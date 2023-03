Explorer la province grâce à des entreprises fondées par des femmes

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à s’imposer dans le monde du tourisme. Voici trois entreprises créées par des passionnées de différentes générations qui donnent envie d’explorer la province autrement.

Des promenades audioguidées à Montréal

À force d’arpenter le Mile End pendant la pandémie, Sonja Mueller a réalisé à quel point elle connaissait mal son quartier. De ce constat a germé une idée d’entreprise. « Je me disais que ce serait bien d’en savoir plus sur l’histoire de ce quartier et d’avoir un tour qu’on pouvait faire seul, sans être avec un groupe. »

Avec sa comparse Teresa Hunkeler, du milieu des technologies, elle a fondé TourBird. Conçu pour être écouté sur le téléphone, leur premier parcours sonore, du square Victoria au Vieux-Port de Montréal, a été lancé en janvier dernier. La visite hivernale comprend 24 arrêts et s’effectue en moins de deux heures. On y découvre notamment l’architecture de la rue McGill. « Nous sommes en train de travailler, entre autres, sur des visites du Mile End et de Saint-Henri. »

Photo: Photo fournie

Pourquoi opter pour TourBird, alors que l’offre de visites guidées est déjà florissante ? « Il n’y a pas de réservation requise, explique Sonja Mueller. On peut la faire à n’importe quel moment. Il n’y a rien à télécharger. C’est très flexible. Par exemple, s’il commence à pleuvoir, on peut la mettre sur pause et revenir. Ça s’adresse aux touristes, mais aussi aux résidents qui aiment se promener à leur propre rythme. »

Pour l’instant, les bandes sonores sont offertes en français et en anglais et seront bientôt traduites en allemand et en espagnol. « C’est aussi pour garder l’histoire vivante », dit la cofondatrice.

Coût d’une visite : 15 $.

Les Laurentides avec Hôtel UNIQ

Dès les balbutiements d’Hôtel UNIQ, le développement durable était au coeur des priorités de Myriam Corbeil, cofondatrice et présidente. Depuis 2020, l’entreprise plante ses tentes dans différentes régions du Québec. Équipées d’un lit confortable, les unités permettent de vivre une expérience à mi-chemin entre l’hôtel et le camping. L’été 2023 sera toutefois plus sédentaire que les trois saisons précédentes. Du 19 mai au 9 octobre, Myriam Corbeil et son équipe accueilleront les visiteurs au Domaine Saint-Bernard, à Mont-Tremblant.

Classé parc écotouristique communautaire, le site est l’un des partenaires de la jeune entreprise depuis ses débuts. En s’installant plus longtemps dans une même destination, le village nomade pourra faire l’ajout d’équipement qui aurait voyagé moins facilement d’un site à l’autre, en plus de pouvoir tisser des liens plus solides sur place.

Pourquoi avoir choisi le Domaine Saint-Bernard ? D’abord, parce que « c’est un OBNL qui a, au centre de ses préoccupations, la conservation du patrimoine naturel à un niveau supérieur que d’autres qui disent le faire, lance Myriam Corbeil, en riant. Ils sont ouverts à l’innovation, ils ont une grande capacité d’adaptation et une philosophie d’entraide. »

« Directement sur le domaine, il y a une foule d’activités, poursuit-elle. Les gens n’ont même pas besoin de prendre leur voiture. » Randonnée à pied ou à vélo — il est possible d’en louer sur place —, plage avec baignade surveillée dans un lac sans embarcations à moteur, location de planches à pagaie, centre d’astronomie… Sans oublier « une offre gastronomique légendaire aux alentours », ajoute l’entrepreneure.

Il est déjà possible d’effectuer des réservations. Prix : à partir de 338 $ pour deux nuits. Parmi les inclusions, mentionnons une activité par jour organisée par Hôtel UNIQ, comme le yoga.

Plein air écoresponsable avec De ville en forêt

Comment s’adonner au plein air de manière plus éthique ? Créée en 2015 par Danielle Landry, qui fait partie des membres bâtisseurs de Tourisme durable Québec, De ville en forêt a pour mission de mettre en avant les sept principes « Sans trace ». Si la microentreprise accompagne surtout des groupes, des organisations et des entreprises dans la poursuite d’objectifs axés sur la durabilité, son site Web regorge d’informations pertinentes pour quiconque s’intéresse au plein air, qu’on vive en ville, en banlieue ou en région. Oui, le plein air responsable, c’est plus que ramasser ses déchets quand on va en randonnée !

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.