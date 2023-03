Voyage au New Hampshire, sur la route des montagnes Blanches

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Même si elles ne sont pas loin de Montréal, les « White Mountains », au New Hampshire, passent encore souvent sous le radar des Québécois. La région ne manque pourtant pas d’attraits, notamment en hiver.

Au XIXe siècle, le développement du chemin de fer a permis de faire du New Hampshire une destination de villégiature privilégiée pour la grande bourgeoisie et quelques présidents américains, dont un certain Ulysses S. Grant. Ces prestigieux vacanciers avaient pour coutume de venir prendre un grand bol d’air pur dans les montagnes Blanches, loin de la pollution des grandes cités industrielles congestionnées. Pour les loger, de prestigieux hôtels en bois ont été bâtis au pied des sommets enneigés qui recouvrent près d’un quart de l’État.

Bon nombre de ces établissements ont été emportés par des incendies. Quelques-uns ont tout de même réussi à défier le temps et les flammes, tel l’iconique Mount Washington Resort, de Bretton Woods, qui a accueilli sous son immense toit rouge la fameuse conférence à l’origine de la création du Fonds monétaire international (FMI) en juillet 1944. De leur côté, les montagnes Blanches n’ont rien perdu de leur attrait au fil des années. La région, qui a contribué au développement du tourisme moderne en Amérique, voit débarquer toujours autant de visiteurs, principalement en provenance de Boston et de New York.

Il est plus rare, en revanche, de croiser une plaque d’immatriculation de la Belle Province sur les sublimes routes panoramiques qui sillonnent le grand nord montagneux du New Hampshire. Les montagnes Blanches ont beau être à moins de quatre heures de route de Montréal (et encore un peu moins de Sherbrooke), les Québécois ne sont pas nombreux à goûter au grand air de ce coin sauvage de la Nouvelle-Angleterre. Il s’y cache pourtant bien des trésors à découvrir lors d’une escapade de quelques jours, voire plus.

Une fois passé le poste-frontière de Stanstead, au sud de l’Estrie, il ne faut pas bien longtemps avant d’être saisi par la beauté époustouflante des « White » — comme on les surnomme —, qui abritent quelques-unes des montagnes les plus escarpées de la chaîne des Appalaches. Avec son grand manteau de poudreuse et ses belles forêts s’étendant à perte de vue, la région est un vrai coin de paradis pour la pratique des sports d’hiver. Mais les montagnes Blanches se prêtent à bien d’autres plaisirs divers et variés, à savourer au pied des pistes, comme à bord d’un train mythique.

Une ascension pas comme les autres

Lors de son inauguration, en 1869, le Cog Railway a réussi l’exploit de se hisser jusqu’au sommet du mont Washington, qui domine la région des montagnes Blanches du haut de ses 1916 mètres (6288 pieds). Plus de 150 ans après, le premier chemin de fer à crémaillère du monde est toujours en activité. Très populaire en été, le train mythique fonctionne aussi en hiver. Le « Cog » s’arrête alors au niveau de la citerne Waumbek, à quelque 1160 mètres (3800 pieds) d’altitude, où on peut profiter d’un panorama spectaculaire (quand la météo le permet), sur la chaîne des Présidentielles jusqu’à la frontière canadienne, tout en se faisant griller des guimauves autour d’un feu de camp.

Une aventure vertigineuse

À Lincoln, la compagnie Alpine Adventures Outdoor propose un impressionnant parcours de tyroliennes, accessible en toutes saisons. Si on aime les sensations fortes, il s’agit d’une expérience à ne pas louper pour faire le plein de grands frissons, tout en admirant — à hauteur d’arbres — les montagnes Blanches dans toute leur splendeur. Solidement harnaché à son baudrier, on retient son souffle le temps de franchir des ponts suspendus et d’impressionnants ravins. L’aventure vertigineuse comprend également une virée en véhicule à six roues Pinzgauer tout droit sorti des Alpes autrichiennes.

Du bon vin au pied des pistes

Principal centre de ski du New Hampshire, Loon Mountain est un endroit privilégié pour la pratique des sports d’hiver, avec des conditions d’enneigement exceptionnelles, une soixantaine de pentes à dévaler et de beaux sentiers boisés à explorer en raquettes.Ce que l’on sait moins, c’est que la station héberge aussi une belle cave à vin. Logée dans l’hôtel RiverWalk Resort, tout près des pistes, la Seven Birches Winery vous ouvre ses portes après une journée de ski bien remplie, pour goûter à ses meilleurs produits. On recommande son vin chaud pomme cannelle, aussi savoureux que réconfortant.

D’impressionnants châteaux de glace

À North Woodstock, de formidables forteresses glacées attendent les petits comme les plus grands ayant conservé leur âme d’enfant. Originaire de l’Utah, Brent Christensen a commencé par assembler des blocs de glace dans son jardin, avant de voir les choses en plus grand. Installés dans le New Hampshire depuis quelques hivers, ces châteaux composés de gros glaçons et de stalactites forment un gigantesque terrain de jeux faits de tunnels, de grottes, de fontaines et glissades. Il est recommandé de visiter ce royaume enchanté en soirée, pour mieux profiter des jeux de lumière aux accents féeriques, comme du parcours illuminé installé dans la forêt voisine.

Des bonbons à n’en plus finir

On vient dans les « White » autant pour ses vastes étendues sauvages que pour ses pittoresques villages. Parmi ces coquettes bourgades, Littleton vaut certainement le détour. La petite ville n’est pas seulement connue pour son charmant pont couvert (l’un des 29 que compte la région) ou pour avoir vu naître Eleanor H. Porter, rendue célèbre grâce à son roman Pollyanna et à son fameux jeu du bonheur. C’est à Littleton que l’on trouve en effet la confiserie Chutters, qui se targue d’avoir le comptoir de bonbons le plus long du monde (record homologué par le livre Guinness), qui offre plus de 500 bocaux de friandises en tout genre. Si vous avez la dent sucrée, vous savez où faire une pause gourmande sur la route des montagnes Blanches.

Une bonne adresse où dormir Idéalement situé dans la forêt nationale des montagnes Blanches, l’InnSeason Resorts Pollard Brook offre un service de navette gratuit vers le domaine skiable de Loon Mountain, tout près. Ce complexe hôtelier, qui dispose de suites de une à trois chambres avec cuisine, se trouve également à proximité de deux des restaurants les plus populaires de la région : le Black Mountain Burger Co. à Lincoln et le Woodstock Inn Brewery à North Woodstock. Pour plus d’infos sur la région : visitwhitemountains.com

