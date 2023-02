Des carnavals hauts en couleur

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Mardi gras tombe le 21 février cette année. En cette veille de début de carême, on en profitait traditionnellement pour faire ripaille avant de tomber en période de jeûne maigre. Si ce rituel est aujourd’hui tombé en désuétude, dans de nombreux endroits dans le monde, cette journée et celles qui l’entourent demeurent l’occasion de danser, de fêter et d’organiser des carnavals aussi flamboyants qu’enivrants. Attachez vos ceintures, nos journalistes vous y emmènent !

On s’éclate en Guadeloupe !

Costumes flamboyants, chorégraphies réglées au quart de tour, performances acoustiques endiablées… Les Guadeloupéens vivent intensément leur carnaval. Chaque année, de l’Épiphanie (premier dimanche de janvier) au mercredi des Cendres, la fête emblématique de la culture antillaise donne à voir l’ampleur de la créativité locale au fil des vidés (défilés) qui animent les îles de la Guadeloupe.

Toutes plus colorées les unes que les autres, ces grandes parades ont lieu le jour comme le soir et réunissent divers groupes, tels les gwoups a po, des formations composées de joueurs de tambour tendu de peau de mouton, de chachas (maracas) et de conques. En compagnie de danseurs, ces musiciens prennent d’assaut les rues d’un bourg ou d’un village lors de déboulés entraînants. À une autre époque, ces cortèges frappaient d’autant plus les esprits que ses participants défilaient le corps badigeonné d’un enduit noir comme le faisaient autrefois les marrons (esclaves en fuite) pour mieux échapper au regard de leur maître. Aussi, tout au long du trajet, ils faisaient claquer rageusement leur fouet sur les pavés — un renversement de rôle qui symbolisait la prise en main de leur destin.

Les défilés les plus spectaculaires sont programmés les jours gras et tous les groupes — a po (percussions à peau), à synthétiseurs, à caisses claires et a mass (masques caricaturaux) — y concourent. Des temps forts ? Ce dimanche, puis mardi, les rues de la capitale, Pointe-à-Pitre, seront le théâtre d’un déboulé. Lundi, place aux mariages burlesques, où des hommes affublés d’une robe de mariée et des femmes personnifiant des mariés bien peu enjoués forment des couples mal assortis du plus bel effet comique. Le lendemain, les rues pentues de Basse-Terre accueilleront la gigaparade du Mardi gras et ses chars allégoriques. Vaval, le roi du carnaval, effigie d’une personnalité locale dont on se moque gentiment, en sera la vedette, comme le veut la tradition.

Enfin, mercredi, tout l’archipel vibrera au rythme du grand vidé en noir et blanc, suivi de l’incinération, à Pointe-à-Pitre, de Vaval. C’est le brilé, qui clôt le carnaval, mais pas la fête, puisqu’on remettra ça à la mi-carême, le 16 mars prochain, avec un défilé en rouge et noir. Ouf, ça mérite une grosse lampée de rhum pour se requinquer, non ?

Carolyne Parent

À Vienne, ça valse

Dans la capitale autrichienne, les bals, c’est du sérieux. Ils constituent un phénomène social unique au monde dont la popularité ne se dément pas depuis le… XVIIIe siècle ! De fait, en interdisant au bon peuple le port de masque dans les rues, l’impératrice Marie-Thérèse fit d’une pierre deux coups : elle mit fin aux débordements des défilés carnavalesques (elle craignait plus que tout un coup d’État) et elle instaura la tradition du bal. Ainsi, au temps du fasching (carnaval), qui débute le 11 du 11 à 11 h 11 et atteint son apogée en février, on en dénombre la bagatelle de 450 !

En tête de liste, il y a le bal de l’opéra, le plus élégant, le plus glamour, le plus froufroutant de tous, ainsi que le bal de l’orchestre philharmonique, le bal impérial. Puis il y a le bal des comptables, celui des femmes de ménage, des dentistes, des haltérophiles, des filles-qui-font-tapisserie, des agents d’immeubles, chaque corps de métier, chaque regroupement organisant le sien.

