le respect de l’animal et l’approcher. Apprenez-en plus sur le rôle que l’ours occupe dans les croyances innues. Découvrez aussi l’univers des baleines en zodiac, guidé par un membre de la communauté. D’autres activités d’interprétation de la nature sont aussi offertes sur le site de Vacances Essipit.

Pourvoirie Kenauk Nature , Montebello, Outaouais. Cette pourvoirie est aussi un site consacré à la conservation du territoire et à la lutte aux changements climatiques. Avec un terrain de jeu immense de 25 000 hectares de forêts bordées de lacs, les activités d’interprétation de la nature ne manquent pas. Le lieu est aussi propice au ressourcement, à la contemplation et à la détente. Profitez-en pour essayer un de leurs nouveaux saunas flottants, uniques en leur genre. Chaque chalet du lac Papineau a son sauna privé, facile à utiliser et si relaxant !

