L’hôtel Vancouver: tout un château dans la ville

Bon à savoir. Les chambres Fairmont Gold de l’hôtel Vancouver ont été entièrement rénovées récemment. Les clients ont un accès exclusif au salon, à un service de conciergerie personnalisé et à une offre de repas tout au long de la journée. C’est parfait pour les voyages d’affaires ou les séjours douillets.

À découvrir. Robert Sung, de l’entreprise A Wok Around Chinatown, offre des visites guidées du quartier chinois. Cela inclut un arrêt au Chinese Storytelling Center, où une exposition est minutieusement conçue pour expliquer la vraie histoire de la communauté au pays et son legs culturel important au Canada. L’entreprise autochtone Talasay Talking Trees Tour propose des circuits dans le parc Stanley, un territoire non cédé des peuples salish, comprenant les Squamish, les Musqueam et les Tsleil-Waututh. La guide, Kwigee Liwonce (Seraphine Lewis), nous accompagne dans les sentiers et nous raconte la façon dont les arbres et les plantes locales du nord-ouest du Pacifique sont utilisés traditionnellement dans la cuisine, la médecine et pour d’autres usages.

Pour s’y rendre. Air Canada offre quatre vols directs quotidiens vers Vancouver à partir de Montréal et deux à partir d’Ottawa. Depuis Québec, il faut faire escale à Montréal ou à Toronto.