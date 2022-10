Et si on partait à l’étranger pour les Fêtes ?

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Vous avez envie de changement pour les Fêtes ? Un petit voyage à l’étranger pour bien profiter des congés, cela vous dit ? Voici quelques idées d’endroits où se recharger les batteries en famille…

Mordre à belles dents dans Chicago !

Chicago est la mecque des foodies, avec ses bons restaurants, ses inventions culinaires et ses chefs renommés. Sécuritaire lorsqu’on voyage prudemment, elle offre de belles découvertes à la fois gourmandes, historiques, architecturales et culturelles, pour toute la famille.

Peu de gens le savent, mais c’est une destination où les vols internationaux sont les moins chers pour les Fêtes. Ainsi, pour moins de 2000 $, on peut trouver quatre billets aller-retour, avec Air Canada notamment, pour la Ville des vents. Des vols directs de moins de trois heures, ce qui est avantageux quand on veut n’y demeurer que quelques jours.

Partez ainsi à la découverte de la deep-dish pizza, qui a été inventée à Chicago. Pour faire l’expérience de ce type de pan pizza à la garniture et à la croûte épaisses, nappée d’une généreuse portion de sauce tomate, puis gratinée d’un mozzarella fondant, il faut aller chez Lou Malnati’s ou chez Uno Pizzeria, qui sont des pionniers du genre depuis 1940.

La ville est aussi célèbre pour ses hot-dogs uniques, les « Vienna Beef Chicago Style ». Ce qui les distingue de nos chiens chauds ? Ils sont garnis de cinq ingrédients : moutarde, oignons, tomates, relish et piments saumurés. Gare à vous si vous demandez du ketchup ! On trouve de ces hot-dogs servis dans un pain aux graines de pavot chez Portillo’s, dans le quartier The Loop. Une tradition culinaire qui remonte aux premiers immigrants autrichiens en 1890.

Vous aimez le maïs ? Faites un tour chez Garrett pour y déguster son fameux « Garrett Mix », composé de popcorn au cheddar et au caramel, mélange populaire depuis la création de cette entreprise en 1949. La ville se targue d’avoir été une des premières en 1893 à commercialiser le popcorn en Amérique.

Les bons restaurants sont aussi légion à Chicago. The Publican, le Little Goat Diner, le Purple Pig et le Beatrix sont de bonnes tables conviviales où on peut manger à prix raisonnables des plats inspirés par les producteurs locaux. Gardez-vous de la place pour un succulent beigne ! Stan’s Donuts est une chaîne locale qui propose d’excellentes variétés. D’autres enseignes ainsi que des tours guidés gourmands sont proposés sur le site de Choose Chicago.

Voir les volcans du Costa Rica

Une des destinations populaires auprès des amateurs de randonnée en nature et d’écotourisme en famille est le Costa Rica. Avec un des deux vols directs par semaine de Montréal vers Liberia ou San José proposés par Air Transat, on arrive au pays en moins de cinq heures. On compte 26 parcs nationaux, 8 réserves biologiques et de nombreuses zones protégées, où on découvre une faune et une flore uniques au monde. Le pays est sécuritaire et il est facile de se louer une auto pour le traverser.

Un bon plan peut être de choisir Liberia pour votre hôtel, en formule tout compris ou en écohébergement, d’où vous pourrez partir pour explorer les volcans. À moins de trois heures de cette ville se trouve l’un des plus spectaculaires toujours actifs, l’Arenal. Bien qu’il soit interdit de le gravir, des randonnées dans ce parc national vous permettent de vous promener aux alentours, le long des anciens champs de lave et à travers la forêt tropicale, d’où on a un point de vue sur le volcan. Juste à côté, un autre sentier autour du volcan endormi Chato offre aux marcheurs une vue sur une majestueuse cascade.

Pour les amateurs de sensations fortes, des activités telles que le rafting en eaux vives, la tyrolienne, le canyoning, le surf ou la plongée sous-marine vous sont offertes à différents endroits. Pour bien planifier son voyage, consultez le site Visit Costa Rica.

Des destinations soleil pour relaxer en famille

Quand les vacances arrivent, quelques-uns préfèrent s’étendre sur une plage plutôt que de partir en randonnée. Nombreuses sont les destinations qui offrent cette option, et pour ne pas se casser la tête, choisir un forfait tout inclus est encore le meilleur deal.

À propos de deal, le moment pour se dénicher un voyage en famille à bon prix pour les Fêtes, c’est durant la fin de semaine du Vendredi fou. Plusieurs transporteurs canadiens sortiront ainsi leurs destinations chouchoutes, réduites parfois jusqu’à 30 % de leur prix initial. Il est difficile de prévoir les endroits qui feront l’objet de ces aubaines à durée limitée, mais parmi eux se retrouveront les plus populaires, tels que Cuba, le Mexique et la République dominicaine. Trois endroits de prédilection pour se prélasser au soleil ou pour profiter de la baignade.

Bon à savoir : les compagnies aériennes regroupent leurs meilleurs hôtels pour la famille sur leur site. Sur celui de Vacances Sunwing, on apprend que certains n’exigent aucun supplément pour un parent seul qui voyage avec son enfant et que, pour deux enfants entre 2 et 12 ans, certains hôtels ne chargent aucuns frais. Quelques hébergements y sont aussi listés pour leur parc aquatique, leur garderie ou leurs jeux gonflables. De belles solutions de rechange pour occuper les enfants, pendant que les parents, eux, sirotent un cocktail en se faisant bronzer !

