À vélo sur les rives du lac Huron

Grands espaces, villages historiques et douce gastronomie comme garanties d’un séjour cycliste exceptionnel !

Le confinement lié à la COVID-19 a beau avoir laissé ses traces sur nos corps, dès le printemps venu, le mollet se fait insistant. Et l’appel du deux roues, beau temps mauvais temps, se fait entendre.

Cette année, loin des aéroports et de leurs aléas, c’est à l’ouest, vers l’immense lac Huron et sa baie Georgienne, que l’on prend le large. Vélo Québec y organise un voyage d’une semaine, avec réservations d’hôtel, transport de bagages et guide inclus, pour explorer les rives de ce géant qu’est le lac Huron, bordé de longues plages de sable qui ressemblent souvent à celles de la côte est américaine, valeur ajoutée du dollar américain en moins.

Selon les gradations de Vélo Québec, ce voyage est coté deux vélos sur six, c’est-à-dire que c’est un parcours facile, le plus souvent sur du plat, avec, somme toute, une seule journée de montée mémorable, entre Owen Sound et Collingwood.

Le voyage propose donc un rendez-vous à Midland, en Ontario, où les participants se rendent par leurs propres moyens. Comme cette destination est située à 1 heure 45 minutes de Toronto, mais à plus de 6 heures 30 minutes de Montréal, en passant par Toronto, il peut être intéressant de passer une nuit ou deux dans la Ville Reine en chemin, pour faire le plein d’urbanité avant d’aborder la campagne ontarienne.

Déclinaison de parcours

Mais c’est à Port Elgin, où Vélo Québec nous transporte en autobus, que le véritable périple commence. À partir de là et jusqu’à la fin du voyage, c’est sur deux roues que nous nous déplacerons d’une destination et d’un hôtel à l’autre. Tout le long du voyage, nous côtoierons, lorsque le tracé de la route le permet, cette immense étendue d’eau qu’est le lac Huron, aux eaux tour à tour glacées et accueillantes, parfois d’un bleu turquoise comparable à celui de la mer Méditerranée.

Cette côte, c’est notamment le refuge des Torontois, des moins riches aux très riches, qui y possèdent les chalets formant des chapelets le long des berges. L’ambiance est donc à la villégiature détendue, par opposition au tourisme intensif qui hante les plages de la côte américaine. D’ailleurs, les jolis villages de Southampton ou de Collingwood, avec leurs petits commerces ou leur vie communautaire, n’ont absolument rien à envier à ceux des abords de Kennebunkport ou de Cap Cod.

Si les parcours de vélo ne longent pas systématiquement les plages du lac, ceux-ci comptent plusieurs points d’accès public aux plages, où l’on peut se baigner ou se délasser entre deux coups de pédales.

D’abord appelé la mer douce par les Canadiens français, le lac Huron était désigné autrefois sous le vocable Karegnondi, qui signifie simplement lac, par les Autochtones Tionontati de la région, l’un des peuples autochtones qui, avec les Hurons-Wendats, habitaient ce territoire à l’arrivée des Européens. Comme les autres grands lacs canadiens, il doit son eau à la fonte des grands glaciers continentaux.

Chaque jour, Vélo Québec propose une déclinaison de parcours différents, à choisir selon l’ambition et le niveau des participants.

Au jour 2, au départ de Port Elgin, une première boucle, l’une des plus agréables du voyage d’ailleurs, nous est proposée. De bon matin, nous enfourchons nos bolides jusqu’à Southampton. Là, une jolie plage, bordée d’une île et d’un phare emblématiques, attend les cyclistes qui oseront se glisser dans les eaux froides du lac Huron. Sur le chemin du retour, on bravera les vents forts qui secouent le lac, sur la piste cyclable qui en longe les berges, pour retourner au bercail.

Nous sommes ici sur la côte ouest de la péninsule Bruce, cette longue étendue de terre qui s’avance dans le lac Huron. Tout au bout de cette péninsule, on peut prendre un bateau pour rejoindre l’île Manitoulin, la plus grande île lacustre au monde, sur lequel se trouve le lac Manitou, lui-même connu pour être le plus grand lac du monde sur une île. Mais ne nous égarons pas et retournons à nos pédales et à notre itinéraire. Ce détour sera pour une autre fois.

Un effort qui en vaut la chandelle

Jour 3, nous plions bagage au petit matin et nous enfourchons nos bécanes jusqu’à Owen Sound, une petite ville située dans le creux d’une baie sur le flanc est de la péninsule Bruce. Nous voici donc sur la côte est de la baie Georgienne, qui garantit, parfois, une température plus élevée aux eaux bleues du lac Huron. Le jour 4 permettra d’explorer les falaises qui longent la baie Georgienne, qu’on appelle les Georgian Bluffs, jusqu’à Big Bay, un petit village où on s’arrêtera quelques minutes pour regarder l’horizon, sur une plage de galets, avant de reprendre du service.

Les 73 kilomètres du circuit du jour 5, entre Owen Sound et Collingwood, sont sans doute les plus exigeants du parcours, compte tenu des côtes incontournables à gravir pour se rendre à bon port. Mais, tous les cyclistes le savent, chaque effort en vaudra la chandelle, et l’ivresse qui nous gagne après avoir sué nos dernières gouttes sur un dénivelé fera inévitablement partie des souvenirs impérissables du périple.

Joli village cossu et festif, Collingwood permet aussi de gagner la célèbre Wasaga Beach en une seule journée, ce qui est d’ailleurs proposé par Vélo Québec pour le lendemain. Touristique à l’excès, avec ses rangées de fast-food et d’arcades, Wasaga Beach offre aussi 22 kilomètres de plage de sable blond donnant sur le lac Huron et bordée du très agréable parc provincial, où il fait bon pédaler sur la piste cyclable, dans l’ombre des grands pins, entre deux trempettes dans l’eau douce du lac.

C’est d’ailleurs un chemin que nous reprendrons pour le dépasser au jour 7, alors que nous quittons Collingwood pour retrouver Midland. Ce sera l’occasion de constater l’étendue des plages de la baie Georgienne, là où les eaux sont d’une température propice à la baignade.

C’est à Midland, notre point de rencontre du premier jour, que se termine notre périple. Au 8e jour, le circuit propose une très jolie balade sur la piste cyclable qui longe le lac, derrière les chalets et les maisons cossues de Midland. Un peu plus loin sur le parcours, on rejoindra le sanctuaire Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, où les jésuites Jean de Brébeuf et Gabriel Lalemant ont tenté, en vain, d’établir une mission.

Vélo Québec propose plusieurs séjours dans la baie Georgienne durant l’été 2023.

