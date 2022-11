Redécouvrir New York pendant les Fêtes

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Selon NYC & Company, chargé du marketing de la destination, 6,5 millions des visiteurs sont attendus dans la Grosse Pomme de la mi-novembre à janvier. Entre les classiques et les nouveautés, voici quelques pistes à explorer.

Il y a bien sûr l’iconique défilé deThanksgiving de Macy’s, qui donne le coup d’envoi des festivités le 24 novembre, et l’arbre de Noël géant du Rockefeller Center, qui illumine la Rockefeller Plaza depuis 80 ans de la fin novembre à la mi-janvier. Mais il y a aussi les spectacles mythiques, si nombreux qu’une semaine ne suffirait pas pour tous les voir, les nombreux événements et les traditions, qui font de New York une destination particulièrement animée à cette période de l’année.

Photo: Photo fournie

Par où commencer ? Parmi les événements qui font le plus rêver les visiteurs, le fondateur du blogue et de l’agence New York en français, Alexandre Vendé, mentionne le spectacle de danse des Rockettes. Depuis 1932, la troupe de danse se produit au Radio City Music Hall. Prix d’un billet pour le spectacle Christmas Spectacular, qui dure 90 minutes : à partir de 46 $.

Tous les boroughs scintillent à leur manière pendant la période des Fêtes. Pour en avoir un aperçu, Brooklyn Bus Tour (en anglais) propose un « Christmas Lights Tour ». De Manhattan, les visiteurs se rendent à Dyker Heights, à Brooklyn. C’est l’occasion d’apercevoir des résidences qui se démarquent par leur caractère spectaculaire, mais aussi d’en apprendre davantage sur l’histoire des quartiers traversés.

New York en français propose une visite similaire à Dyker Heights. « Les maisons sont décorées de manière excessive, avec des pères Noël de 4 mètres de haut, des manèges dans les jardins, des lumières partout, dit Alexandre Vendé. C’est l’une des choses à voir. »

Patiner à Central Park ou à Byron Park fait aussi partie des activités qu’il recommande, en plus de visiter les marchés de Noël.

Des jardins botaniques aux musées

Dès novembre, la plupart des attractions se parent déjà des couleurs de Noël. Au Brooklyn Botanic Garden, à Prospect Heights, un tunnel illuminé et une mer de lumières apparaissent le soir venu de la mi-novembre au 8 janvier. Dans le Bronx, le paysage du New York Botanical Garden scintille aussi à la tombée de la nuit grâce à NYBG GLOW, la plus vaste expérience extérieure des Fêtes. Dans les deux cas, il faut toutefois un coup de chance pour parvenir à mettre la main sur des billets.

Photo: Christopher Postlewaite NYC & Company

Du côté de Hudson Yards, quartier en plein développement qui se trouve entre Chelsea et Hell’s Kitchen, The Shine Bright Experience souligne Noël avec plus de 2 millions de lumières et la décoration de 725 arbres.

L’American Museum of Natural History, qui célèbre son cinquantième anniversaire, concocte pour sa part un arbre de Noël en origami. Le thème de cette année ? Beautiful Bugs. À travers les quelque 1000 pièces de papier qui le garniront, dont certaines inspirées des expositions iconiques du musée, Blue Whale et Tyrannisaurus Rex, se glisseront papillons, mille-pattes et coccinelles. Une autre manière de briller !

Le moment idéal, selon Alexandre Vendé, pour mettre le cap sur la Grosse Pomme pour bien vivre l’atmosphère des Fêtes tout en évitant la cohue ? « Autour du 15-20 décembre. Les sapins sont en vente dans les rues et il y a des chants. La magie de Noël est déjà là. C’est très cool. »

Des nouveautés Ce ne sont pas les nouveautés qui manquent à New York ! Les mordus de spectacles musicaux ne voudront pas manquer le Museum of Broadway, qui ouvrira ses portes le 15 novembre. Au MET, l’expo consacrée aux Tudor risque de piquer la curiosité des passionnés d’histoire. Au Museum of New York City, qui célèbre cette année son 100e anniversaire, l’installation Raise Your Voice de l’artiste Amanda Phingbodhipakkiya invite les visiteurs à s’interroger sur ses pouvoirs et son rôle militant, alors que Food of New York met en relief le rôle de la nourriture dans les liens sociaux des New-Yorkais entre eux et avec le reste du monde. Jusqu’au 1er janvier 2023, l’expérience immersive Beyond King Kut par National Geographic propose un voyage extraordinaire dans l’Égypte ancienne à travers neuf galeries multisensorielles.

Ce contenu spécial a été produit par l'équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing.