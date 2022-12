Savourer Marseille

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Voyager hors saison est sans doute la meilleure manière de profiter pleinement d’une destination. Et si on s’offrait une dose de culture cet hiver ? Cap sur Marseille, dans le sud de la France.

En ce samedi après-midi d’automne, le port de Marseille grouille de vie. Le mistral a beau décoiffer, l’atmosphère est à la fête. Les pêcheurs côtoient les touristes. En passant sous l’Ombrière du Vieux-Port du Britannique Norman Foster, on ne peut que sourire en voyant nos reflets dandinant à côté de ceux des pigeons, dans le plafond en miroir de l’oeuvre sélectionnée en 2010 à l’occasion du réaménagement et de la semi-piétonnisation du secteur.

Devant la Villa Méditerranée, qui abrite désormais la réplique de la grotte sous-marine préhistorique Cosquer, un ourson géant intrigue. Biface comme Janus, le dieu romain des commencements et des fins, des changements et des transitions, l’animal, qui ressemble davantage à un gummy bear qu’à Winnie l’ourson, détonne dans le paysage phocéen. En s’approchant, on découvre que, du haut de ses cinq mètres et six tonnes, l’oeuvre pop du plasticien Jayet érigée en 2020 se présente comme le plus grand ours du monde. « L’ours a une face tournée vers le passé et l’autre vers un futur meilleur », explique le cartel.

Ruée vers l’art

Les nouveautés sont légion à Marseille. Depuis que la ville a été nommée capitale européenne de la culture en 2013, la transformation s’est accélérée. Les façades de dentelle du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) font aujourd’hui partie des emblèmes de la ville. « Il y a eu un avant et un après », indique Anne Dallaporta, attachée de presse de l’Office de tourisme et des congrès de Marseille, à propos des manifestations culturelles de 2013.



Photo: Marie-Julie Gagnon

Si l’art public attire l’oeil aux quatre coins de la ville, la cité des arts de la rue, immense laboratoire scénique niché dans les 36 000 m² du site des anciennes huileries-savonneries L’Abeille du XVe arrondissement, souhaite « transformer le terrain urbain en expression poétique », souligne le site de la Ville de Marseille.

De nombreux commerces, boutiques et lieux d’hébergement s’inscrivent dans cette volonté de proposer des expériences différentes tout en misant sur des valeurs sûres. À deux pas du Vieux-Port, le troisième hôtel de la boutique de meubles et déco Maisons du monde vient d’être inauguré en collaboration avec le groupe Vicartem. Non loin de là, une dizaine d’échoppes se partagent l’espace des Grandes Halles du Vieux-Port, ouvertes depuis juillet dernier. On y trouve les classiques de la gastronomie méditerranéenne, comme des mezzés, la panisse, à base de farine de pois chiche — très similaire à la soca niçoise —, et la pizza, grande favorite des Marseillais, qu’on peut déguster tranquillement sur la terrasse.

À la fois restaurant, bar et musée, MX Marseille offre pour sa part l’une des spécialités locales : le pastis. Les amateurs de cette boisson anisée peuvent s’initier à la création de cocktails dans un décor tout en vert et jaune. Misant sur les sens, l’interactivité et la technologie pour faire découvrir l’histoire et les ingrédients de cette boisson qui soulève les passions, la section « musée » plaît même à ceux qui ne sont pas particulièrement friands d’anis.



Photo: Marie-Julie Gagnon

Une scène culinaire en pleine effervescence

Bien que la bouillabaisse continue de faire partie des incontournables, de nombreux bars et restaurants redéfinissent la gastronomie locale. C’est le cas notamment de La Mercerie, qui a pignon sur rue dans le quartier Noailles depuis 2018. Cofondé par la sommelière Laura Vidal, qui a grandi dans le Mile End, à Montréal, et le chef anglais Harry Cummins, l’établissement est tout à fait à l’image de la ville : créatif, métissé, convivial et chaleureux. Des menus fixes, qui changent au gré des saisons et des humeurs du chef, mettent en valeur les producteurs des environs. « C’est encore le début, dit Laura Vidal à propos de la scène gastronomique marseillaise. Pour nous, c’est le produit avant toute chose. Le territoire est mégariche, du fait de la proximité avec la mer, mais aussi de l’arrière-pays, autour de Marseille, où l’on trouve des maraîchers, des éleveurs… des gens qui travaillent bien leurs produits. » La Mercerie — qui se trouve bel et bien dans une ancienne mercerie — propose ce qu’elle appelle une cuisine d’auteur. « Le chef s’exprime, avec l’implication du reste de l’équipe. Nous ne sommes pas très français dans notre approche. Nous visons l’inclusion et nous prenons des risques. »

Le tandem a aussi ouvert un bar à vin orange en 2021, le Livingston, dans le très branché Cours Julien, avec Valentin Raffali, ainsi que la boulangerie Pétrin couchette en 2022. Il poursuit par ailleurs l’aventure du Chardon, à Arles, qui voit défiler des chefs du monde entier depuis son ouverture.

Pour s’ouvrir l’appétit ou faciliter la digestion après un repas, rien de tel qu’une balade à travers les dédales du Panier, des Noailles et du Cours Julien. On y découvre au passage une foule d’adresses qu’on se promet de tester lors de ses prochaines visites. Car s’il y a un art que Marseille maîtrise déjà, c’est bien celui de la séduction.

Bouillabaisse 101 La bouillabaisse, c’est du sérieux. Des restaurateurs ont même créé une charte en 1980 pour s’assurer que la qualité soit au rendez-vous. Selon cette charte, la « bouillabaisse » doit être servie dans deux plats différents : une pour le bouillon et une autre pour les poissons. On ne doit aussi utiliser que des poissons de roche pêchés localement comme le saint-pierre, la galinette et la lotte. Le découpage du poisson doit également se faire devant les convives. On servira la rouille — une sauce au safran — accompagnée de croûtons. Sachez aussi que la « vraie » bouillabaisse se vend entre 55 et 75 euros. Parmi les adresses les plus réputées, mentionnons le Miramar, rue Quai du Port. Très peu de restaurants servent la bouillabaisse traditionnelle, mais on trouve différentes versions adaptées par les chefs, qui portent des noms qui en sont déclinés. Il en existe même sous forme de burgers !

Infos pratiques • Air Transat prolonge son vol saisonnier sans escale vers Marseille depuis Montréal jusqu’au 8 janvier. La liaison sera de nouveau disponible à partir de mai 2023.

• En décembre, la température moyenne de Marseille est de 11 degrés.

• Marseille sera l’hôte de la Coupe du monde de Rugby en 2023.

• Il est très facile de combiner un séjour à Marseille avec la charmante Aix-en-Provence, qui se visite aisément à pied après un trajet de train d’un peu moins d’une heure.

Ce voyage a été réalisé grâce à une invitation d’Air Transat, d’Atout France, de l’Office de tourisme de Marseille et de Tourisme Provence–Alpes–Côte d’Azur. Les opinions exprimées dans ce texte sont 100 % celles de notre journaliste.



