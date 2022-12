Autour de Marbella

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Station balnéaire huppée et fort animée, Marbella forme un excellent point de chute pour explorer la Costa del Sol espagnole, même en plein hiver. Suggestions de sorties culturelles, muséales et gastronomiques.

Aux abords de la très panoramique autoroute de la Méditerranée, sur l’ultratouristique Costa del Sol, les grappes de développements immobiliers et hôteliers se suivent et se ressemblent, comme des cubes tristounets accrochés à flanc de colline.

Attirés par un climat doux, des plages honnêtes et le plus haut taux d’ensoleillement d’Europe continentale — 325 jours par année —, des contingents de villégiateurs y affluent pour nier l’hiver ; d’autres ne séjournent que le temps d’un flirt avec la suavité des lieux.

Pour combler leurs attentes, il y a un peu de tout dans tous les registres, entre Gibraltar et Malaga : Torremolinos, Benalmadena et Fuengirolas, bien sûr, mais aussi la fort agréable Marbella, entre autres endroits.

Bella Marbella

Photo: Gary Lawrence

Bordée par un mince liseré sablonneux, cette station balnéaire s’étire au pied du massif de la Sierra Blanca. Flanquée d’une promenade maritime de plusieurs kilomètres de longueur et de langueur, elle est jalonnée de, de(bars-restos de plage) et de terrasses animées, protégées des assauts solaires par le bouclier végétal des allées de palmiers. Plus on l’emprunte vers l’ouest, plus on se rapproche du fief des richissimes plaisanciers, dont les yachts opulents occupent le chic port de Puerto Banus.

Au-delà des hôtels qui dominent la mer et en marge du Jardín de las Esculturas où sont exposées des répliques d’oeuvres de Dalí, un élégant petit centre historique émerge. Piqué de placettes débordantes de fleurs ou planté d’orangers, il incite à la baguenaude avec son lacis de venelles fleuries, ses façades du XVIe siècle et ses auvents jetant une ombre pudique sur les amourettes en cours, sous le regard oblique des vierges en statue nichées dans les alcôves des façades.

Derrière l’une d’elles, le petit Museo del Grabado Español Contempor​áneo abrite justement Les amours de Jupiter et Sémélé, une des eaux-fortes de Picasso qui compte parmi les 1000 gravures d’artistes espagnols contemporains de ce musée. Mais pour s’en mettre plein la vue sur Don Pablo, mieux vaut envisager sa ville natale.

Malaga la muséale

Né à Malaga en 1881, Pablo Ruiz Picasso y a vécu jusqu’à l’âge de 10 ans. En 2003, cinquante ans après son décès, on y inaugurait le musée qui porte aujourd’hui son nom. Aménagé dans un ancien palais, il présente plus de 230 de ses oeuvres regroupées par thèmes, formant un édifiant parcours recensant près de 80 années de création.

Photo: Eduardo Huelin

À l’extérieur, une statue en bronze du peintre trône sur la Plaza de la Merced, ajoutant une touche de couleur à une place qui en compte beaucoup, tant sur les volets des fenêtres que dans les plats de ses terrasses où se bousculent tapas, ajo blanco (soupe de mie, d’amandes et d’ail), gambas pil-pil (crevettes épicées) et autres rabo de toro (ragoût de queues de taureau).

Plus qu’un arrêt obligé pour vols nolisés et vacanciers, la dynamique capitale de la Costa del Sol est devenue un pétulant pôle culturel et compte une trentaine de musées et de lieux dédiés aux arts. Outre le surprenant Musée interactif de la musique, la ville compte l’avant-gardiste Centre Pompidou (alias El Cubo) et son épatante collection d’art moderne (Kandinsky, Magritte, Saura…), le Musée d’art russe, qui loge entre de sémillants murs au style sévillan, mais aussi le Musée du vin de Malaga. Qui sait que la tradition vinicole, introduite par les Phéniciens dans l’antique Malaka, y est ici l’une des plus anciennes du monde ?

Un peu en dehors de Malaga, le Jardín Botánico Histórico, inauguré en 1885, présente pour sa part un enchevêtrement de palmiers, de baobabs, de bambous et de 2000 végétaux, dont de splendides spécimens floraux, provenant d’un peu partout dans le monde. Mais des fleurs, on en trouve aussi à profusion à Mijas.

Magique Mijas

S’il est un village à ne pas manquer sur la Costa del Sol, c’est bien celui-ci. Situé à 30 minutes de route de Marbella, ce mignon bled éclatant de blancheur est sillonné de ruelles reliées par des escaliers qu’on ne finit plus de vouloir emprunter. Du haut de son immaculée joliesse, Mijas embrasse le tracé d’une ancienne forteresse arabe et domine de loin la Méditerranée.

Entre deux gracieuses fenêtres de fer forgé, aux côtés de pots à fleurs aussi bleus que dans les Cyclades, les cascades de bougainvilliers déferlent et les lauriers-roses trouvent leur chemin dans les murs chaulés des maisons basses. Au bout des pavés patinés d’une ruelle en cul-de-sac, de gros minets se mignotent les vibrisses ; près de la fontaine de la place centrale, de délicates chaises semblent se tordre sous la lourdeur du soleil en attendant les clients en quête d’une horchata ou d’un xérès. Et si le soleil se fait satané, on peut toujours se réfugier au Centro de Arte Contemporáneo, qui abrite une vaste collection de céramiques de Picasso — encore lui.

D’ailleurs, les façades carrées de Mijas rappellent parfois certaines oeuvres du cofondateur du cubisme — Le réservoir, Horta de Ebro ou Maisons sur la colline, par exemple. Mais ici, ces petits cubes chaulés sont bien moins envahissants et, surtout, bien plus ravissants que les grappes de cubes hôteliers qui s’accrochent à la Costa del Sol…

Pratico-pratique • Marbella est située à 45 minutes de l’aéroport de Malaga-Costa del Sol, qu’Air Transat relie à Montréal toute l’année par des vols sans escale. • Inauguré en mai dernier, le Club Med Magna Marbella forme une très bonne base pour rayonner dans la région. Conçu pour la famille (mais pas que) avec 4 clubs pour enfants, 5 piscines et 25 sports et activités inclus — dont une école de cirque —, il est fort stylé et offre une fine gastronomie ainsi qu’un service impeccable, le tout en français et à 5 minutes de voiture de la vieille ville et de la mer. • À lire sur place ou avant le départ : Andalousie, Guide Évasion – Hachette Tourisme, 2021, 320 p. • Info : spain.info/fr et andalucia.org/fr

L’auteur était l’invité d’Air Transat, du Club Med et de Turismo de Andalucia.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.