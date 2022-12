Idées cadeaux pour voyageurs et mordus de plein air

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Vous êtes toujours à la recherche du cadeau parfait ? Voici notre sélection destinée aux aventuriers de votre entourage, qu’ils préfèrent partir au bout du monde ou sur les routes du Québec.

Pour les grands voyageurs

• Beaux livres inspirants. La collection « Itinéraires de rêve », des éditions Ulysse, compte près d’une quarantaine de titres portant sur différentes thématiques. À offrir aux amateurs de road trips : Route des vins en Amérique du Nord, de Nathalie Richard, et L’Amérique du Nord en VR, d’Yves Ouellet et Louise Gaboury. Dans la même collection, les voyageurs épicuriens aimeront sans doute aussi Routes de la bière, de Martin Thibault et Alain McKenna, ainsi que L’Europe gourmande et Voyageurs gourmands, réalisés par un collectif d’auteurs.



Photo: Photo fournie

• Valise de cabine et sac à dos poids plume. Quand nous avons reçu la boîte contenant la valise et le sac à dos Osprey, nous avons eu peine à croire que les deux produits se trouvaient à l’intérieur tant elle était légère. Le bagage de cabine à deux roues a une capacité de 40 L et dispose d’une pochette pour un ordinateur allant jusqu’à 16 po. Les roulettes de 90 mm ont été conçues afin d’améliorer le roulement sur des terrains variés. Le service d’identification de bagage Travel Sentry ID, qui gère le plus grand système de rapatriement d’objets trouvés, permet par ailleurs de partir l’esprit plus tranquille. Il suffit de scanner le code QR pour inscrire son bagage.

Muni d’une boucle d’attache pour le fixer à la valise, le sac à dos compte lui aussi une pochette pour ordinateur et une puce d’identification. Unisexe, il convient surtout aux personnes assez grandes. Prix de la valise de cabine : 375 $. Prix du sac à dos : 210 $.



Photo: Photo fournie

• Chèque-cadeau de Carbone Boréal. Non, la compensation d’émissions de GES n’est pas une solution miracle qui efface nos excès comme par magie. Néanmoins, c’est une option à considérer pour atténuer son empreinte. Parmi les plus fiables, mentionnons Carbone Boréal, programme de recherche de l’Université du Québec à Chicoutimi qui compte des volets forestier et agricole. Pour offrir une compensation en cadeau, il est nécessaire d’utiliser le calculateur du site, d’entrer le montant et de payer, puis d’indiquer les informations sur le chèque-cadeau imprimable. À titre d’exemple, un montant de 60 $ est nécessaire pour compenser un vol Montréal-Paris en classe économique.

Pour les amateurs de plein air

D’excellents livres québécois destinés aux amoureux du plein air ont été publiés au cours des derniers mois. Quelques suggestions :

• Rando bière au Québec, de Bianca Pomerleau (Éditions Québec Amérique, 26,95 $)

• Camping 101. Tout ce que vous devez savoir avant de planter votre tente ou de reculer votre VR, de Marie-France Bornais (Éditions de l’Homme, 26,95 $)

• Les longues randonnées du Québec. 25 parcours de 2 jours et plus pour s’évader en toutes saisons, de Frédérique Sauvé (Éditions de l’Homme, 32,95 $)

• L’hiver en action ! Activité et découvertes partout au Québec, de Nathalie Schneider (Éditions de l’Homme, 29,95 $)

• Les plages du Québec. Plus de 100 lieux rafraîchissants et inspirants, d’Anne Marie Parent et Sylvie Rivard (Éditions de l’Homme, 32,95 $)



Photo: Photo fournie

Pour les jeunes globe-trotters

Les deux premiers tomes de la série Roukie en cavale, de Marie-Ève Blanchard, publiés aux Éditions Boomerang, entraînent les jeunes voyageurs aux Îles-de-la-Madeleine et au Costa Rica. On y suit la jeune Rookie, 10 ans, qui cherche à résoudre une énigme au fil de ses découvertes. Très éducatifs, ces romans d’aventures sont idéaux pour préparer un voyage ou prolonger le plaisir au retour. Prix : 17,95 $.

Photo: Photo fournie Photo: Photo fournie

Pour les indécis

L’option parfaite quand on n’est pas certains des goûts des personnes à qui l’on souhaite faire plaisir ? Opter pour un des certificats cadeaux ! Quelques entreprises d’ici qui proposent cette option :

• Avec KSL, Katy Saint-Laurent propose des vêtements de sport et de voyage, dont plusieurs transformables. Il est possible d’acheter en ligne des cartes-cadeaux virtuelles de différents montants, à partir de 10 $.

• Très connue pour ses casquettes, Ciele Athlétique a lancé, cette année, une collection haut de gamme de produits pour la course. L’entreprise tente aussi de minimiser son impact sur l’environnement. Des « coupons cadeaux » de 25 $ et plus peuvent être envoyés à quelqu’un qui se trouve au Canada ou ailleurs dans le monde.

• Fig clothing crée des vêtements polyvalents pour les voyageuses. Des cartes-cadeaux virtuelles de 25 $, 50 $ ou 100 $ sont disponibles en ligne.

• Créée par Eve Lussier-Roy, une grande adepte de plein air originaire de Sherbrooke, Petit Montagnard conçoit des vêtements pour les enfants et leurs parents. On peut se procurer des cartes cadeaux de 10 $, 25 $, 50 $ ou 100 $ sur le site.



Photo: Photo fournie

Certains de ces produits ont été offerts à notre journaliste.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.