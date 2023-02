Plongées lumineuses au coeur de l’Autochtonie

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Près de Québec et en Abitibi, la nature s’illumine et nous invite à explorer la culture, l’histoire et l’héritage des Premières Nations.

Onhwa Lumina : un parcours onirique

Magique, le nouveau parcours illuminé en forêt raconte la culture, l’histoire et l’héritage de la nation huronne-wendat, dans la communauté de Wendake, près de Québec. Le long d’un peu plus d’un kilomètre, on est saisi par cette expérience multimédia immersive signée Moment Factory, qui plonge le visiteur dans une atmosphère envoûtante. Sept tableaux jalonnent ce « parcours nocturne enchanté » magnifié par une trame sonore puissante et par les images de danseurs traditionnels en regalia. Ceux-ci ont été filmés devant un écran de cinéma, à Montréal, puis les postures des corps ont été réinterprétées par des modèles 3D avant d’être projetées en milieu naturel. Danseurs et chanteurs sont originaires de Wendake, et le tout a été réalisé avec l’aide de spécialistes de la langue, de la culture et des regalias. Les sept tableaux représentent les éléments fondateurs de la culture autochtone en général et huronne-wendate en particulier : le Grand Cercle, forme symbolique de la perception de la vie et de la connexion aux autres, la tortue, d’où vient la création du monde, l’héritage des ancêtres, pour ne citer que quelques-uns. Un parcours onirique, plein de poésie.

Infos pratiques : le parcours s’effectue en une heure. Tarif : 29 $ (tarifs enfant et famille offerts). Ouvert du jeudi au samedi, dès 18 h.

Anisipi : rien que de l’eau

Pas de parcours déambulatoire ici, le parc thématique Anisipi, l’un des plus grands du Canada, est une invitation à découvrir la richesse hydrique de l’Abitibi à travers quatre stations éparpillées dans la région d’Amos. Lieu de partage des eaux entre le bassinversant du Saint-Laurent et celui de la baie James, cette région est marquée par la présence des plus grands eskers du nord-ouest du Québec. Ces quatre expériences immersives permettent au visiteur de saisir un peu mieux le territoire hydrique et d’en savoir plus sur l’histoire des Anichinabés, le « peuple qui marche sur l’eau ». Le soir venu, ces installations s’illuminent pour créer une ambiance magnétique. Du lac Beauchamp s’élèvent d’immenses vagues lumineuses en mouvement qui illustrent l’héritage du travail des glaciers qui ont dessiné le paysage abitibien, avec des chants anichinabés en trame sonore. Dans la communauté de Pikogan, un spectacle illuminé s’anime au coeur d’un vaste tipi, icône et lieu d’harmonie entre les hommes et les bêtes. Site incontournable en Abitibi, le refuge Pageau, qui recueille les animaux blessés pour les retourner dans la nature une fois guéris, rend hommage à son fondateur, Michel Pageau, et à sa vision respectueuse de la nature. Enfin, l’expérience immersive du Puits plonge au coeur de la formidable ressource hydrique des rivières souterraines. Seules les installations intérieures que sont le Puits et le Refuge sont en activité durant l’hiver.

Infos pratiques : Tarif : de 9 $ à 25 $, selon la station. (Tarifs enfant et famille offerts).



Photo: Moment Factory

Trois autres parcours nocturnes Tonga Lumina, Tremblant. Ce parcours nocturne explore la légende du gant qui vit dans la montagne à la station de ski Tremblant. Le sentier en boucle est parsemé de totems, de voûtes et d’ombres lumineuses qui se profilent sur les arbres. Nova Lumina, Chandler. Entre ciel et fleuve, ce sentier évolue en bord de mer à la recherche des étoiles tombées de la voûte céleste et échouées sur le rivage. Chaque visiteur est muni d’une perche illuminée pour dénicher ces étoiles et les escorter jusqu’au ciel. Foresta Lumina, parc de la Gorge de Coaticook. Créé il y a 10 ans, ce sentier a jeté les bases du parcours nocturne. Ici, un univers enchanté attend les visiteurs sur un sentier de 2 km à la rencontre de personnages légendaires dans une ambiance immersive féerique. Ce parcours initiatique a été couronné de multiples prix prestigieux. Ces trois parcours ne sont accessibles que durant l’été.

Lumière sur Moment Factory L’entreprise québécoise, référence en matière de divertissement multimédia, rayonne au Québec, au Canada et sur la scène internationale. Retour sur une technologie et une approche artistique immersives avec sa directrice de la création, Marie Belzil. Quelle est la singularité des parcours Lumina ?

Nous voulons faire émerger l’âme d’un lieu en nous inspirant à la fois de son environnement physique et de la culture qui lui est rattachée. À chacun de nos parcours — en Chine, à Singapour, au Japon, aux États-Unis ou en France —, nous travaillons en partenariat avec les gens locaux qui nous entrouvrent leur monde. Cette approche fait en sorte que le produit final est chaque fois unique, car il reflète l’imaginaire d’un lieu et une culture uniques. Votre approche est-elle différente avec les communautés autochtones ?

Nous avons une approche plus documentaire, pas seulement orientée vers le rêve. Ces projets sont vraiment touchants, car ils sont réalisés en collaboration étroite avec les membres de la nation : aînés, agents culturels, historiens, etc. Anisipi a été coréalisé avec le réalisateur Éric Morin et le réalisateur anichinabé, Kevin Papatie. C’est essentiel pour nous d’apporter la perspective des Premiers Peuples et d’intégrer des créateurs autochtones à nos projets. Quant à Onhwa, le projet a suscité dix fois plus d’échanges créatifs que pour les autres parcours Lumina. Quelle place faites-vous à la trame sonore ?

Elle est au coeur de notre démarche. C’est une belle façon d’intégrer des artistes locaux et les sonorités d’un lieu : cris d’animaux, bruit du vent, etc. Vincent Letellier, notre directeur musical, a développé une approche musicale qui saisit la tradition et lui ajoute une dimension moderne. La nature devient partie intégrante de l’instrumentalisation. C’est ce qui amène le plus d’émotion, c’est un vecteur hyperimportant de nos parcours. Votre petit secret technologique ?

Nous avons développé une méthode dès notre premier projet, Foresta Lumina, en projetant nos contenus numériques sur un tulle, avec un éclairage à l’avant-plan et à l’arrière-plan, ce qui donne l’impression que les images flottent, un peu comme des hologrammes. Il y a beaucoup de technologie impliquée dans nos projets, mais notre objectif est de la dissimuler le plus possible pour laisser place à la magie.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.