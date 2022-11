Idées cadeaux: des nuitées hors de la ville

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Vous cherchez des idées cadeaux pour le temps des Fêtes ? Pourquoi ne pas offrir des nuitées à l’hôtel à vos proches pour profiter des activités hivernales, ou se reposer dans un décor enchanteur ? À la campagne ou à la montagne, on s’évade le temps d’un court séjour et on profite des joies de l’hiver… à l’extérieur comme à l’intérieur !

Pourvoirie Pignon rouge Mokocan : pour s’initier à la motoneige dans Lanaudière !

Les amateurs de grand air et de motoneige aimeront cette magnifique pourvoirie à Saint-Michel-des-Saints. Ouvert à l’année, le domaine de 35 km2, entouré de forêt et situé sur le bord du lac Mica, invite aux sports d’hiver. On y loge, au choix, dans une yourte bien équipée d’un foyer à bois, dans un confortable chalet en bois rond aux commodités pratiques ou dans une chambre dans le bâtiment d’accueil. Les activités offertes sont diverses, de la randonnée à la pêche blanche en passant par des circuits guidés de motoneige, location de motoneige comprise. À la fin de la journée, un délicieux repas vous est servi au chalet d’accueil.

Ripplecove hôtel et Spa : un site estrien enchanteur

Offrez l’hébergement à ce domaine niché au coeur du petit village d’Ayer’s Cliff, sur les rives du paisible lac Massawippi. On y séjourne dans une des chambres au charme historique du bâtiment d’accueil ou on s’offre le luxe moderne d’une des chambres du nouveau Pavillon Massawippi, ou encore celui d’un nouveau condo-terrasse du site. Toutes les chambres ont une vue sur le lac. Des spas et des saunas aménagés sur le site permettent de mieux profiter de l’expérience cocooning. Cet hiver, des vélos de type fat bike, des raquettes et des patins seront prêtés aux clients pour qu’ils puissent profiter du grand air. Des cabanes à pêche seront aussi installées sur le lac, ainsi qu’un bar de glace. Le séjour se termine en beauté avec un excellent repas gastronomique au restaurant Le Riverain.

Auberge du lac Morency : les Laurentides !

L’auberge de Saint-Hyppolite propose une expérience combinant gastronomie et activités extérieures. Le cachet historique de cette ancienne auberge datant de 1932 régale des yeux les visiteurs. Les fenêtres du restaurant, donnant vue sur le lac, permettent de voir tomber les flocons de neige. La cuisine y est tout simplement délicieuse grâce au chef Jérémy Forest. Un cellier garni de plus de 2500 bouteilles offre aux amateurs la possibilité de déguster les vins les plus raffinés. Pour se dégourdir les jambes, les visiteurs pourront patiner sur le lac ou faire de la raquette et venir ensuite se réchauffer dans l’immense tipi installé près de la forêt. Le forfait hébergement, en chambres ou en condo, donne accès à la grande piscine intérieure, aux bains saunas et au spa nordique.

L’hôtel Sacacomie : le luxe d’un chalet plus grand que la nature mauricienne !

La réouverture du magnifique hôtel en bois rond de Saint-Alexis-des-Monts en décembre marquera le début des activités hivernales sur ce site enchanteur. Une patinoire accueillera bientôt les visiteurs. Des sentiers de 65 km à proximité du site vous permettront de pratiquer la randonnée, le ski hors-piste ou encore la ballade en motoneige. D’autres activités, telles que la promenade en traîneau à chiens, permettront de mieux goûter le paysage environnant. Les visiteurs pourront aussi se réchauffer grâce aux feux allumés en soirée, et faire griller quelques guimauves sur les braises.

Hôtel-Musée des Premières Nations : une expérience unique à deux pas de Québec

Le lieu, appartenant à la nation huronne-wendate, tout comme le musée et la maison longue, a subi récemment plusieurs rénovations dignes d’être découvertes. Les chambres et suites sont maintenant redécorées dans un style reflétant le caractère élégant et patrimonial de l’hôtel. Au restaurant La Traite, l’arrivée récente de son chef étoilé, Marc de Passorio, permet de se plonger dans les saveurs de la cuisine autochtone. Sur le site, cet hiver, une panoplie d’activités vous est offerte, comme le forfait Raquette nature, qui comprend la visite du site huron, avec un guide vêtu du costume traditionnel, dont une promenade en raquettes dans le bois. De nouvelles activités sont aussi comprises dans le forfait Couette et repas, comme le Défi évasion : un parcours mettant en valeur cinq lieux uniques situés sur le site.

Un guichet unique Le groupe Ôrigine Artisans Hôteliers vous propose de trouver les forfaits qui vous conviennent offerts dans les 34 hôtels compris dans leur réseau à travers la province. Les forfaits comprennent, en plus des nuitées, des accès au spa, à la piscine, des repas aux restaurants ou même l’offre d’une bouteille de vin, selon le chèque cadeau acheté sur le site. Dans les activités à surveiller, l’Auberge du lac Taureau offrira une toute nouvelle expérience avec son spa quatre saisons ouvert depuis quelques semaines. On y proposera également la trottinette des neiges comme nouvelle activité hivernale. Le Domaine Château Bromont, quant à lui, proposera une expérience de ski-raquette sur le golf. www.originehotels.com/fr

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.