L’exotisme au menu en Guadeloupe!

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Petit paradis entouré d’une mer turquoise idyllique, l’île aux belles eaux est la destination favorite des baigneurs, des aventuriers et des fins gourmets.

Gwada, diminutif de Guadeloupe en créole, est composée de deux îles principales formant les ailes d’un papillon, Basse-Terre et Grande-Terre, séparées par la rivière Salée. Au large de ce papillon, de petites îles habitées, faisant partie aussi de l’archipel : La Désirade, les Saintes et Marie-Galante, atteignables par bateau.

Les eaux environnantes regorgent d’une diversité de poissons : dorade, marlin, vivaneau, thazard, thon, bonite et différents crustacés, dont la langouste royale et brésilienne, qui font partie des trésors des marchés de poissons de l’île.

Photo: Marie-Claude Di Lillo

La cuisine gwada

Les spécialités culinaires de la Guadeloupe sont très variées. Cette diversité provient des différentes cultures qui y ont coexisté au fil des siècles. Après les Autochtones et les Européens, de nombreux esclaves d’Afrique y sont allés travailler dans les champs de canne à sucre. Ils traînèrent avec eux leurs traditions alimentaires. Après l’abolition de l’esclavage, en 1848, ce sont des immigrants indiens qui sont venus à leur tour travailler comme ouvriers dans les champs de canne. Des épices, comme le cumin et le cari, s’ajoutèrent à l’héritage culinaire de l’île. Finalement, des commerçants venus d’Asie se joignirent à la mosaïque culturelle et contribuèrent, eux aussi, à donner de la saveur à la cuisine guadeloupéenne.

Le touriste gourmand se régalera d’acras (les classiques sont à base de morue salée importée d’Europe), de féroce d’avocat (trempette d’avocat, de morue salée et de piments épicés), de fricassée de chartrou (poulpe local dans un bouillon épicé), de dombrés (petites boulettes de farine cuites) avec sauce cari-coco, de ouassous (crevettes locales), de colombo (cari antillais), de poulet boucané, de bokits (sandwichs de pain frit farcis de viande), de boudin antillais et, pour dessert, de sorbet ou de flanc coco.

Ajoutez à cela quelques viennoiseries et des baguettes et vous avez là une idée du métissage culinaire que l’on trouve sur l’île !

Les haltes gourmandes

Les typiques restos « pieds dans l’eau » permettent de déguster les spécialités locales avec vue sur mer. Rendez-vous par exemple au Paradise Kafé, à Deshaies (Basse-Terre), ou encore à La Toubana ou au Koté Sud, à Sainte-Anne (Grande-Terre). En quête de tables gastronomiques ? Reprenez la route jusqu’à Saint-François et poussez la porte de L’Autre Version, de La Porte des Indes ou du Rhumarin.

Les marchés extérieurs colorés de l’île sont par ailleurs une attraction en soi. Parmi les plus intéressants, le marché aux épices de Pointe-à-Pitre et celui de Sainte-Anne, où l’on trouve notamment plusieurs rhums artisanaux, résultat de la macération de fruits, d’écorces, d’épices, de sucre et de bien d’autres plantes.

Photo: Marie-Claude Di Lillo

Et tant qu’on y est, pourquoi ne pas faire un tour dans une rhumerie, telle que Damoiseau, Gwadinina, Reimonenq, Longueteau ou Bologne, pour y déguster un bon rhum agricole et se renseigner sur leur fabrication ?

Où loger à Grande -Terre ?

• Club Med La Caravelle. En formule hébergement, repas et boissons incluses, le Club Med de Sainte-Anne peut être un choix économique, surtout quand on voyage en famille. La nourriture y est excellente ; on y propose des spécialités locales, parfois difficiles à trouver si vous ne connaissez pas bien le coin. Autre avantage, ce complexe est situé sur la plus belle plage de Grande-Terre, avec une mer calme aux eaux cristallines. Moins de 45 minutes à pied le séparent du village. Au Club, on trouve un spa, des activités nautiques comprises, un gym et une nouvelle section « Oasis zen », qui offre aux adultes un coin réservé avec des piscines privées. Bien que le village vacances ait son bureau d’excursions, il est toujours possible de se louer une voiture et d’explorer l’île avant de revenir dans son hébergement douillet.

Photo: Photo fournie

• Villa Prestiges Antilles. Amateur de villas au charme contemporain ? L’agence Villa Prestiges Antilles est votre meilleur choix. Spécialisée dans les Antilles françaises, l’entreprise vous propose 300 villas luxueuses situées dans plus de 11 secteurs prisés de l’île. Elles comprennent plusieurs chambres à coucher, une cuisine moderne complètement équipée, l’air climatisé, une piscine extérieure et une vue sur la mer. On réserve sur le site de l’agence, mais on peut aussi se rendre à leurs bureaux puisqu’ils sont situés à Saint-François. Un service de conciergerie est offert avec la location et toutes les villas jouissent d’un niveau de sécurité élevé.

• Majesty Palm Hôtel et Spa. Situé à Saint-François dans un secteur paisible, ce petit complexe nouveau est à mi-chemin entre un hôtel et un condo. Le bureau d’accueil se trouve au centre des appartements, qui font penser à de petites cases créoles de l’extérieur. Le charme de l’endroit, c’est l’entrée de sa villa par un portail métallique qui ouvre sur une cour intérieure privée où piscine, baignoire à remous, barbecue et chaises longues nous attendent. Les quatre suites et les trois charmantes villas peuvent être louées à la semaine ou au mois. Les services de femme de chambre sont inclus. Les appartements sont situés près des attraits touristiques de Saint-François et à dix minutes en auto de la plage des Raisins clairs.

Et à Basse -Terre ?

• Langley Resort Fort Royal. Le site est une invitation à découvrir la nature un peu sauvage, entre mer et montagnes, qui caractérise si bien la région de Basse-Terre. Trois belles plages de sable rose y attendent les vacanciers. Les 215 chambres confortables de ce complexe offrent toutes une vue sur la mer. À l’extérieur, un restaurant et un bar de plage à aire ouverte permettent de déguster un bon repas de cuisine internationale ou de siroter un cocktail en admirant la beauté de l’océan. La proximité avec le bourg de Deshaies en fait une destination prisée. L’hôtel et le vol sont offerts en forfait sur Vacances Air Canada. Les prix n’incluent que le petit-déjeuner.

• Le Jardin des Colibris. Pour les amateurs d’éco-hôtels, les hébergements insolites du Jardin des Colibris sont de petites perles rares ! Situés au beau milieu de la forêt tropicale, ces hébergements s’intègrent parfaitement à leur environnement. Deux nouvelles cabanes insolites, tout équipées, avec toilettes, douche et bain, piscine privée et cuisine complète, le Nid des Colibris et le Jungle Lodge, accueillent les touristes en quête d’expérience hors du commun, à deux pas du plus beau jardin botanique de la Guadeloupe !

Les vols

Des vols directs de Montréal vers l’aéroport de Pointe-à-Pitre ont lieu cinq fois par semaine avec Air Canada. Le temps de vol est de moins de cinq heures et les prix débutent à moins de 500 $.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.