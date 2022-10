Deux-roues, trois circuits pour l’automne

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Trois itinéraires cyclables pour voir, au rythme du vélo, tout ce que l’automne a de mieux à offrir : vignobles, ambiance d’Halloween et érables pigmentés.

La saison du vélo ne finit pas avec l’été. Certains puristes disent même que l’automne est la meilleure saison pour le pratiquer. De nombreux itinéraires à travers le Québec placent le cycliste aux premières loges de paysages embrasés par les couleurs automnales. Pour peu que l’on choisisse le bon équipement pour se protéger de la fraîcheur et de la pluie occasionnelle, pédaler en cette saison réserve de bien belles découvertes et, surtout, une lumière inégalable. Voici trois circuits cyclables dignes de mention pour multiplier les superbes vues et trouver des prétextes à s’arrêter en chemin.

Cantons-de-l’Est : la Route des vins

Cette région a vu naître la viticulture au Québec dans les années 1980. Aujourd’hui, elle en est le coeur avec 22 vignobles disséminés dans ses paysages tout en ondulation, jalonnés de villages pleins de charme. Région cyclable par excellence, les Cantons-de-l’Est proposent de multiples parcours pour conjuguer le vélo aux découvertes de vignobles. Rendez-vous dans le secteur de Brome-Missisquoi pour emprunter la fameuse Route des vins, notamment La Doyenne des vignes, un circuit qui relie Frelighsburg à Farnham en passant par Stanbridge East et Dunham. Cette boucle de 76 km de niveau intermédiaire invite le cycliste à découvrir cinq vignobles dans des paysages bucoliques, dont Val Caudalies (aussi une cidrerie) et le vignoble Pigeon Hill, certifié biologique. On peut tout aussi bien planifier sa sortie sur deux journées et opter pour un hébergement Bienvenue cyclistes et une pause à une table gastronomique ; la région n’en manque pas.

Infos pratiques : d’autres circuits sont offerts dans le coin, dont le circuit du Patrimoine, une boucle de 42 km qui révèle l’influence américaine observée dans l’architecture.

Montérégie : le circuit des citrouilles

Autre région viticole, la Montérégie a un charme indéniable en automne, notamment pour ses collines, populaires auprès des randonneurs. Choisissez une belle journée d’automne et partez en direction de Kirkland, pour démarrer cet itinéraire sur le chemin Sainte-Marie qui donne accès à l’île Perrot, dans le comté de Vaudreuil-Soulanges. Le tour de l’île se fait sur pistes et bandes cyclables le long d’un parcours d’une trentaine de kilomètres. Les points de vue sont fréquents sur les lacs des Deux-Montagnes et Saint-Louis, ainsi que sur les grandes demeures patrimoniales. À la ferme Quinn, on pourra faire l’autocueillette de sa citrouille d’Halloween (prévoir des sacoches à vélo !) au coeur d’une ambiance agricole pleine de charme. La boutique du verger propose de très nombreuses trouvailles, dont des tartes aux fruits et des marinades succulentes. Même chose au verger Labonté, où l’on cueille des pommes avant de faire de délicieuses trouvailles à la boutique de produits maison. Cette balade à vélo est accessible à tous, parfaite pour les familles. L’ambiance Halloween est garantie.

Infos pratiques : à Saint-Zotique, on fait une pause à CitrouilleVille, le « village des citrouilles ». Sur place : autocueillette, labyrinthe dans un champ de maïs et ambiance Halloween.

Centre-du-Québec : les routes de l’Érable

Rouges, jaunes, dorées ou violacées : on ne se lasse pas du spectacle des feuilles d’érable en automne. Cap sur Plessisville, la « capitale de l’érable », pour emprunter cet itinéraire de 71 km de niveau intermédiaire qui rejoint Saint-Ferdinand en passant par Lyster, Inverness et Sainte-Sophie-d’Halifax. Entre plaines, pâturages et contreforts des Appalaches, ce circuit donne à voir un paysage vallonné strié d’une mosaïque de couleurs éblouissantes. En chemin, on aura plaisir à admirer le patrimoine écossais et irlandais qui parsème ce secteur. À part deux petites sections sur piste cyclable, le parcours se fait sur l’accotement de la route asphaltée. Pour goûter aux produits locaux, on marquera des arrêts au verger des Bois-Francs, à Plessisville, ou à la Ferme d’Évelyne, à Princeville.

Infos pratiques : on se traite aux petits oignons au Manoir du lac William, à Saint-Ferdinand, avec un forfait offrant le gîte et le couvert (gastronomique) et l’accès au spa.

À savoir avant de prendre la route Adaptez votre équipement. En automne, le risque de pluie est réel. Pour que la journée à vélo soit totalement réussie, voici quelques articles à ne pas oublier : garde-boue, vêtements techniques imperméables ou déperlants (haut et bas), casque et couvre-casque hydrofuge, gants de vélo, sacoches et couvre-sacoches hydrofuges, cuissards longs ou jambières, couvre-souliers de vélo, eau et collations. Bienvenue cyclistes ! Cette certification, mise en place par Vélo Québec, permet de choisir un hébergement hôtelier dont l’offre de services est adaptée à la clientèle qui voyage en deux-roues : lieu de remise du vélo pour la nuit, outils de réparation, cartes du réseau cyclable et toute autre information pertinente sur un service de transport des bagages, par exemple.

