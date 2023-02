La Floride pour vacanciers foodies

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La côte nord-ouest de la Floride est un petit bijou à découvrir qui plaira certainement aux foodies. La cuisine que l’on y retrouve est délicieuse et unique. Composée d’une variété impressionnante de poissons et de fruits de mer frais, cuisinés de mille et une façons, ses saveurs s’inspirent des États américains voisins et de leurs influences ethniques.

Destin, Panama City Beach et Pensacola sont trois destinations côtières qui font partie de la région du « Panhandle », ou « manche de la casserole » de la Floride. C’est la partie la plus typique et authentique de l’État. Moins achalandée que le sud, elle se démarque par son hospitalité chaleureuse et sa cuisine éclatée.

Désignées aussi comme la côte d’Émeraude, ces trois villes se démarquent par des kilomètres de plages d’un blanc immaculé baignées par des eaux cristallines aux reflets turquoise, qui font la joie des baigneurs. Les eaux du golfe du Mexique à cet endroit recèlent aussi une kyrielle d’espèces de poissons, de crustacés et de mollusques comme nulle part ailleurs. C’est l’eldorado des pêcheurs, mais aussi de tous ceux qui aiment cuisiner ou se délecter des meilleurs produits de la mer.

Destin : pour une pêche miraculeuse !

Ce petit village est surnommé « le plus chanceux du monde pour la pêche ». On y organise chaque année un populaire tournoi qui réunit des pêcheurs venant de partout. La créativité culinaire est aussi un attrait de Destin. On y trouve de nombreux bons restos, plus conviviaux que gastronomiques, proposant des spécialités locales allant des sushis aux grillades, en passant par les fritures, fricassées et bien d’autres déclinaisons de délices de la mer. Les saveurs rappellent surtout celles de la Nouvelle-Orléans — située à seulement cinq heures de voiture de là.

Ici, on mange au Boathouse Oyster Bar, reconnu pour ses délicieux gumbos et ses huîtres de la Choctawhatchee Bay, ou à l’East Pass Seafood & Oyster House,qui offre une cuisine de poissons et de fruits de mer locaux servis avec des accompagnements typiques du sud des États-Unis, comme les grits (semoule de maïs grillée) et les hush puppies (boules frites de maïs). On y sert aussi du lion fish, ce poisson invasif qui pullule en Floride, mais qui est si bon quand il est bien apprêté ! Pour le lunch, le Dewey’s Bayside vous propose un de leurs fameux sandwichs au mérou grillé ou frit, badigeonné d’une sauce sud-ouest juteuse et servi dans un pain burger, ou encore le plat de crevettes entières grillées et épicées servies avec épi de maïs et salade de chou. Le patron de l’endroit est une légende locale, petit-petit-fils de Leonard Destin, qui a fondé et donné son nom à la ville en 1835.

Panama City Beach (PCB) : des restos branchés

PCB propose les plus belles plages de toute la Floride, formant 50 km de longues étendues de sable blanc, mais offre aussi une gastronomie bien établie avec des spécialités culinaires et des restos primés où l’on sert une cuisine du sud ou internationale. Sur la carte du Capt. Anderson’s, un restaurant de fruits de mer réputé ouvert en 1953 par une famille d’immigrants grecs, quelques spécialités, comme la « Johnny’s Special Greek Salad », agrémentée de crevettes du Golfe, de chair de crabe ou d’huîtres locales gratinées.

Le Firefly demeure quant à lui l’une des meilleures adresses gastronomiques. Ses spécialités ? Des assiettes de sashimis, au filet de mérou sur risotto de parmesan, en passant par les shrimps and grits (crevettes géantes grillées servies avec de la semoule de maïs au fromage gouda). Leur key lime pie est à tomber par terre ! On déjeunera par ailleurs au Thomas Donut et Snack Shop, un incontournable depuis 1971, où on peut déguster plus d’une quarantaine de beignes maison, dont le fameux key lime donut ! On s’y arrête aussi pour un brunch à l’américaine, avec des oeufs frits, des biscuits (pains à la semoule de maïs), de la sauce gravy et des grits, ou pour essayer une spécialité texane, le kolache : une sorte de petit pain roulé farci de saucisse, de fromage coulant et de jalapenos !

Pensacola : un joli méli-mélo de saveurs

Cette station balnéaire au sable blanc si fin qu’on dirait du sucre à glacer est l’une des plus anciennes villes des États-Unis. Découverte en 1559, mais fondée en 1698, elle a été colonisée tour à tour par l’Espagne, la France, l’Angleterre, s’est livrée aux mains des États confédérés du sud pour finir par s’intégrer aux États-Unis d’Amérique. Elle a aussi vu différentes vagues d’immigration se succéder : créole, africaine, cajun, asiatique, etc. Ces influences, qui ont teinté sa cuisine, s’expriment en une gastronomie des plus diversifiées. Au menu : des gumbos — soupe créole typique de la Louisiane — et des poissons ainsi que des fruits de mer noircis. Les spécialités américaines modernes ne sont pas en reste avec notamment les délicieux po’ boy (sandwich aux huîtres frites), les tacos de crevettes à la coriandre fraîche ou les trempettes de thon fumé en entrée servies avec des chips. Le Casino Beach Bar and Grill offre par exemple ce type de cuisine avec une vue sur l’une des plus belles plages de Pensacola.

Les influences internationales sont également bien représentées en cuisine. Le restaurant Agapi, de cuisine méditerranéenne, tenu par le chef Gus Silivos, offre le classique de la maison : une pieuvre cuite au charbon de bois, garnie de citron et de poivrons grillés, qui est franchement réussie. Le Drift, lui, propose une cuisine fusionnant recettes japonaises et européennes. Au menu, de fantastiques crudo de thon et saumon, mérou et vivaneau a la plancha, mais aussi des viandes et des volailles des fermiers locaux.

Enfin, pour boire un verre, rendez-vous vous est donné au Well Cocktail Bar, à la microbrasserie Perfect Plain Brewing Co. ou encore à l’Union Public House, situé dans un ancien hangar, où les cocktails, tout comme les plats, sont soigneusement concoctés.

Nos journalistes étaient les invitées de Visit Florida et Visit Pensacola.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.