Voguer entre l’Égypte et la Jordanie

À des années-lumière des villes flottantes qui défigurent le paysage de nombreuses destinations, le MV La Belle de l’Adriatique avance sans trop faire de vagues. Quelques mois par année, la silhouette longiligne du petit navire de CroisiEurope traverse la mer Rouge avec, à son bord, un maximum de 197 passagers. Au programme : huit jours de découvertes en Égypte et en Jordanie.

Peu d’endroits intriguent autant que ces deux contrées d’Afrique et du Proche-Orient. Et pour cause : la richesse de leur passé promet d’en mettre plein les yeux, mais aussi plein la tête.

À Pétra, on comprend toutefois rapidement que le site transcende la leçon d’histoire. En pénétrant dans le Siq, un sentier de 1,2 km bordé de falaises de grès qui mène à Al-Khazneh (dont le nom signifie « trésor »), c’est tout notre corps qui semble traversé par le mystère de la cité nabatéenne. Ou seraient-ce plutôt ces parois de près de 80 mètres qui nous enlacent pour nous faire oublier le monde extérieur ? Chose certaine, chaque pas nous rapprochant de la fin du sentier fait s’accélérer notre rythme cardiaque. L’excitation est à son comble.

Alors qu’il se fait encore plus étroit, le passage débouche sur le monument sculpté dans la pierre maintes fois vu à l’écran. Devant nous, le « Trésor du pharaon » affiche sa superbe. Vous avez dit grandiose ?

Un peu plus loin, théâtre, tombeaux, monastère et temples se dessinent. On se promet de revenir pour pousser l’exploration. Pour le moment, d’autres aventures nous attendent.

Entre deux eaux

Le voyage a débuté par deux journées en eaux égyptiennes au départ de Hurghada, avec escale à Charm el-Cheikh, reconnue pour ses eaux cristallines et la richesse de ses fonds marins. Étant donné la taille du navire, il est facile de tisser des liens avec d’autres passagers si on le souhaite. L’atmosphère est à la convivialité.

Rénové en 2017, le MV La Belle de l’Adriatique a été construit pour CroisiEurope en 2007 en Belgique. Entre avril et novembre, le bateau à quatre ponts navigue sur la mer dont il tire son nom. « Nous l’avons construit avec le même objectif d’utilisation [que pour nos autres croisières], c’est-à-dire une capacité assez réduite — moins de 200 passagers, ce qui est petit pour le maritime — et avec le confort à bord, mais sans espaces réservés à d’autres activités », explique Michel Grimm, responsable commercial international de CroisiEurope. L’utilisation de la flotte est côtière. « Ce que nous cherchons à faire, c’est la découverte du monde en se déplaçant, mais en restant toujours proche des côtes puisque l’objectif est de faire des excursions. C’est le fil conducteur : la découverte des terres en arrivant par l’eau, que ce soit un fleuve, un canal ou la mer », précise M. Grimm.

Une visite royale

Une autre excursion phare de la croisière, sur la rive occidentale du Nil, procure aussi de grandes émotions : la visite de la vallée des Rois, où furent ensevelis les membres de la royauté et les nobles du Nouvel Empire pendant plus de 1000 ans. Trois tombes font partie de la visite : celles de Ramsès IV, de Ramsès Ier et de Séthi Ier. « Dès que le roi arrive au pouvoir, il commence à creuser sa tombe, raconte le guide francophone. Il choisit son emplacement dans la vallée des Rois. »

Plus on s’enfonce dans les corridors qui mènent à la chambre funéraire de Ramsès IV, troisième pharaon de la XXᵉ dynastie du Nouvel Empire, plus nos yeux s’écarquillent. Les couleurs se font plus vives. « On le voit représenté sur la barque sacrée dans son voyage nocturne, après la mort, explique le guide. Il monte à bord avec les divinités. »

La sépulture de Séthi Ier, décédé 1279 ans avant notre ère, est sans doute celle des trois qui laisse la plus forte impression. Sur ses murs, les oeuvres d’art représentent les textes funéraires les plus anciens de l’Égypte antique. Des scènes du Livre des portes, qui raconte le passage d’une âme vers l’au-delà, ornent aussi l’imposant sarcophage du fils de Ramsès 1er et père de Ramsès II.

Louxor, j’adore

Situé à l’extrémité nord de la ville de Louxor, le temple de Karnak complète cette incursion dans l’univers des pharaons. Site le plus visité d’Égypte après celui des pyramides du Caire, Karnak est dédié au dieu Amon. L’édification du plus grand complexe religieux de l’Antiquité s’est étalée sur près de 2000 ans. Les 134 colonnes de la grande salle hypostyle donnent un aperçu de la démesure de Louxor (ancienne Thèbes) il y a 3400 ans.

Bien qu’environ quatre heures et demie de route soient nécessaires pour rejoindre Louxor depuis le port de Hurgada, la découverte de la capitale des pharaons du Nouvel Empire vaut chaque kilomètre avalé.

Parmi les moments forts en mer, il y a aussi la navigation dans le golfe d’Aqaba, bordé par la Jordanie, l’Égypte, l’Arabie saoudite et Israël, d’autres voisins tout aussi intrigants.

Infos pratiques • Les excursions proposées : le monastère Sainte-Catherine du Sinaï, le désert de Wadi Rum à bord d’une Jeep, la cité de Pétra, la vallée des Rois, les fonds marins de Naama Bay et une journée de détente au bord de la mer Rouge. • Des conférences et des spectacles sont proposés à bord. • Une cabine est équipée pour accueillir des passagers à mobilité réduite. On trouve aussi un ascenseur sur le navire. • Pour plus d’info, consultez le site de CroisiEurope ou votre conseiller en voyages.

