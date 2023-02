Du tourisme humainement durable au Québec

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Bien que l’environnement vienne spontanément à l’esprit quand on évoque le développement durable, l’aspect sociétal est tout aussi important. Des exemples ? En voici trois.

La nature pour trouver son chemin

Créée en 2002 afin de développer l’écotourisme de manière harmonieuse, Vallée Bras-du-Nord est souvent citée en exemple quand on parle de tourisme durable. Chaque année, la coopérative de solidarité embauche une dizaine de jeunes aux prises avec des problèmes de décrochage, de toxicomanie ou de délinquance pour effectuer des travaux de développement et d’entretien des sentiers pendant six mois. Baptisée « Projet en Marche », l’initiative d’insertion socioprofessionnelle a fait ses preuves. 75 % des participants des 12 premières années ont réintégré le marché du travail ou sont retournés aux études après leur participation. L’hiver, randonnée, via ferrata, ski-raquette, vélo à roues surdimensionnées et ski de montagne peuvent être pratiqués dans ce terrain de jeux exceptionnel.

L’inclusion à son meilleur

Après avoir lancé en 2012 le Réseau Autonomie Santé, qui met en relation des sportifs handicapés et des personnes qui ne vivaient pas de défis d’accessibilité pour participer à des défis sportifs, Dominic Viénot et Éric Sévellec ont eu envie de mettre sur pied une agence proposant des aventures plus douces. Née en pleine pandémie, la coop de solidarité BivouaQ mise sur le tourisme d’aventure inclusif. Le concept : proposer des sorties au Québec ou ailleurs dans le monde à des groupes d’une quinzaine de personnes, avec et sans handicap. Il est déjà possible de réserver des randonnées de trois jours dans la région de Charlevoix et au Bic pour juillet 2023.

Prendre soin de ceux qui prennent soin

Dans les ailes restaurées et réaménagées du monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, le Monastère des Augustines, reconverti en hôtel, musée, restaurant et lieu de bien-être, s’inspire des valeurs altruistes des religieuses qui ont créé le premier établissement hospitalier canadien au XVIIe siècle. « Au Monastère, notre engagement social existe depuis bien avant la pandémie, souligne la directrice fondatrice, Isabelle Duchesneau. C’est de prendre soin de ceux qui prennent soin, qui ont un grand besoin de répit. » Si les activités du Monastère sont ouvertes à tous, les proches aidants, accompagnateurs, ainsi que les travailleurs et bénévoles du milieu de la santé et des services sociaux peuvent pour leur part profiter de programmes d’hébergement et de ressourcement conçus à leur intention. Parmi les prochains événements au programme, mentionnons un concert méditatif avec bols de cristal le 16 février et des cours de yoga en famille le 26 février.