Photo: Helmut Fohringer Agence France-Presse

Ce lundi gras, à l’Hofburg, aura ainsi lieu un bal ultraprestigieux : le Redoute (bal masqué) de l’association étudiante Rudolfina. Crée en 1899, il a la particularité d’être le dernier grand bal de Vienne où le port du masque est obligatoire… pour les dames. De plus, jusqu’à minuit, c’est damenwahl, c’est-à-dire que ce sont elles qui invitent ces messieurs à danser. C’est Marie-Thérèse qui serait contente !

Mais notre préféré, c’est le fameux bal des réfugiés, qui se déroule à l’hôtel de ville. Il a été instauré par un militant des droits de la personne, Willi Resetarits, fondateur de l’IntegrationHaus, chanteur et personnalité locale populaire. Ici, les piercings remplacent la robe Prada, et ça rock fort sous le beau plafond à caissons de la salle du conseil ! Cette année, il aura lieu tardivement, soit le 13 mai prochain, et rendra à hommage à son créateur, décédé l’an dernier.

Carolyne Parent

La Nouvelle-Orléans dans le feu de l’action !

À La Nouvelle Orléans, pas question d’attendre Mardi gras pour démarrer les festivités. Les célébrations du carnaval débutent ici aussi le 6 janvier, jour de l’Épiphanie, avec la traditionnelle galette des Rois, pour se poursuivre durant six semaines, durant lesquelles le Mardi gras marque le point culminant. La fête se transforme en véritable festival gastronomique, alors que tous les restaurateurs exhibent leurs spécialités culinaires, sous forme de tablées éphémères. Au menu, huîtres grillées, gumbo, jambalayas, écrevisses à l’étuvée, crevettes jumbos, ragoûts d’okras, tartes aux pacanes et autres délices de la cuisine créole, cajun et du sud-ouest américain, souvent arrosés de sauce piquante !

Mais les festivités s’accompagnent surtout d’un défilé de chars allégoriques et de personnages hauts en couleur, costumés et flamboyants, dont l’enthousiasme fait honneur à la réputation de la ville et à sa devise : Let the Good Time Rolls ! Pour avoir une vue privilégiée sur cette joyeuse procession qui défile le long des rues étroites de La Nouvelle-Orléans, on s’installe sur l’un des balcons de bar ou de restaurant qui font face à une des rues du Quartier français, là où se situe le coeur de l’action. Si les bains de foule ne nous font pas peur, on peut aussi se faufiler parmi les spectateurs qui bordent les rues. Il sera ainsi plus aisé d’attraper un collier, un toutou, une tasse, ou quelconque objet lancé par l’un des membres des krewes — confréries qui organisent des défilés — qui s’agitent sur les chars allégoriques décorés aux couleurs emblématiques de son équipe, le violet (symbole de justice), l’or (symbole de pouvoir) et le vert (symbole de la foi) pour celui de la Louisiane.

Photo: Emily Kask Agence France-Presse

Si, aujourd’hui, le carnaval de La Nouvelle-Orléans est devenu, selon certains, une fête un tantinet décadente, sachez cependant que celui-ci repose sur des origines très nobles. Son histoire remonte en effet à la fin du XVIIe siècle, au moment où les premiers colons français s’établissaient aux États-Unis, et elle restera liée à la culture française de la Louisiane. Avec l’abolition de l’esclavage en 1865, le carnaval devient synonyme de libération, à la fois du peuple et des passions. Le Krewe de Zulu, créé en 1909, en est l’une des belles incarnations. Le membre le plus connu de ce clan a été le musicien de jazz Louis Armstrong, natif de La Nouvelle-Orléans. La marque de commerce de ce Krewe au festival, c’est de lancer des noix de coco décoratives à la foule. Celui ou celle qui en attrape une est invité à s’en servir de tam-tam et à se joindre au rang du cortège musical.

Marie-Claude Di Lillo

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.