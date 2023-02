Le charme discret de Palm Beach

De Jacksonville à Key West, Henry Morrison Flagler fit ériger un chapelet de grands hôtels pour les passagers de ses trains. En 1894, le Royal Poinciana donne le coup d’envoi à la destination Palm Beach. Deux ans plus tard, côté Atlantique, commence la construction du premier hôtel, The Breakers, pour satisfaire une clientèle exigeant « une chambre down by the breakers (au pied des brisants) ». Datant de 1926, son incarnation actuelle, grandiose, est inspirée de la villa Médicis, à Rome. Ses architectes, Weaver et Schultze, ont également réalisé le Biltmore, à Coral Gables.

Abritant le musée Flagler, Whitehall est la somptueuse demeure que Henry offrit en cadeau de noces à son épouse. Dans ce bâtiment classé datant de 1902, on peut voir le Railcar No. 91, la voiture de train qu’il utilisait pour inspecter son empire ferroviaire.

L’élégant hôtel-boutique The White Elephant loge dans une résidence de style Mediterranean Revival datant de 1924. Un forfait inclut une visite guidée de l’île axée sur le legs architectural d’Addison Mizner. Au programme, Via Mizner et la villa (en fait, la tourelle de l’ensemble immobilier) où il a vécu, avenue Worth, situées de biais avec le club privé The Everglades, sa première réalisation, et La Guerida, la « Winter White House » de John F. Kennedy.

Pour faire une visite en compagnie de Leslie Driver : islandlivingpb.com

À noter : Air Canada assure son vol saisonnier entre Montréal et West Palm Beach jusqu’à la fin d’avril.