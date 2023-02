Culture, nature et gourmandise dans les Keys

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Sur terre comme sur mer, Key West et les Keys de la Floride offrent un autre visage de l’État du soleil. Au large de la pointe sud, ce chapelet d’îles s’égrène au rythme des promenades à pied, à vélo ou en bateau.

En ce jeudi de janvier, la foule se fait de plus en plus dense à Mallory Square. Dans moins d’une heure, le soleil tirera sa révérence. Des amuseurs de rue côtoient les musiciens et les vendeurs itinérants. Les vacanciers se baladent cocktail, bière ou glace à la main en tentant de trouver le meilleur point de vue sur le port.

Dès que les tons orangés se diluent dans le golfe, les spectateurs se dispersent. Les terrasses des restaurants s’emplissent et les bateaux rentrent au port. « Les couchers de soleil sont beaux de partout à Key West », glisse une passante. On ne peut que lui donner raison. À Mallory Square, la Sunset Celebration a des airs de carnaval.

Plus proche de Cuba que de Miami, Key West attire les artistes depuis des décennies. La maison où a résidé Ernest Hemingway dans les années 1930 fait partie des incontournables, ne serait-ce que pour toutes les anecdotes savoureuses racontées par les guides. Mais si l’auteur d’En avoir ou pas (To Have and Have Not) est le plus souvent cité parmi ceux qui y ont jeté l’ancre, il est loin d’être le seul écrivain à avoir succombé à l’atmosphère de la ville. Il suffit de prendre part à l’une des visites à pied de Key West Literary Seminar pour constater qu’au fil de la promenade, les Tennessee Williams, Shel Silverstein, Elizabeth Bishop et autres Robert Frost sont mis en lumière.

L’île aux pigeons

L’histoire de l’archipel est intimement liée au développement du chemin de fer. Dès 1912, il est possible d’atteindre la ville par les rails grâce à l’acharnement de l’homme d’affaires Henry Flager. « Quand il a annoncé qu’il voulait développer les rails jusqu’à Key West, les gens l’ont traité de fou, raconte Jennifer Powell, guide à Pigeon Key, où logeaient les travailleurs pendant la construction du chemin de fer. Il avait plus de 70 ans. »

Tombé sous le charme de la Floride après s’y être rendu sur les recommandations du médecin de sa première femme — il en a eu trois —, le New-Yorkais a fait ériger en 1888 l’hôtel Ponce de León, premier d’une série d’établissements de luxe sur la côte est. Pour que les vacanciers puissent y séjourner, il fallait bien qu’ils puissent s’y rendre… « La construction de 42 ponts a été nécessaire », souligne la guide.

Aujourd’hui accessible aux visiteurs, Pigeon Key, baptisé Cayo Paloma (« îlot Pigeon ») par les Espagnols dans les années 1500, témoigne de cette époque charnière. Un petit musée retrace l’histoire de la construction du chemin de fer et des familles qui ont vécu sur l’île. Henry Flager a fini par investir son propre argent dans ce projet titanesque. « Il a pu prendre le train en 1912, alors qu’il avait 82 ans, raconte Jennifer Powell. Il est mort 16 mois plus tard. »

Détruit par un ouragan en 1935, le chemin de fer n’a jamais été reconstruit. En 1938, il a fait place à l’Overseas Highway.Alors que le « nouveau » Seven Mile Bridge enjambe la mer sur 11 kilomètres, une partie du vieux pont est accessible aux piétons, aux coureurs et aux cyclistes depuis 2022. À partir de la ville de Marathon, il est possible de louer des vélos — et même des tricycles — chez Bike Marathon Bike Rentals.

À l’aller ou au retour, un arrêt à The Turtle Hospital s’impose. Depuis 1986, l’hôpital vétérinaire vient en aide aux tortues marines. Sa devise : « Rescue, rehab, release » (« Sauver, guérir, relâcher »). Le volet éducation est aussi très important. Une quinzaine de visites guidées par jour sont proposées au coût de 30 $US (40 $CA). Les problèmes le plus souvent traités ? Les tumeurs. « Nous tentons aussi de créer une banque de sang et nous menons des études sur la chimiothérapie », explique Bette Zirkelbach, directrice de l’hôpital.

Du kayak au yacht

Pour vivre pleinement les Keys, rien de tel que de les explorer comme ses premiers visiteurs : par voie maritime. Du côté de Big Pine Key, le capitaine Bill Keogh propose entre autres des aventures en kayak et en bateau à voile. Aussi patient que passionné, il sait s’adapter à ses clients, comme en cette journée venteuse où notre petit groupe a préféré ne pas s’aventurer trop loin.

Nous ne pouvions penser à une meilleure manière de conclure ce séjour que par une sortie en mer avec Bluesail Yachting en fin de journée au départ de Key West. Après quelques heures de navigation paisible, quelque part entre le ceviche et le plateau de fromage et de charcuterie, l’horizon s’est enflammé.

Oui, les couchers de soleil sont beaux de partout à Key West.

Qui fait la meilleure « Key lime pie » ? Certains clichés sont plus appétissants que d’autres. Comment résister à la Key lime pie, qui se trouve sur tous les menus dans l’archipel ? Avec le plus grand des sérieux, nous avons testé une douzaine de tartes coiffées de meringue ou de crème fouettée. Nos grandes favorites ? L’originale de Kermit’s West Key Lime Pie Shop, à Key West, celle du Sunset Grille Raw Bar, à Marathon, et celle de The Fish House, à Key Largo. À éviter ? Celle du No Name Pub, restaurant surtout intéressant pour les milliers de billets de banque qui ornent ses murs. Mention spéciale au Key lime panna cotta du restaurant Milagro, à Key West.

Infos pratiques • Air Canada et Air Transat proposent des vols directs vers Fort Lauderdale au départ de Montréal. Plusieurs compagnies aériennes volent aussi vers Miami. Il faut compter environ quatre heures pour se rendre jusqu’à Key West en voiture depuis cette dernière. Key West a aussi un aéroport international. • S’il est facile de se déplacer à pied ou à vélo à Key West, ce n’est pas le cas dans les autres villes. Pour les voyages interurbains, FlixBus, une compagnie européenne, relie Islamorada, Marathon et Key West à Miami, à Fort Lauderdale et à Hollywood. Les passagers peuvent aussi compenser leurs émissions de gaz à effet de serre lors de l’achat des billets. • Se loger : à Duck Key, Hawks Cay Resort plaît aux familles et The Perry Hotel Key West, à ceux qui souhaitent être plus proches de la ville sans pour autant être au coeur de l’action. Une navette permet de rejoindre régulièrement le centre-ville. • Prix de la location d’une excursion d’une journée avec Bluesail Yachting pour 6 à 13 personnes avec nourriture et alcool : à partir de 2000 $US (2667 $CA). • Où manger : À Duck Key, il faut absolument goûter les nachos au thon et les crevettes « Bang Bang » servies avec des wontons croustillants d’Angler Ale (Hawks Cay Resort). Du côté de Bahama Village, à Key West, Blue Heaven propose des petits-déjeuners mémorables. Au pied du Seven Mile Bridge historique, le Sunset Grille Raw Bar propose des mets variés dans une atmosphère de vacances. Pour déguster des bières et profiter du Beer Garden, cap sur le Florida Keys Brewing Co., tenu par un Canadien.

Notre journaliste était l’invitée de The Florida Keys & Key West.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.