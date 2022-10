Trouver un chalet pour le temps des Fêtes

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Mieux vaut tard que jamais ! Vous vous êtes enfin décidé, votre temps des Fêtes, vous le passerez dans un chalet, loin de la ville. Vous y voyez déjà vos petits-enfants déballer leurs cadeaux et toute la bonne visite que vous pourriez recevoir au coin du feu. Mais comment trouver la perle rare ? Voici quelques pistes pour faire un choix éclairé et pour dénicher ainsi le chalet de vos rêves.

Des sites pour chalets de luxe

Philippe Hamel a fondé MonsieurChalets en 2015 pour une clientèle qui préfère être traitée aux petits oignons puisqu’il s’agit d’une agence de location qui propose « des chalets luxueux pour une clientèle exigeante ». L’entreprise offre plus de 700 maisons et condos de rêve partout au Québec, tous situés dans un cadre naturel. « Pour ce type de location, on parle à un agent du service à la clientèle au téléphone et on bénéficie de conseils de la part d’une personne avisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », précise M. Hamel.

Ce type d’agence est populaire auprès d’une clientèle moins encline à louer directement sur un site de location, selon Barbara Ménard, directrice adjointe d’Hébergements Charlevoix, qui regroupe plusieurs propriétaires indépendants de maisons de campagne et condos luxueux. « L’avantage, c’est d’être assuré d’un suivi en cas de problème. Si quelque chose de majeur devait arriver, les clients sont relocalisés dans un autre hébergement. » Mme Ménard avoue que ce dédommagement peut être problématique quand on loue dans un endroit reculé, dans un secteur très recherché ou dans une période achalandée ; il faut alors accepter d’aller dans un endroit qui ne serait peut-être pas notre premier choix.

Les deux entreprises ne négocient qu’avec des propriétaires membres de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ), qui certifie que les locateurs ont un permis et sont assurés en bonne et due forme en cas de problèmes. Toutefois, cela ne garantit pas que les chalets ont tous été inspectés par l’agence. « Mais on essaie de visiter la plupart des chalets et de discuter avec les propriétaires, autant que possible », assure Mme Ménard.

Attention cependant, être aussi choyé a un coût et ce type d’agences de location facture des frais de 15 % en échange du service.



Un Airbnb québécois

Dany Papineau, avec son site WeChalet, lancé en 2019, veut devenir la plus grande plateforme de location de chalets en ligne du Québec : « Plusieurs sites d’annonces en ligne n’étaient pas sécurisés, alors on a créé cette plateforme pour mettre en contact les propriétaires de chalets au Québec avec la clientèle. » La formule est la même que sur Airbnb : les gens choisissent leur hébergement, leurs dates et leur durée de séjour. Pour les questions, le client interagit avec l’hôte par les bulles de clavardage. « Pour plusieurs, c’est plus simple et rapide. » Ils paient ensuite en ligne. « Comme c’est un site transactionnel et qu’on règle par carte de crédit, on a une trace si on doit intervenir », affirme M. Papineau.

Les politiques d’annulation varient d’une location à l’autre. En règle générale, plus l’endroit est isolé et éloigné, plus il est difficile de récupérer son argent, car il ne sera pas aisé pour le loueur de trouver un repreneur à la dernière minute. Le propriétaire est payé quand le client prend possession du chalet. Si ce dernier éprouve un problème à son arrivée, il doit se mettre en contact avec l’hôte.

Dans ce genre de transaction, la négociation est impossible.

Une ressource axée vers le tourisme

Le site de Bonjour Québec vous propose des options de chalets partout dans la province ainsi que des attraits touristiques aux alentours. Sous la rubrique « Hébergements en chalets », on trouve de tout : du condo au pied des pentes de ski, jusqu’à la maison ancestrale au bord du fleuve. En tout, plus de 10 000 chalets différents partout au Québec. On nous donne aussi de l’information sur la route pour s’y rendre, les activités qu’on peut y pratiquer, les services et les équipements offerts à la location. Ce site ne permet toutefois pas de réserver directement. Il faut appeler le propriétaire de l’établissement, avec le numéro qui figure sur la page, pour connaître les disponibilités et faire le paiement avec lui. On en profite pour lui poser toutes les questions reliées à nos besoins et on négocie le prix, si possible.

Les locateurs de chalets du site sont tous certifiés par la CITQ. Pour des problèmes qu’on ne peut régler avec les propriétaires, on doit communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.

Pour le reste, le mieux est de vous informer auprès de l’agence ou du propriétaire, par téléphone ou par clavardage, de toutes les options et inclusions qui vous sont offertes. Informez-vous aussi auprès du locateur ou du bureau touristique des commerces, épiceries, stations d’essence et restaurants à proximité du chalet. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises.



