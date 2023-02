Où camper cet été

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’hiver n’a pas encore retiré son blanc manteau qu’il faut déjà réserver son camping pour l’été. Voici de beaux endroits où il reste encore de la place où planter sa tente. Mais il faut faire vite, au risque de devoir patienter jusqu’à 2024, comme c’est déjà le cas pour certains sites…

Au Diable vert

Direction les Cantons-de-l’Est pour s’immerger en pleine nature, à seulement 1 h 30 de Montréal, dans ce sublime camping de Glen Sutton. Plusieurs sites isolés (uniquement accessibles à pied) sont proposés pour installer sa tente sur des plateformes en bois ou de sable, à l’orée de la forêt comme au coeur de pâturages verdoyants. Un bien bel endroit pour observer les étoiles ou pour admirer de sensationnels levers de soleil sur la vallée de la rivière Missisquoi. Au Diable vert ravira aussi les amatrices et les amateurs de plein air avec son parcours unique de vélo volant qui permet de survoler la cime des arbres à coups de pédale, en étant suspendu à de gros câbles d’acier à plusieurs mètres du sol. À noter que pour les sites de camping, il faut réserver un minimum de deux nuits en tout temps, ou de trois nuits durant les vacances de la construction.

Aux berges du lac Castor

Si vous cherchez un lieu enchanteur où camper au bord de l’eau, vous trouverez votre bonheur du côté de Saint-Paulin, dans la forêt mauricienne. Mais on ne vient pas planter sa tente Aux berges du lac Castor uniquement pour s’adonner aux plaisirs des activités nautiques (canot, kayak ou pédalo). On peut aussi y découvrir les joies du camping en hamac, pour s’endormir la tête dans les étoiles, en se laissant bercer par la brise nocturne. Depuis plus de 20 ans, l’équipe du lac Castor organise également des spectacles musicaux durant la saison estivale. Par le passé, Marco Calliari, Les Tireux d’Roches et Émile Bilodeau ont notamment animé de joyeuses soirées d’été autour d’un immense feu de camp. Cette année, deux événements sont prévus les 8 juillet et 19 août avec une programmation qui sera dévoilée prochainement. Alors, n’attendez pas trop longtemps avant de réserver votre emplacement.

Photo: Jean-Yves Levesque

Parc de Gros-Cap

Chaque été, les Îles-de-la-Madeleine semblent attirer toujours plus de touristes. Alors, forcément, il faut faire vite si on veut espérer avoir le privilège de camper dans le vent, au milieu du golfe du Saint-Laurent. Cette année encore, les places se sont envolées très rapidement, mais les réservations sont déjà ouvertes. « On affiche complet pour les terrains avec servr 2024 », nous fait savoir Laurence Bénard, directrice adjointe de la Corporation du parc de Gros-Cap. Et ça vaut la peine de s’y prendre à l’avance pour vivre l’expérience d’un dépaysement complet dans ce décor typiquement insulaire. Pourvu de 132 sites de camping (avec ou sans services), le parc de Gros-Cap est le camp de base idéal pour aller admirer les belles falaises de grès rouge à bord d’un kayak de mer ou d’une planche à pagaie. Pour les plus jeunes, des ateliers de construction de châteaux de sable sont aussi proposés en juillet et en août.

Photo: Photo fournie

Falaise-sur-Mer

Perché dans les hauteurs de Saint-Siméon, ce fabuleux camping de la région de Charlevoix surplombe le majestueux Saint-Laurent. Des plateformes ont été aménagées pour poser sa tente à même la falaise, et profiter en toute sécurité d’une vue incroyable sur le fleuve. Il n’y a pas mieux pour vivre l’expérience apaisante de s’endormir au doux son du clapotis des vagues, ou observer les grands mammifères marins ou les paquebots qui passent dans le coin. Au fil des années, le petit camping rustique Falaise-sur-Mer s’est développé pour séduire une clientèle plus diversifiée. Pour les adeptes du prêt-à-camper, il est ainsi possible désormais de louer des roulottes (avec services) pouvant accueillir jusqu’à six personnes. Une piscine chauffée et un terrain de jeu feront également le bonheur des plus petits.

Photo: Photo fournie

Parc de la Rivière-Batiscan

On dit qu’il s’agit de l’un des secrets les mieux gardés de la Mauricie. À une demi-heure de Trois-Rivières, le parc de la Rivière-Batiscan offre plusieurs sites de camping éloignés les uns des autres, dont certains avec deux services (eau et électricité). Petite nouveauté cette année : dans le secteur Grand-Bassin, trois sites ont été désignés pour accueillir (le temps d’une nuit seulement) les adeptes de la van life, à moins de 15 minutes de l’autoroute 40. Le parc a aussi pour avantage de proposer une grande variété d’activités en plein air. Une via ferrata et d’impressionnantes tyroliennes traversant la tumultueuse rivière Batiscan permettent de faire le plein d’adrénaline en vivant de belles aventures en hauteur, au milieu de paysages époustouflants. Bon à savoir : un rabais campeur est offert pour ces activités. Et un nouveau parcours de 16 jeux acrobatiques dans les arbres a également été aménagé pour les enfants.

Photo: Ben Chamberland

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.