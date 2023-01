Brisbane, ou la vie au fil d’un fleuve

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La troisième ville d’Australie par sa population a un rapport à l’eau qui nous ravit.

Dans la mythologie aborigène d’Australie, le Serpent arc-en-ciel est le grand maître des eaux. En sinuant à la surface de la Terre, il traça le lit des fleuves et des rivières, les contours des lacs et des mers avant d’y convoquer la pluie. À Brisbane, capitale de l’État du Queensland, on pourrait même croire que Waugal, l’un de ses nombreux noms, a « signé » son oeuvre : le fleuve qui la traverse y dessine en effet un W géant !

Sur ce boulevard d’eau, lui aussi baptisé Brisbane, naviguent les yachts et les voiliers de particuliers, des bateaux d’excursion, des kayaks et les CityCat, ces catamarans du service de transport en commun qui nous déposent d’une rive à l’autre, d’un quartier à l’autre. Il n’en faut pas davantage pour conférer à la ville une joyeuse ambiance de vacances ! D’autant plus qu’elle est située à une heure de route de la Sunshine Coast, au nord, et de la Gold Coast, au sud, deux destinations balnéaires hyperpopulaires. « C’est une proximité qui a effectivement des conséquences positives sur notre qualité de vie ! » estime Josephine Mitchell, du Musée de Brisbane, à visiter à même l’hôtel de ville.

De colonie pénitentiaire à « Brizvegas »

En compagnie de Mme Mitchell, nous parcourons le centre-ville à pied. « En 1825, la nouvelle colonie pénitentiaire comptait trois rues boueuses correspondant au coeur du Central Business District (CBD) actuel », explique la jeune femme. Un pénitencier y avait été construit pour héberger les plus endurcis des détenus, refoulés par Sydney. Une prison pour femmes occupait quant à elle le site actuel du siège de la poste.

Vers le milieu du XIXe siècle, des programmes gouvernementaux favorisent l’immigration dans le nord du pays, et des colons libres britanniques, allemands et asiatiques viennent graduellement peupler la région. Brisbane devient officiellement une ville en… 1925. Elle compte aujourd’hui 2,3 millions d’habitants.

Ainsi, dans le CBD, la majorité des immeubles datent des années 1920-1930, et ils sont en voie d’être complètement occultés par les tours de verre qui essaiment, nouveaux mâts totémiques du monde moderne. C’est d’ailleurs pour se moquer un brin de ses idées de grandeur que des « locaux » l’ont surnommée « Brizvegas » !

Mais pour notre guide, «Brizzy» est surtout synonyme de changement. « Avant les Jeux du Commonwealth, en 1982, elle avait la réputation d’être vraiment ennuyante ! confie-t-elle. Ensuite, elle a accueilli l’Exposition universelle [en 1988] et depuis, la vie culturelle s’est développée, la scène culinaire, les cafés, tout ça est maintenant florissant. »

Le prochain moment charnière de la ville sera la tenue des Jeux olympiques d’été, en 2032, et elle s’y prépare déjà en grand. Revitalisation de la gare ferroviaire et d’équipements culturels, expansion d’un réseau de bus aux allures de trams, nouveaux hôtels : les chantiers sont légion. Toujours dans le CBD, Queen’s Wharf sera inauguré cette année. Évalué à 3,6 milliards $AU (3,3 milliards $CA), ce vaste complexe en bordure du fleuve ajoutera 1000 chambres au parc hôtelier existant, 50 nouveaux restaurants, bars et cafés, ainsi qu’une tour d’observation, la Sky Tower.

Dans les méandres du « W »

Sur les hauteurs du centre-ville, le pimpant secteur de Paddington s’enorgueillit de ses belles Queenslanders, maisons traditionnelles à véranda, parées de dentelles de bois, tandis que les sinuosités du Brisbane révèlent d’autres quartiers-villages à forte personnalité. D’est en ouest, l’élégant New Farm est fier de sa Powerhouse, une ancienne centrale hydroélectrique reconvertie en galerie d’art contemporain. Fortitude Valley, lui, hésite entre le super chic et le mal famé. Résultat ? Ses fonds de cour fleuris (Bakery Lane et California Lane, entre autres), où se terrent cafés, barbiers et microboutiques, sont particulièrement séduisants. Quant à West End, c’est le voisinage bohème par excellence, havre des marchés fermiers.

En face du CBD, les 17 hectares des Parklands de la South Bank, vestiges de l’Exposition universelle, sont franchement époustouflants. En bordure du fleuve et d’une promenade que se partagent piétons et cyclistes s’alignent des jardins, une forêt tropicale, une salle de concert, la bibliothèque d’État, quatre musées, dont l’extraordinaire Gallery of Modern Art, un immense lagon, vaste piscine bordée de palmiers, ainsi qu’une multitude de bars et de restaurants. À toute heure du jour ou du soir, le site est fréquenté.

C’est justement de cette rive qu’un bateau de Miramar Cruises remonte le Brisbane jusqu’au Lone Pine Koala Sanctuary. La croisière commentée nous procure une autre perspective sur la cité et ses environs ; la réserve, un réel enchantement.

Fondé en 1927 pour protéger l’espèce alors chassée pour sa fourrure (et récemment, menacée par les feux de brousse), l’immense parc compte une centaine de ces mignons pensionnaires. Dans leurs enclos ouverts aux quatre vents, ils dorment en boule de 18 à 20 heures par jour et le reste du temps, grignotent des feuilles d’eucalyptus pour s’hydrater, car ils ne boivent pas — c’est d’ailleurs ce que signifie le mot aborigène « koala ». Dans la réserve, on peut également se familiariser avec d’autres espèces endémiques, dont le non moins adorable kangourou.

L’heure est venue de rentrer à Brisbane. En contemplant le panorama depuis les flots, on ne peut s’empêcher de penser que le Serpent arc-en-ciel a bien fait les choses…

