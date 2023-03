Succomberez-vous à la mode du caravaning?

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

En plus des traditionnels baby-boomers, ce loisir rejoint maintenant des amateurs de sports et de plein air, de jeunes familles et même des aventuriers nomades. Ne reste maintenant qu’à bien s’outiller pour conquérir les grands espaces !

À en croire Sylvain Gauthier, porte-parole du Salon du VR, qui a lieu cette fin de semaine au Palais des congrès Montréal, le caravaning n’a jamais été aussi populaire. À preuve, le record d’assistance du salon de Québec de novembre dernier qui a dépassé de 20 000 personnes le nombre attendu de visiteurs. Du jamais vu auparavant ! « On s’attend à battre un autre record ce printemps à Montréal », ajoute M. Gauthier. Selon lui, la pandémie n’a fait qu’accentuer la popularité de ce loisir auprès de plusieurs clientèles, dont les jeunes familles. « Les gens ont développé le goût de dormir dans leurs installations. De jeunes familles se sont mises à louer ou à acheter des roulottes et ont pris goût à ce loisir. »

Sylvain Gauthier, par ailleurs copropriétaire de Roulottes Chaudière avec sa conjointe, ajoute que cette clientèle recherche de petites roulottes qui peuvent être attachées à de plus petits véhicules. « Elles sont plus légères, moins chères que les grosses caravanes à sellettes et n’ont pas besoin d’un gros VUS pour les tirer. »

Le segment off-road de plus en plus populaire

Si les géants motorisés, les véhicules récréatifs de Classe A, sont toujours aussi populaires chez les baby-boomers, pour une clientèle de snowbirds notamment, la clientèle intéressée par les véhicules récréatifs s’est ainsi élargie et regroupe aujourd’hui des gens de tous les âges et de tous les milieux. En plus des jeunes familles, les sportifs et les aventuriers font maintenant partie de la grande famille des inconditionnels du caravaning. « Les amateurs de plein air s’intéressent de plus en plus aux VR. Le segment off-road est devenu très populaire et pratiqué à longueur d’année par les adeptes, illustre M. Gauthier. On retrouve parmi ceux-ci des amateurs de pêche sportive, de ski, de surf, de vélos de montagne, qui doivent rouler dans des endroits hasardeux pour un VR standard. Heureusement, l’industrie a suivi ces nouveaux besoins et a su y répondre. Des systèmes de suspension redéfinis et des pneus adaptés aux différentes surfaces sont quelques exemples offerts sur certains VR de série. »

Selon Josée Bédard, présidente de RVDA Canada et administratrice de l’association Liberté en VR, une autre tendance émergente est la demande de véhicules compacts bien équipés pour le confort. « On veut de plus en plus un hébergement portatif afin de se réchauffer, dormir, se laver, etc., mais on ne veut pas quelque chose d’encombrant à traîner. Les gens veulent partir vite d’un endroit à un autre, se stationner facilement et, bien sûr, avoir le plus d’autonomie possible. » C’est ce qui explique le nouvel engouement pour les véhicules motorisés de Classe B, plus petits et plus polyvalents que ceux de Classe A, et pour les boîtes portées que l’on fixe sur des camionnettes de séries 1500.

Chez Nomad Van, c’est précisément le véhicule de Classe B qui est ciblé pour rejoindre une clientèle émergente de tous âges, principalement des personnes actives, des amoureux du plein air, qui cherchent un VR aussi autonome que possible pour partir à l’aventure. Olivier Bilodeau, président de l’entreprise, se spécialise dans l’aménagement sur mesure de campeurs de cette catégorie. « Je voulais offrir des véhicules qui favorisent les voyages en autonomie complète, et qui nous permettent de nous concentrer sur le plaisir et la spontanéité attribuée à une vie de nomade, sans nécessiter une réservation dans un camping avec services. » Il explique que sa clientèle préfère souvent le boondocking (caravaning dans un lieu qui ne dispose pas des services d’électricité, d’eau et d’égouts) aux terrains munis de toutes les commodités, souvent moins attrayants que les campements sauvages.

Plus d’autonomie

Pour y remédier, les véhicules doivent être pensés avec plus d’autonomie et avoir des solutions de rechange pour l’expulsion des eaux usées, entre autres. L’industrie a dû s’adapter au mode de vie de la vanlife, de plus en plus populaire. Beaucoup de véhicules de classe B viennent maintenant avec un groupe électrogène autonome avec batteries au lithium et des panneaux solaires et onduleurs 12v/120v. La batterie se charge quand on roule, et quand on est stationnaire, c’est l’énergie des panneaux solaires qui prend la relève. Le diesel, l’essence et le prestone sont utilisés pour chauffer l’habitacle et l’eau.

« La toilette à cassette est un élément qui vient avec ce type de véhicule. Cela permet d’évacuer les eaux noires dans une toilette de station d’essence, par exemple, quand on va faire le plein. Nous incitons notre clientèle à utiliser des produits écologiques et biodégradables. Ainsi, les eaux grises provenant de la douche ou de la vaisselle peuvent être vidées sur du gazon, presque n’importe où. »

Alors, conquis ? Si c’est le cas ou si vous hésitez encore, un petit tour au Salon du VR semble tout indiqué !

